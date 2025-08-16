Многие, если не большинство западных СМИ по поводу состоявшейся встречи президентов России и США отметят, что по итогам трехчасовой беседы «три на три» переговоры в расширенном составе, «пять на пять», а также совместный обед отменили. Как и общение с прессой.

Вместо этого Владимир Путин отправился на местное кладбище к могилам 14 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной, в операции по перегонке американских боевых самолетов по знаменитой воздушной трассе «Алсиб» — с Аляски на Дальний Восток и дальше в Сибирь. После церемонии возложения цветов российская делегация в полном составе поспешила домой. Трамп улетел в Вашингтон еще раньше. «Как и после разговора с Зеленским в Белом доме. Тогда тоже разругались и отменили совместный завтрак», — шипят разного рода злопыхатели, комментируя итоги переговоров.

Фото: Pool /White House / www.globallookpress.com

Так, да не так. Зеленский прибыл в Вашингтон просить Белый дом помочь ему продолжить войну. Вчера Трамп и Путин искали способы ее закончить. Если верить заявлениям американского президента, то по многим пункта договоренности достигнуты, осталось договорится по остальным.

Ключевым станет принятие Украиной и Европой выработанных Россией и США условий, в частности предоставление Киеву неких гарантий безопасности, но без вступления в НАТО. Об этом Дональд Трамп особо упомянул в интервью телеканалу Fox News. «Теперь все зависит от президента Зеленского. Я бы добавил: европейские страны тоже должны немного активнее подключиться. Но решающая роль все же за Зеленским. Думаю, мы близки к результату. И если понадобится, я готов присутствовать на следующей встрече. <…> Украине нужно согласиться на сделку», — заявил американский лидер.

Фото: Сергей Булкин / РИА «Новости»

Со своей стороны Путин назвал атмосферу переговоров конструктивной и напомнил, что Россия и Соединенные Штаты — близкие соседи, потому столь беспрецедентно низкий уровень отношений в последние годы — они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны — безусловно, делал необходимой встречу на высшем уровне. Коснувшись темы украинского кризиса, президент отметил, что для разрешения необходимо добиться устранения фундаментальных причин, его породивших. Возможно, сегодняшние договоренности станут отправной точкой для достижения мира, если, разумеется, «Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании».

В общем, говоря дипломатическим языком, стороны обменялись мнениями и договорись продолжить диалог. Ну, или как в свойственной ему прямолинейной манере подвел итоги встречи Дональд Трамп: сделки достичь не удалось.

Так что же это — провал или успех? Однозначно не провал. Как бы ни избито это звучало, сам факт саммита Россия — США в нынешней ситуации огромный шаг вперед. Что касается всего остального, конкретных договоренностей, результаты которых можно было увидеть либо почувствовать в самом ближайшем будущем, то во многом разочарование по поводу их отсутствия — следствие завышенных ожиданий.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Ожиданий, которые в первую очередь были у самого Трампа. Ну не решаются глобальные проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, по щелчку пальцев. Да и Трамп не Танос, «перчатки бесконечности» у него нет. Впрочем, оно и к лучшему. В неумелых руках такой девайс может натворить дел. А нам потом разгребай.