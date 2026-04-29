Сегодня 15:27 Прагматичный демарш. Почему Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+ Политолог Чирков: участие в ОПЕК для ОАЭ вообще ничего не значит 0 0 0 Фото: Монета ОАЭ с изображением нефтяной вышки. Jochen Tack / www.globallookpress.com Мир

ОАЭ решили отметить Первомай выходом из клуба стран-нефтедобытчиков. Соблюдать его условия и платить членские взносы на фоне войны США с Ираном стало очень невыгодно. Впрочем, Эмираты не первые, кто решился покинуть ОПЕК — до них это сделали аж пять стран-участниц организации.

ОАЭ уходят из клуба Объединенные Арабские Эмираты заявили, что с 1 мая ОАЭ прекращают членство в ОПЕК и альянсе ОПЕК+. Это решение было принято без обсуждения с другими странами и «соответствует долгосрочной экономической стратегии страны», заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохаммед аль-Мазруи в интервью агентству Reuters. По словам чиновника, после выхода из перечисленных организаций Эмираты планируют сосредоточатся на национальных интересах и обязательствах перед инвесторами. В будущем миру понадобится больше топлива, и ОАЭ смогут удовлетворить эти потребности, постепенно наращивая добычу. Власти Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнули, что их страна за время участия в в ОПЕК и ОПЕК+ внесла значительный вклад и не скупилась на большие жертвы ради общего блага. Однако теперь времена изменились и пришла пора сосредоточить усилия на национальных интересах.

Фото: Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохаммед аль-Мазруи, Санкт-Петербурге, 1 апреля 2026 года. Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Что такое ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти, The Organization of the Petroleum Exporting Countries, появилась в сентябре 1960 года в Багдаде. Основателем организации считается Венесуэла, которая предложила объединиться в войне с «Семью сестрами» — семью западным транснациональным компаниям, которые решали, сколько платить за нефть. Соглашение о создании нового клуба подписали Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Позже клуб ОПЕК разросся до 12 стран: присоединились Алжир, Венесуэла, Габон, ОАЭ, Конго, Нигерия и Экваториальная Гвинея. Теперь они вместе решали, сколько нефти качать и — главное — по какой цене ее продавать. Члены ОПЕК не конкурировали друг с другом, снижая цены, а действовали сообща. Принцип прост — если нефти на рынке слишком много, она дешевеет и страны ОПЕК договариваются добывать меньше. Меньше товара — выше цена. Также союз нефтедобытчиков сдерживал резкие скачки цен вверх или вниз, потому что от этого зависит экономика их стран.

Фото: Kevin McKiernan / www.globallookpress.com

Что такое ОПЕК+ ОПЕК+ — тот же союз ОПЕК плюс десяток государств, которые не состоят в основной организации, но координируют с ней добычу нефти: Россия, Казахстан, Мексика, Бахрейн, Азербайджан, Оман, Бруней, Малайзия, Судан и Южный Судан. Не так давно с клубом начала сотрудничать Бразилия. Но она не всегда участвует в прямых ограничениях добычи. Вместе страны альянса контролируют более 50% мировых поставок нефти и около 90% разведанных мировых запасов. Суть работы все та же: удерживать мировой рынка нефти. Если сырья в избытке и цены падают, страны ОПЕК+ коллективно сокращают добычу, чтобы искусственно создать дефицит и поддержать стоимость барреля. Кстати, штаб-квартира нефтедобытчиков, даром, что большинство из них — страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, находится в Вене. Такой выбор объясняется нейтралитетом Австрии и возможностью встретиться с представителями разных стран, ведь там есть офисы ООН и МАГАТЭ. А что еще нужно для «нефтяной дипломатии»?

