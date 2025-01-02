02 января 2025 00:37 Прогнозы Жириновского на 2025 год. Что ждет Россию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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При жизни основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал множество прогнозов, рассчитанных на несколько десятков лет вперед. В 2016 году политик даже передал специальную капсулу со своими бумагами, которую потребовал открыть через 20 лет, чтобы все убедились насколько он был прав. Но особое внимание Жириновский уделял 2025 году.

Прогнозы Жириновского для России на 2025 год

Часть своих аналитических записок с прогнозами Жириновский оставил вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который после разбора своего архива публиковал их в Telegram-канале. Он пояснил, что намеренно сделал записи бывшего партийного лидера публичными, чтобы даже у скептиков не осталось сомнений, насколько мудрым человеком был Жириновский. В одной из записок политик составил список великих событий прошлого, которые дополнил своим прогнозом.

«1791 год — Французская революция, 1871 год — объединение Германии, 1917 год — Октябрьская революция, 2025 год — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году», — написал он.

Дата этой записки неизвестна. Это важно, потому что в 2016 году Жириновский даже не рассматривал создания Русского мира, считая, что лучше дружить со странами Глобального Юга.

Фото: РИА «Новости»

Тогда же он сделал другой прогноз, который, пусть частично, но сбылся. «Через 5-10 лет мы создадим новое государство на юге — Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. Оно будет лучше, чем Россия, Украина и Белоруссия. Вот вам и братья-славяне православные, больше всего предателей среди славян и православных. А эти вот будут верные, потому что мы им обеспечим безопасность», — заявил политик в эфире радиостанции Life.

Несмотря на то, что единой страны не получилось, Россия, Турция и Иран достаточно сильно сблизились и усилили сотрудничество. В это объединение не входил Ирак, а теперь в непонятном статусе находится Сирия, где власть досталась переходному правительству, после государственного переворота.

Что Жириновский предрекал ЕС и НАТО?

Владимир Жириновский считал, что Евросоюз и НАТО распадутся. Этот пока не сбывшийся прогноз оказался самым жизнеспособным, но совсем по другим причинам, которые приводил политик.

Он подчеркивал, что распад НАТО неизбежен из-за большой разницы между государствами, которые входят в этот блок. Он называл Албанию и Норвегию, которые счел несовместимыми.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но пока альянс не только не распался, а даже расширился за счет вошедших в его состав Финляндии и Швеции, которые смогли преодолеть жесткое вето Турции.

Жириновский отмечал, что главная тяжесть расходов по содержанию Евросоюза несет на себе Германия, которой надоело содержать бедных нахлебников. Но сейчас бывший экономический европейский локомотив находится в самом сложном положении за всю свою историю.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным агентства Bloomberg, экономические показатели страны оказались ниже допандемийного периода и точка невозврата, после которой вернуться к былым показателям станет невозможно, уже близка. Роль локомотива Евросоюза могла бы подхватить Франция, но после парламентских выборов страна живет в состоянии постоянного политического кризиса. В 2025 год страна вошла с временным бюджетом, потому что депутаты не договорились о том, чтобы принять постоянный вариант. Еще одним вариантом развала Евросоюза Жириновский называл засилие мигрантов.

«Их затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Это уже происходит. Европе конец. Не завтра, но через 20–30 лет», — прогнозировал политик.

В этом вопросе Жириновский ошибся. По итогам 2024 года ультраправые партии находятся во власти в восьми странах Евросоюза. К Венгрии с партией Виктора Орбана «Фидес», а также Италии с Джорджей Меллони присоединились Нидерланды, Чехия, Финляндия, Австрия, Словакия и Хорватия.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен диктует свою повестку парламенту Франции. Партии «Альтернатива для Германии» социологи отдают второе место на февральских выборах в бундестаг.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Жириновский был прав в одном: Евросоюз долго не протянет и, с большой долей вероятности, распадется, а вслед за ним можно считать близким развал НАТО. Этому поспособствует действующий президент США Дональд Трамп. Еще во время первого срока он требовал, чтобы европейские политики увеличили вложения в альянс до 4% ВВП. Но если страны Евросоюза не смогли договориться находясь в едином блоке, то шансы договориться врозь еще ниже. Лидер ЛДПР строил свои прогнозы из условий, которые он знал и видел. Но после его смерти в начале апреля 2022 года мир сильно изменился, поэтому предсказания политика сбудутся, но совсем по другим причинам. Насколько Жириновский оказался прав, прогнозируя объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году, мир узнает только в конце декабря.