Проклятый старый дом. Украиной управляют из Европы: как кукловоды спрятались среди мышей и гнили

Politico: резиденция британского премьера прогнила и полна крыс
Британские чиновники и политики рассказали, как на самом деле устроена жизнь внутри Даунинг-стрит 10, старого лондонского особняка, из которого управляют Великобританией, а заодно и Украиной. По их словам, резиденция премьера напоминает тесный, слепленный из кусков лабиринт, где мыши, рваные ковры и сбои в мобильной связи порой мешают не меньше, чем политические кризисы.
Тайна дома №10
За легендарной черной дверью №10 скрывается не монументальное правительственное здание, а три старых городских дома XVII века.
Внутри это четырехэтажный лабиринт с подвалом, узкими коридорами, множеством лестниц и странными пустотами, которые невозможно толком использовать под рабочие помещения.
Дом одновременно служит офисом премьер-министра, площадкой для официальных мероприятий и личным жильем.
Бывшие и нынешние сотрудники в беседе с Politico признавались, что все выглядит романтично только на фотографиях. В быту это «старый, рассыпающийся дом» с вечными проблемами.
В кабинетах могут бегать мыши, на окнах висят старомодные занавески, а дыры на коврах иногда просто заклеивают скотчем.
Несколько экс-сотрудников рассказали, что нынешний премьер Кир Стармер не скрывает раздражения от работы в таком пространстве.
В поисках нужного ему человека политику приходится тратить часы на блуждания по лестницам и коридорам.
«Это здание — идеальная метафора для Великобритании. Оно построено само на себе, обклеено пластырем… Есть двери, ведущие в никуда», — рассказал изданию один из инсайдеров.
Как Британия похоронила себя в проклятом особняке
Бытовые детали особняка оказались частью большой проблемы. Душевых в комплексе всего две.
Команда премьера после утренних тренировок встает в очередь, если кто-то из охраны решил зайти в ванную раньше.
Отопление сломано. Один из собеседников Politico рассказал, как в разгар встречи с тогдашним премьером и Дональдом Трампом температура была такой, что с лица американского президента стекал тональный крем.
Мобильная связь в доме почти не ловит. Поиски места для звонка также отнимают время.
Главная особенность дома — его планировка, которая прямо влияет на политическую кухню. Все на Даунинг-стрит подчинено негласному правилу: чем ближе физически к кабинету премьера, тем больше реальное влияние.
Где выкопал логово плешивый лев
Сам Стармер, как и многие его предшественники, работает в небольшом кабинете, известном как «логово», рядом с залом заседаний правительства.
В соседнем помещении сидит его ближний круг: глава аппарата, заместители, руководители частного офиса и ключевые политические советники.
Чуть дальше по лестнице размещаются советники по внешней политике и безопасности, еще выше — аналитики и политический блок. Политический отдел загнали на второй этаж, в бывшие спальни.
Эта география неминуемо рождает борьбу за стулья и столы. Каждая смена премьера тянет за собой новую «перестройку».
Один из помощников Тони Блэра в дневнике писал, что переговоры по кабинетам оказались «сложнее, чем попытка урегулировать ситуацию в Северной Ирландии».
Здание отвратительное. Из туалетов воняет. Особняки обветшали, американцы были ошеломлены его состоянием.
Politico
