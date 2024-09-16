Сегодня 13:30 Примирение через покаяние. Заявление Иванишвили стало символом выздоровления Грузии Публицист Белов: заявление Иванишвили — символ выздоровления Грузии 0 0 0 Фото: Грузинские солдаты. Vladimir Valishvili/Russian Look / Global Look Press Эксклюзив

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Когда-то герой замечательного советского фильма о войне «В бой идут старики» сказал: «Человечество должно же когда-нибудь понять, что ненависть разрушает. Созидает только любовь». Не знаю, как там насчет всего человечества, но, похоже, в одной конкретной стране, где живет древний народ со своей самобытной культурой, эту простую истину поняли если не все, то очень многие.

Именно так я готов толковать недавнее заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о необходимости от лица официального Тбилиси принести извинения за развязанную в 2008 году войну против осетинского народа. «Мы хорошо осознаем, что августовская война 2008 года не была волей ни грузинского, ни осетинского народа. Поэтому, когда мы разоблачим заказчиков кровавого конфликта между братьями, а исполнителей привлечем к ответственности за это тяжелейшее преступление, вопрос восстановления отношений обязательно встанет на повестку дня, я обещаю вам это. Обещаю, что совсем скоро состоится грузинский Нюрнбергский процесс, который обязательно станет предпосылкой к нашему примирению. Сразу по окончании выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут привлечены к ответственности, когда все без исключения виновники разрушения грузино-осетинского братства и сосуществования получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что в соответствии с заданием предательского „Национального движения“, в 2008 году наших осетинских сестёр и братьев охватило пламя», — заявил грузинский политик.

Фото: Грузинский политик, бизнесмен Бидзина Иванишвили (в середине). Ding Yuan/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сильно сказано. Осмелюсь даже утверждать, что в современно мире среди политиков самого высокого ранга мало найдется людей, способных честно и искреннее покаяться от лица целого государства. Сейчас мы все больше слышим вымученные признания (да и то, сделанные в основном частным образом) о том, как будучи на высоком посту лидеры стран лгали, лицемерии, двурушничали и обманывали, обрекая, под час, на верную смерь сотни тысяч, а то и миллионы людей.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / Global Look Press

Вспомнить хотя бы рассказы Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения, гарантами которых они были, никогда не рассматривались ими как путь к урегулированию конфликта в Донбассе, а лишь исключительно как передышка, необходимая на перевооружение украинской армии и подготовки ее к новой войне.

Так что, за одно это Иванишвили заслуживает всяческого уважения. Но есть в его словах и нечто большее — два очень важных урока, связанных один все с той же Украиной, а второй — с грузинским обществом как таковым.

Что касается первого, точнее — первой. Процесс примирения, начатый в Грузии, доказывает, что несмотря на то, что в этом конкретном случае понадобилось целых 16 лет, возвращение к нормальности неизбежно. Как раз в силу того, что ненависть разрушает, а созидать может только любовь. Правда, отмечу, что грузинам во многом повезло, после 2008 года Запад в общем-то оставил Грузию в покое и перестал оказывать на нее агрессивное внешнее влияние в виде милитаризации страны. На Украине, увы, так не будет. Это надо понимать.

По поводу второго хотелось бы сказать, что заявление Иванишвили очень показательно тем, что оно вовсе не частное мнение отдельного политика: запрос на примирение с осетинами выработался и вырос внутри самого грузинского общества, что в итоге отразилось на результатах выборов, по итогам которых к власти пришла «Грузинская мечта». Теперь, 26 октября 2024 года, грузинам выпадет шанс доказать серьезность своих намерений.