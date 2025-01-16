Превращение Евросоюза в рейх уже не удивляет. Словацкий пример
Вчера со второй попытки депутатам от оппозиционных партий Словакии удалось-таки внести в Национальный совет (так именуется словацкий парламент) предложение по выражению вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Как сообщила газета Dennik N, теперь голосование по этому вопросу должно состояться в течение ближайших семи дней.
В качестве обоснования своего шага словацкая оппозиция называет внутренние проблемы в правящей коалиции, рост цен, недостатки системы здравоохранения и слабые экономические показатели республики. Но истинная причина попытки смещения премьер-министра — его недостаточно проевропейская (читай: пробрюссельская) позиция и отход от внешнеполитической линии Евросоюза, ведомого командой Урсулы фон дер Ляйен.
«Оппозиционеры призывают власти страны строго уважать привязанность Братиславы к Евросоюзу и НАТО. Они также утверждают, что действующий премьер республики тащит Словакию в сторону Москвы», — сообщили местные СМИ.
Характерно, что сам Роберт Фицо заявил: он хочет, чтобы голосование состоялось, поскольку, видимо, не ожидает для себя негативного итога и даже планирует воспользоваться этим голосованием как очередным подтверждением правильности своей политики.
Еще какое-то время тому назад, комментируя сложившуюся ситуацию, я бы написал что-то в духе: «Вы только посмотрите, как Брюссель и засевшие в нем глобалисты пытаются надавить на руководство суверенного государства, требуя от него изменить свой внешнеполитический курс!» Мол, какая же это демократия и соблюдение прав и свобод?!
Но сегодня, после таких же попыток через оппозицию надавить на руководство соседней Венгрии во главе с Виктором Орбаном, после отказа признавать выбор Грузии и, наконец, после вопиющей отмены результатов первого тура президентских выборов в Румынии удивляться постепенному превращению Евросоюза в четвертый рейх как-то даже наивно.
Диктатура, единомыслие, преследование неугодных, политическая травля оппонентов — все это в Европе стало обыденностью. И когда бывший еврокомиссар Тьерри Бретон угрожает отменой результатов предстоящих выборов в ФРГ, если на них победит оппозиционная «Альтернатива для Германии», ему как-то сразу веришь. Да, так и будет.
Если что-то по-настоящему и пугает, то как раз вот эта обыденность зла. Широко распахнутые окна Овертона, которые уже завтра вполне способны втянуть европейские народы в большую войну.
Фицо, конечно , победит. По крайней мере, в одной отдельно взятой стране. Но есть ли шансы у таких вот Фицо или Орбанов остановить сваливание Европы в пропасть, на краю которой она оказалась усилиями глобалистов? Предсказать, к сожалению, довольно трудно.