Фото: Нефтяной танкер из Амуая, Венесуэла, 23 января 2026 года. Jesus Vargas / www.globallookpress.com

Выходцы из ОПЕК Демарш ОАЭ — не первый в истории ОПЕК. Впервые его решился покинуть Эквадор в 1992 году: не пожелал платить ежегодный взнос в два миллиона долларов и постоянно спорить о квотах. В октябре 2007 года страна вернулась в организацию, но в 2020 году снова вышла, чтобы добывать больше нефти для решения внутренних экономических проблем. Габон хлопнул дверью в 1995 году. Причиной тоже стали слишком высокие членские взносы, которые спрашивали с участников нефтяного клуба. Однако спустя 21 год, в июле 2016-го центральноафриканская страна возобновила членство, вернулась и до сих пор состоит в организации.

Фото: Столица Габона Либревиль. © x99 / www.globallookpress.com

Индонезия в 2009 году перестала быть чистым экспортером нефти и потому покинула ОПЕК. Спустя семь лет было вернулась, но почти сразу же снова ушла, так как не согласилась с невыгодным для себя решением всем сообща снизить добычу нефти. В январе 2019-го ОПЕК покинул Катар. Официально его власти объявили, что раз страна — мировой лидер добычи и экспорта природного газа, на этом и нужно сосредоточиться. Но на деле выход произошел на фоне дипломатического кризиса и блокады Катара со стороны соседей по Персидскому заливу, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Последней ласточкой перед Эмиратами стала Ангола. Она вышла из организации 1 января 2024 года из-за того, что ОПЕК решила ей снизить квоту на добычу нефти. Раз так, заявили ангольцы, то смысла оставаться в клубе больше нет — это уже не приносит пользы национальным интересам.

Фото: Fabian Sommer / www.globallookpress.com

Помощь от США Известно, что Объединенные Арабские Эмираты давно выказывали недовольство квотами ОПЕК. В последние годы страна стремилась нарастить добычу нефти и представители ОАЭ на встречах организации частенько скандалили с коллегами из Саудовской Аравией и угрожали уходом из клуба. Некоторые политологи уверены, что Эмираты все-таки решились покинуть ОПЕК из-за войны США с Ираном. Представители ОАЭ уже не раз пеняли другим арабским государствам на то, что они недостаточно сделали для защиты ОАЭ от многочисленных атак иранской стороны. Кроме того ОАЭ запросили у США финансовую поддержку на случай, если американская военная операция против Ирана затянется. Ведь Эмираты — один из важнейших союзников Соединенных Штатов, и в случае серьезных экономических последствий конфликта стране может понадобиться «подушка безопасности».

Фото: West Coast Surfer / www.globallookpress.com

Решения ОПЕК для ОАЭ невыполнимы Ситуация Объединенных Арабских Эмиратов абсолютно понятна. Они потеряли большую часть своих доходов и своего экспорта, потому что они находятся прямо непосредственно в зоне конфликта, рассказал 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков.

В данном случае участие или неучастие в ОПЕК для ОАЭ вообще ничего не значит, потому что их экспорт фактически рухнул. И, учитывая, что нет тенденции к снижению эскалации в зоне пролива, для Эмиратов просто нет смысла состоять в организации нефтедобытчиков. Поэтому и было принято решение о выходе. Максим Чирков

Эксперт отметил, что сейчас решения ОПЕК для Эмиратов слабо выполнимы. Скорее всего организация будет выставлять на рынок дополнительные объемы нефти. Но ОАЭ этого сделать не смогут из-за сложной логистической обстановки. Следовать добровольным самоограничениям тоже нелогично: их экономика и так потеряла очень много экспортных доходов.

Фото: Крупнейшее сирийское месторождение Аль-Омар. Moawia Atrash / www.globallookpress.com

«Демарш Эмиратов — прагматичный. Они прекрасно понимают, что цена на нефть высокая, их это удовлетворяет. А проблемы с логистикой ОПЕК вряд ли сможет решить. Экономике ОАЭ нужно пытаться зарабатывать максимально, не обращая внимания на то или иное регулирование», — пояснил Чирков. Он добавил, что выход ОАЭ никак не отразится на России. Из-за блокировки Ормузского ого пролива с рынка ушло около 30% транспортируемого жирного природного газа и около 20% процентов транспортируемой танкерами нефти. Эти объемы как-то быстро заместить ни одна страна, ни один экспортер не смогут.