Право на мечту. Как Грузия борется за свободу от западного колониализма
События выходных в Тбилиси всколыхнули в памяти, казалось, уже забытые кадры «революции роз», украинских Майданов и прочих цветастых и не очень (зато, как правило, очень кровавых) попыток государственного переворота в странах, куда Запад решил принести свет демократии и свободы. То есть сделать их своими колониями.
Забытых не потому, что последние попытки провернуть нечто подобное были когда-то давно, — та же Грузия еще прекрасно помнит, чем сопровождались парламентские выборы и выборы нового президента республики в 2024 году. А потому, что в нынешних обстоятельствах западники-колонизаторы предпочитают действовать куда грубее, откровенно проводя подготовку не просто к очередному Майдану в одной отдельно взятой полусуверенной республике, а к самой настоящей Большой войне. Она уже затронет судьбы сотен миллионов (а то и нескольких миллиардов) человек на всем континенте.
В этом смысле бунт грузинских либералов под флагами Европы и… Украины немного выбивался из контекста сегодняшнего дня. Если абстрагироваться от по-грузински шумного действа, устроенного бунтовщиками-грантоедами, не покидает ощущение, что это не было попыткой реально перехватить власть — все больше походило на демонстрацию своей полезности западным хозяевам. Мол, мы есть, мы действуем, пожалуйста, не снимайте нас с довольствия, мы хотим кушать.
Формальным поводом к бунту послужили муниципальные выборы, прошедшие по всей стране. Выборы, которые оппозиция, изначально не имевшая никаких шансов на победу, дружно проигнорировала. Потому даже смысла протестовать из-за якобы «несоблюдения норм демократии» (любимая отмазка либералов в их собственной никчемности) не было никакого.
Тем не менее они вышли. Хорошо подготовленные и даже, можно сказать, вооруженные, ибо подчас простая пиротехника в умелых руках превращается в грозное оружие. Вышли и даже попытались силой захватить президентский дворец. Не срослось.
Впрочем, все было вовсе не так лайтово, как может показаться на первый взгляд. Позже выяснилось, что Служба госбезопасности Грузии обнаружила в лесу под Тбилиси серьезный арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки.
«По данным ведомства, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, готовил диверсии и захват президентского дворца 4 октября. Также нейтрализованы лица, которые должны были доставить арсенал в столицу», — сообщили грузинские информагентства.
Да уж, Украина и здесь сумела отметиться. Киевский режим как нарыв, портящий жизнь всем окружающим. Пока этот нарыв не будет вскрыт, спокойной жизни можно не ждать никому из соседей Незалежной.
Возвращаясь к выборам, стоит отметить, что победу на них одержали представители правящей партии «Грузинская мечта». В целом по стране за нее проголосовали более 60% избирателей, что в сочетании с малочисленностью протестов дает основания утверждать, что грузины-то свой выбор сделали. И он явно не в пользу либералов-глобалистов, желающих превратить небольшую, но гордую республику в свою колонию. А затем еще отправить ее на войну с Россией, о чем неоднократно говорили представители грузинского руководства, вспоминая частные беседы с посланцами Запада.
Так что Грузия выбрала мечту, за право иметь которую в нашем мире иногда, увы, приходится сражаться.