Прощай, Армения? Пашинян приготовился сдать суверенитет
За громкими новостями из Москвы и Вашингтона в тени оказалась завтрашняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в США. В присутствии Дональда Трампа, который не на шутку вознамерился стяжать лавры всемирного мирителя, обе стороны подпишут некий договор — назвать его договором о дружбе как-то язык не поворачивается. Итогом должно стать «урегулирование» застарелых армяно-азербайджанских противоречий.
Настораживает тот факт, что запланированное на пятницу подписание вызывает заметный ажиотаж у откровенных врагов России, уже радостно потирающих руки. К чему бы это?
Скажем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — даром что чалится на нарах за свои многочисленные преступления — накропал по этому поводу визгливо-восторженный пост в одной из социальных сетей. Цитирую:
«В Вашингтоне состоится важнейшее историческое событие. При посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подпишут мирный договор. Алиев и Пашинян вели переговоры долгое время, но все ускорилось благодаря вмешательству американского президента. Сегодняшний день войдет в мировую историю как дата освобождения Кавказа от России. Россия уже официально теряет гегемонию над двумя из трех стран Южного Кавказа и пока сохраняет контроль над Грузией через марионеточный режим, но этот контроль определенно не продлится долго!»
Не хотелось бы лить воду на мельницу наших недругов, но с общим посылом высказывания любителя пожевать галстук трудно не согласиться. Наши отношения что с Баку, что с Ереваном сегодня довольно сложно назвать теплыми, не говоря уже о дружеских.
Вот только бросать в воздух чепчики по этому поводу я бы не стал, особенно будучи гражданином Армении — характерно, что слова Саакашвили процитировали в одном из армянских Telegram-каналов «Баграмян 26», который входит в пропагандистскую сетку армянского руководства и лично Пашиняна.
Одно дело утратить влияние, совсем другое — потерять собственную страну. А реальная ситуации для Армении выглядит именно так.
Считается, что Пашинян подпишет документ, предусматривающий изъятие из Конституции Армении упоминания Нагорного Карабаха как внутренней территории этой страны.
Кроме того, Ереван де-факто утратит суверенитет над Зангезурским коридором, контроль над которым перейдет в ведение частной американской (военной) компании. Этот кусочек армянской земли, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичеванью, уже неофициально называют «мостом Трампа». По факту же это угроза суверенитету Армении и другим соседним государствам.
Следующим шагом станет появление в Армении американских военных баз и вывод из республики российских военных. Что произойдет дальше, предположить несложно. Американцы — люди ветреные, а свято место пусто не бывает. Если где-то на Кавказе не присутствует Россия, туда сразу приходит Турция — Армения, как известно, интересует ее исключительно в формате турецкой провинции.
Хотят ли этого сами армяне? Не думаю.
Вот только остановить безумца, разрушающего собственный дом ради, предположительно, персональных гарантий безопасности и неприкосновенности от западных «партнеров», вряд ли кому-то по силам.