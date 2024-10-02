Позабыт, позаброшен. Демократы списали Байдена в утиль

Поговаривают, Джо Байден немножечко приуныл. Как сообщил американский телеканал NBC, в частных разговорах Сонный Джо жалуется, мол, Камала Харрис и вся Демократическая партия США попросту «забыли о нем» после того, как провернули операцию по замене кандидата на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Президент США обижен тем, что кандидат от демократов не упоминает его в предвыборных выступлениях. Особенное недовольство у Байдена вызвала фраза „я однозначно не Джо Байден“, которую Харрис выдала во время дебатов с Дональдом Трампом», — отметили авторы публикации на сайте NBC News. Впрочем, по большому счету причин для обид у Байдена быть не должно. Вытащив его четыре года тому назад буквально из нафталина, американские демократы фактически устроили политическому пенсионеру прощальную гастроль, во время которой он больше отдыхал, чем работал. По данным Washington Examiner, из 1326 дней своего президентского срока Байден провел в отпуске 532, то есть примерно 40% времени. В пересчете на 11 отпускных дней, которые может позволить себе за год среднестатистический американец, это означает «трудовой стаж» аж в 48 лет.

С другой стороны, для Джо Байдена, чья политическая карьера насчитывает более полувека, роль марионетки при бывшем президенте была унизительна сама по себе. А тут еще под конец ему буквально указали на его место, дав понять, что он никто и звать его никак. Как пишет New York Post, сводный брат Барака Обамы Малик, ранее имевший прекрасные отношения с экс-главой США, а нынче разругавшийся с ним в пух и прах, утверждает: страной по-прежнему руководит чета Обама, а Джо Байден все эти годы был лишь ширмой, прикрывающей истинных правителей Соединенных Штатов.

Фото: White House / Global Look Press

«Малик, который был шафером на свадьбе Барака, но позже их пути разошлись, рассказал, что его родственник „все перевернул“ в июле, когда поменял президента Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии: „Определенно, он имел к этому отношение. Он все еще руководит Демократической партией и все еще управляет страной за закрытыми дверьми. Он будет чрезвычайно влиятелен во всем, что происходит, в случае их победы“, — заявили журналисты. Более того, по информации NYP, на уточняющий вопрос, вступили ли Камала Харрис и Барак Обама в сговор с целью свержения Байдена и поддерживают ли они связь на данный момент, Малик ответил: «Я уверен, что они разговаривают почти каждый день». «Он не похож на человека, которым был раньше. Даже здесь, в Кении, мы его не чувствуем. <…> Он фальшивый как змея», — так охарактеризовал 44-го президента США его сводный кенийский брат.

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency / Global Look Press

Казалось бы, да, какая нам-то с вами разница, кто там у них в Америке президент, а кто просто кукла в руках глобалистов из «глубинного государства»? На самом деле действительно никакой. Такие уж нынче времена, что политика коллективного Запада вообще никак не зависит от того, чья именно пятая точка сидит в уютном кресле в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее ситуация с Джо Байденом, которая на самом деле был ясна с самого начала его «хромого» президентства, — это такой дополнительный штришок к портрету хваленой западной демократии. Демократии, которой на самом деле нет и никогда не существовало…