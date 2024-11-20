Предчувствие большой войны. Зачем на Западе нагнетают ядерную истерию?
Публицист Белов: в сознание жителей Запада внедряют мысль о неизбежной войне
Похоже, решение Джо Байдена позволить Киеву бить вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами многие союзники США в Европе восприняли как сигнал к началу большой войны. Возможно, даже ядерной.
По крайней мере, бундесвер приступил к разъяснительным мероприятиям с представителями немецких компаний. Цель — обучить их тому, как следует действовать в случае возможного военного конфликта с Россией.
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, не так давно одобренный официальным Берлином тысячестраничный «План оперативных мероприятий в Германии», в котором как раз содержатся предписания на случай начала войны, стал основой для обучения коммерческих предприятий ФРГ.
«Изданию стало известно об одной такой встрече в Торговой палате Гамбурга, на которой подполковник и глава командования федеральной земли Гамбург Йорн Плишке давал представителям предприятий конкретные указания на основании этого плана. Так, на каждую сотню сотрудников им предложили подготовить как минимум пять дополнительных водителей грузовиков из расчета, что примерно 70% занятых в этой сфере в ФРГ лиц составляют восточные европейцы, которые в случае военных действий покинут страну и отправятся к себе на родину», — говорится в публикации.
Увы, но откровенное нагнетание предвоенной истерии происходит не только в Германии. Власти Швеции, по данным местной прессы, разослали миллионам граждан брошюры, посвященные действиям гражданской обороны на случай ядерной войны, призвав их готовиться к такому развитию событий.
«Швеция начала подготовку населения к возможному началу войны на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Правительство разослало пять миллионов брошюр с инструкциями, в которые, в отличие от прежних версий, включили план действий в случае применения против страны ядерного оружия. Брюшюра под названием „Если наступит кризис или война“ среди прочего включает планы действий в случае столкновения со стихийными бедствиями, кибератаками и терроризмом», — отметили авторы материала.
Обращают на себя внимание формулировки, содержащиеся в распространенном документе. Среди прочего выделяются следующие: «небезопасный мир требует от нас готовности, военная угроза Швеции возросла, и мы должны готовиться к худшему — вооруженному нападению» и «глобальная ситуация в сфере безопасности увеличивает риски применения ядерного оружия».
Ну и напоследок «дельный» совет для граждан Швеции: «В случае атаки с применением ядерного, биологического или химического оружия прячьтесь, как и при воздушной атаке».
Над всем этим можно было бы, конечно, посмеяться, отметив какую-то запредельную степень неадекватности европейцев, — с какого перепуга у России должны быть планы напасть на Европу, да еще с применением ядерного оружия? Зачем это нам? Ответом на этот вопрос европейские пропагандисты себя не утруждают.
Но ужас ситуации в том, что мы имеем дело с классическим примером окна Овертона: сначала в сознание западного обывателя внедряется мысль о «неизбежности войны с Россией», затем его убеждают в том, что она будет ядерной. Когда безумные вожди глобалистов ради сохранения своей власти решат устроить ядерный апокалипсис, электорат уже не будет ни противиться, ни даже удивляться.
И под сурдинку защиты западных ценностей от внешнего агрессора люди сдадут этим самым вождям свои последние права и свободы — добровольно и с верой в правильность таких шагов.