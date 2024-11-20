Предчувствие большой войны. Зачем на Западе нагнетают ядерную истерию?

По крайней мере, бундесвер приступил к разъяснительным мероприятиям с представителями немецких компаний. Цель — обучить их тому, как следует действовать в случае возможного военного конфликта с Россией.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, не так давно одобренный официальным Берлином тысячестраничный «План оперативных мероприятий в Германии», в котором как раз содержатся предписания на случай начала войны, стал основой для обучения коммерческих предприятий ФРГ.

«Изданию стало известно об одной такой встрече в Торговой палате Гамбурга, на которой подполковник и глава командования федеральной земли Гамбург Йорн Плишке давал представителям предприятий конкретные указания на основании этого плана. Так, на каждую сотню сотрудников им предложили подготовить как минимум пять дополнительных водителей грузовиков из расчета, что примерно 70% занятых в этой сфере в ФРГ лиц составляют восточные европейцы, которые в случае военных действий покинут страну и отправятся к себе на родину», — говорится в публикации.