Сегодня 16:29 Нарываются! Кому понадобилось превращать Батику во внутреннее озеро НАТО 0 0 0 Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Мы довольно часто пишем о неадекватности современных европейских политиков, среди которых особо выделяются власти соседних с нами стран Прибалтики. Потому считаю необходимым восстановить справедливость и явить уважаемому читателю пример, так сказать, адекватного отношения к жизни, продемонстрированного мэром эстонского города Нарва Катри Райк.

На днях эта мудрая женщина раскритиковала инициативу некоей оппозиционной парламентской партии, потребовавшей полностью закрыть границу Эстонии с Россией. «Иногда действительно кажется, что партии „Отечество“ очень нравится „дергать за хвост“ русскоязычных жителей Нарвы. Видимо, за этим стоит желание найти себе большую поддержку в других регионах Эстонии», — процитировал портал Rus.Delfi госпожу Райк. Увы, но на этом хорошие новости из Прибалтики у меня закончились. К великому сожалению, бал там сегодня правят не такие ответственные политики, как Катри Райк, а политиканы вроде упомянутых эстонских парламентариев. Ничем иным не могу объяснить недавнее решение, принятое на саммите НАТО в Хельсинки по инициативе стран, омываемых водами Балтийского моря.

Фото: Саммит НАТО в Хельсинки. IMAGO/Kugler, Steffen/BPA/dts Na / Global Look Press

Речь идет о том, что в рамках операции Baltic Sentry в акваторию Балтики запустят дополнительные фрегаты и морские патрульные самолеты, а также небольшой флот военно-морских беспилотников. По мнению натовцев, это должно «повысить безопасность критически важной инфраструктуры», в частности подводной, и «улучшить способность союзников реагировать на дестабилизирующие действия». На первый взгляд, само по себе это решение не выглядит чем-то из ряда вон выходящим, если бы не одно «но». В достижении поставленных целей страны НАТО готовы отказаться от понятия «территориальные воды» и действовать на основе принципа экстерриториальности. «Если что-то случится в польских территориальных водах, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас самая большая проблема», — заявил, например, польский премьер Дональд Туск.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о готовности Берлина отправить для выполнения этой миссии корабли ВМС Германии наряду с силами союзников из Финляндии, Швеции, Эстонии и уже упомянутой выше Польши. «Мы также будем использовать немецкие корабли для обеспечения безопасности в Балтийском море», — подчеркнул глава правительства, дав понять, что это решение стало ответом на диверсии неназванной страны, «являющиеся частью гибридной стратегии, угрожающей европейским странам». Как несложно догадаться, под диверсиями подразумевают инциденты с глубоководным кабелем оптоволоконной связи, а виновной за все, разумеется, назначили Россию. И это даже несмотря на то, что во всех известных случаях судно, зацепившее кабель, было китайским.

Понятен и стратегический замысел натовских политиков: максимально усложнить России логистику в Балтийском море, а по возможности и вовсе отрезать Калининград от Большой земли. В этой связи сразу вспоминаются недавние эскапады польских и литовских политических делителей, недвусмысленно заявивших о своих претензиях на российский эксклав.

К чему все это может привести, честно говоря, даже не хочется думать. Ясно одно: европейские ястребы судорожно ищут повод для войны с Россией и даже готовы сами спровоцировать нас на ответ. Зачем это им? Явно не от большого ума. Предположу даже, что за всей движухой на Балтике торчат уши британских спецслужб, для которых война в Европе — давно желанная цель. И пока, надо признать, их план их работает.