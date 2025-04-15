«У них нет выбора»: Трамп разработал план присоединения Гренландии

Похоже, администрация Дональда Трампа не собирается отказываться от Гренландии и готовится к решительным действиям. Как сообщило издание New York Times, Вашингтон разработал план по присоединению острова. Видимо, в Белом доме считают, что выбора ни у жителей Гренландии, ни у датчан нет. Но пойдет ли на это Копенгаген? Он явно обеспокоен и готовит свои подразделения.

Трамп и Гренландия Американский лидер планирует провести медийную кампанию, цель которой — убедить жителей Гренландии в том, что они сами должны попросить присоединить остров к США. Советники Трампа уже обсудили использование рекламы и кампаний в социальных сетях для формирования выгодного общественного мнения. Кроме того, Штаты изучают финансовые стимулы для жителей Гренландии за счет доходов от добычи природных ресурсов, которые включают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть. Мы видим, что администрация Трампа постепенно наращивает усилия на этом направлении. От экстравагантных заявлений в Белом доме переходят к делу. С точки зрения логики такой вариант для Вашингтона наиболее приемлем.

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Недавно, кстати, Трамп заявил, что жители Гренландии не хотят быть американцами, но им придется. Довольно красноречивое заявление. Вашингтон не отступится от своих слов, это уже очевидно. Перчатки сняты, наступила эпоха американской империи. А она берет все, что хочет.

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Дания готовится к обороне На этом фоне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале строительства на территории аэропорта Оденсе центра БПЛА. Основные задачи подразделения — подготовка специалистов по управлению беспилотников и внедрение современных технологий в производство летательных аппаратов. Стоимость объекта составит 108,7 миллиона долларов. Планируется, что центр построят к концу 2026 года. Руководство Дании обеспокоено ситуацией вокруг Гренландии. Копенгаген еще до прихода к власти Дональда Трампа планировал усилить оборону в прибрежных акваториях и закупить БПЛА дальнего действия для мониторинга обстановки в Арктическом регионе. Однако после последних заявлений президента США о Гренландии темпы датского командования возросли.

Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B / www.globallookpress.com

«Датские Вооруженные силы сейчас едва ли представляют какую-то опасность, а возможность удержать Гренландию при вооруженном конфликте вовсе оспаривается даже датскими чиновниками. Развитие центра БПЛА — одно из приоритетных направлений, учитывая как опыт спецоперации, так и необходимость повышения оборонных и разведывательных возможностей без помощи США», — написал Telegram-канал «Архангел cпецназа».

Захват необязателен Дональд Трамп — типичный представитель своей страны: делает громогласные заявления, которые в случае неудачи можно списать на врагов или на журналистов. Известно, что все госперевороты в Латинской Америке были делом рук США, но они не шли на южноамериканцев открытой войной. Об этом в разговоре с 360.ru напомнил член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини. «Сомневаюсь в военном вторжении на гренландскую землю, это и не требуется. Вполне достаточно — и более грамотно — финансовых стимулов для жителей острова за счет доходов от добычи природных ресурсов. С другой стороны, не стоит забывать о посягательствах Трампа на Канаду, угрозах в адрес Мексики. Эти две последние страны имеют общую характеристику: обе непосредственно граничат с США. Ну, сказал и забыл», — пояснил политолог. В случае Гренландии, добавил Барнардини, есть еще один немаловажный аспект: она часть Дании с 1814 года, а та — член Евросоюза (с 1973-го) и НАТО (с основания, с 1949 года). Как может выглядеть вторжение члена НАТО в страну НАТО?

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Большая сделка Все это сильно напоминает торг. Если кому и выгодна покупка Гренландии Соединенными Штатами, так это Дании. Огромный остров живет за счет субсидий из Копенгагена, распоряжается деньгами исключительно по собственному усмотрению и не вносит в казну королевства ни эре. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь. — Очевидно, есть какое-то «но»? — Да, в королевстве помнят историю и не уступают Дональду Трампу в умении заключать сделки. Так, датчане полвека торговались с Вашингтоном за Виргинские острова в Карибском море — притом что на рубеже XIX и XX веков международное отношение к аннексиям было куда проще, чем теперь. Сделка состоялась только в 1917 году, когда включение островов в состав США стало военной необходимостью и поднялся вопрос о прямом захвате. В итоге заморскую территорию продали за половину годового бюджета Дании. — Для королевства амбиции Трампа — счастливый случай? — Большая часть политических сил Гренландии выступает за независимость. Власть Копенгагена над островом — рудимент колониальной эпохи: ясно, что уже очень скоро Дания все равно потеряет Гренландию — без всякой компенсации. Так что, похоже, метрополия намерена не упустить свой шанс.

Фото: В столице Гренланди / www.globallookpress.com

— Что насчет подготовки Дании к обороне и строительстве центра БПЛА? — Скорее всего, это попытка поднять цену. Так же, как утечки в New York Times о готовящемся на острове Майдане — попытка Вашингтона умерить аппетиты Копенгагена. Но стороны торопятся, потому и страсти нарастают. Еще немного, и гренландцы провозгласят независимость. В этом случае Дания останется ни с чем, а прямой захват американцами независимой страны будет выглядеть куда менее пристойно, чем цивилизованная покупка. Тем не менее в том, что огромный остров в том или ином качестве — возможно, на правах Пуэрто-Рико — по итогу окажется в прямой зависимости от Вашингтона, сомневаться не приходится. Он необходим США с точки зрения добычи ресурсов, экспансии в Арктику, контроля над Северной Атлантикой, эффективности космической программы. Так что нас почти наверняка ждет самая масштабная за последние годы перекройка географической карты.