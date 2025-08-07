Прощай, Армения? Пашинян приготовился сдать суверенитет

За громкими новостями из Москвы и Вашингтона в тени оказалась завтрашняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в США. В присутствии Дональда Трампа, который не на шутку вознамерился стяжать лавры всемирного мирителя, обе стороны подпишут некий договор — назвать его договором о дружбе как-то язык не поворачивается. Итогом должно стать «урегулирование» застарелых армяно-азербайджанских противоречий.

Настораживает тот факт, что запланированное на пятницу подписание вызывает заметный ажиотаж у откровенных врагов России, уже радостно потирающих руки. К чему бы это?

Скажем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — даром что чалится на нарах за свои многочисленные преступления — накропал по этому поводу визгливо-восторженный пост в одной из социальных сетей. Цитирую:

«В Вашингтоне состоится важнейшее историческое событие. При посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подпишут мирный договор. Алиев и Пашинян вели переговоры долгое время, но все ускорилось благодаря вмешательству американского президента. Сегодняшний день войдет в мировую историю как дата освобождения Кавказа от России. Россия уже официально теряет гегемонию над двумя из трех стран Южного Кавказа и пока сохраняет контроль над Грузией через марионеточный режим, но этот контроль определенно не продлится долго!»