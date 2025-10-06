События выходных в Тбилиси всколыхнули в памяти, казалось, уже забытые кадры «революции роз», украинских Майданов и прочих цветастых и не очень (зато, как правило, очень кровавых) попыток государственного переворота в странах, куда Запад решил принести свет демократии и свободы. То есть сделать их своими колониями.

Забытых не потому, что последние попытки провернуть нечто подобное были когда-то давно, — та же Грузия еще прекрасно помнит, чем сопровождались парламентские выборы и выборы нового президента республики в 2024 году. А потому, что в нынешних обстоятельствах западники-колонизаторы предпочитают действовать куда грубее, откровенно проводя подготовку не просто к очередному Майдану в одной отдельно взятой полусуверенной республике, а к самой настоящей Большой войне. Она уже затронет судьбы сотен миллионов (а то и нескольких миллиардов) человек на всем континенте.

В этом смысле бунт грузинских либералов под флагами Европы и… Украины немного выбивался из контекста сегодняшнего дня. Если абстрагироваться от по-грузински шумного действа, устроенного бунтовщиками-грантоедами, не покидает ощущение, что это не было попыткой реально перехватить власть — все больше походило на демонстрацию своей полезности западным хозяевам. Мол, мы есть, мы действуем, пожалуйста, не снимайте нас с довольствия, мы хотим кушать.

Формальным поводом к бунту послужили муниципальные выборы, прошедшие по всей стране. Выборы, которые оппозиция, изначально не имевшая никаких шансов на победу, дружно проигнорировала. Потому даже смысла протестовать из-за якобы «несоблюдения норм демократии» (любимая отмазка либералов в их собственной никчемности) не было никакого.