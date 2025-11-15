Проклятый старый дом. Украиной управляют из Европы: как кукловоды спрятались среди мышей и гнили

Британские чиновники и политики рассказали, как на самом деле устроена жизнь внутри Даунинг-стрит 10, старого лондонского особняка, из которого управляют Великобританией, а заодно и Украиной. По их словам, резиденция премьера напоминает тесный, слепленный из кусков лабиринт, где мыши, рваные ковры и сбои в мобильной связи порой мешают не меньше, чем политические кризисы.

Тайна дома №10

За легендарной черной дверью №10 скрывается не монументальное правительственное здание, а три старых городских дома XVII века.

Внутри это четырехэтажный лабиринт с подвалом, узкими коридорами, множеством лестниц и странными пустотами, которые невозможно толком использовать под рабочие помещения.

Дом одновременно служит офисом премьер-министра, площадкой для официальных мероприятий и личным жильем.

Бывшие и нынешние сотрудники в беседе с Politico признавались, что все выглядит романтично только на фотографиях. В быту это «старый, рассыпающийся дом» с вечными проблемами.

В кабинетах могут бегать мыши, на окнах висят старомодные занавески, а дыры на коврах иногда просто заклеивают скотчем.

Несколько экс-сотрудников рассказали, что нынешний премьер Кир Стармер не скрывает раздражения от работы в таком пространстве.

В поисках нужного ему человека политику приходится тратить часы на блуждания по лестницам и коридорам.

«Это здание — идеальная метафора для Великобритании. Оно построено само на себе, обклеено пластырем… Есть двери, ведущие в никуда», — рассказал изданию один из инсайдеров.