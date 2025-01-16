Вчера со второй попытки депутатам от оппозиционных партий Словакии удалось-таки внести в Национальный совет (так именуется словацкий парламент) предложение по выражению вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Как сообщила газета Dennik N, теперь голосование по этому вопросу должно состояться в течение ближайших семи дней.

В качестве обоснования своего шага словацкая оппозиция называет внутренние проблемы в правящей коалиции, рост цен, недостатки системы здравоохранения и слабые экономические показатели республики. Но истинная причина попытки смещения премьер-министра — его недостаточно проевропейская (читай: пробрюссельская) позиция и отход от внешнеполитической линии Евросоюза, ведомого командой Урсулы фон дер Ляйен.

«Оппозиционеры призывают власти страны строго уважать привязанность Братиславы к Евросоюзу и НАТО. Они также утверждают, что действующий премьер республики тащит Словакию в сторону Москвы», — сообщили местные СМИ.

Характерно, что сам Роберт Фицо заявил: он хочет, чтобы голосование состоялось, поскольку, видимо, не ожидает для себя негативного итога и даже планирует воспользоваться этим голосованием как очередным подтверждением правильности своей политики.