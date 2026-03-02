Сегодня 19:34 Предсказания о миллионах беженцев из Ирана пугают соцсети: что происходит на самом деле 0 0 0 Фото: IMAGO/Alon David / www.globallookpress.com Мир

Пока США и Израиль продолжают бить по Ирану, а тот наносит ответные удары ракетами и дронами, в Сети вспоминают предсказания о конфликте на Ближнем Востоке и угрозе потока миллионов беженцев из Исламской Республики. Насколько обоснованы такие тревоги и как может поступить Россия при таком сценарии, разбирался 360.ru.

«Им нужны миллионы беженцев на север» Прогнозы о полыхающем в огне войны Ближнем Востоке много лет назад сделал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР предупреждал, что этот конфликт обязательно начнется, но действовать США будут руками другого государства. Так и получилось — военную операцию против Ирана формально начал Израиль, а Штаты, по их определению, просто поддержали партнеров. «Никогда ни один американский президент никакую войну не начнет, поскольку это для него губительно. Немедленно будет импичмент. И они сделают все чужими руками. Они раздолбают Иран. Но не Иран им нужен. Им нужны миллионы беженцев на север. [Им нужно] смести Южный Кавказ и Северный. Израилю выгодно, чтобы не было ядерной угрозы со стороны Ирана», — говорил Жириновский.

Масла в огонь сегодня подлила новость о том, что Турция ввела ограничение на пересечение границы с Ираном. И хотя министр торговли Омет Болат объяснял, что приостановка переходов на трех КПП введена для путешественников, совершающих однодневные поездки, информацию восприняли как подготовку к сдерживанию беженцев.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Приграничные тонкости Но как обстоит дело на самом деле? Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич подчеркивает, что реальных причин для того, чтобы опасаться наплыва миллионов иранцев, нет. Слова Жириновского об этом, подчеркнул эксперт, сильное преувеличение.

«Рискну утверждать, что это тот редкий случай, когда Жириновский был неправ. Мы видели 12-дневную войну прошлого года, когда была комбинированная американо-израильская агрессия против Ирана. И тогда тоже было движение различного рода беженцев в сторону преимущественно азербайджанской границы», — напомнил он в беседе с 360.ru.

Почему именно в ту сторону? Потому что там более-менее приличные дороги есть вплоть до погранперехода. И там нормально оборудованный погранпереход на сторону Азербайджана. И тогда, конечно, с приключениями, но все, кто хотел отъехать, это сделали. И никакие миллионные толпы там не наблюдались и в этот раз не будут наблюдаться. Так что это опасение преувеличено. Сергей Станкевич

Кроме того, продолжил политолог, важно понимать, что даже если какие-то страны решат вводить ограничения на границе, это не означает, что они ее закроют. Речь о возможности закрытия свободного прохода. Что касается Турции — для нее происходящее, безусловно, очень чувствительно, подчеркнул Станкевич. Дело в том, что в Иране есть огромная курдская община в Иране. Отсюда и опасения.

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Там же пять миллионов курдов, извините меня. И мало ли какие именно курды из Ирана. Или там, не дай бог, из Ирака еще соседнего, попытаются проникнуть на территорию Турции. У нее, конечно, есть стремление фильтровать, но вовсе не полностью закрывать границу», — указал собеседник 360.ru.

Так что я думаю, что вот эти пограничные сюжеты, они так или иначе отрегулируются, потому что регион нестабилен долго уже, десятилетиями. И там уже есть соответствующие протоколы, организационные планы, и они с этим справятся. Сергей Станкевич

Если рассматривать вопрос о помощи жителям Ирана при запросе со стороны страны — стратегического партнера, то, по оценке эксперта, некоторые варианты действий могут быть сложно выполнимы. «Это непростой вопрос. Если будут активные боевые действия, то вряд ли Россия сможет что-то типа воздушного моста организовать. Но есть возможность принимать беженцев на паромы в порту Энзели на Каспии и паромами идти в сторону Астрахани. Правда, астраханский порт замерзает. Чуть меньше возможностей, но есть порты Махачкалы и Каспийска, близко расположенные. Это незамерзающие порты. И вот там при необходимости можно принимать людей», — заключил специалист.