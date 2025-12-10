Повернуться лицом к тому, кто был готов за нас погибать. Почему в России не случилось бума интереса к КНДР?

Северная Корея отправила на СВО 15 тысяч своих военных. Корейцы погибали за нашу землю. Удивительно, но такая помощь не привела к буму интереса россиян к истории, культуре, политике КНДР. Мы по-прежнему неохотно интересуемся, чем живет страна, чьи солдаты были готовы умереть за Россию. Парадокс: россияне продолжают следить за искусством и культурой тех, кто шлет оружие для убийства их армии, а к государству, которое прислало нам на подмогу солдат, остались почти равнодушными. Не пора ли нам развернуться лицом к тем, кто подтвердил свою дружбу с Россией в бою?

Не спать ночами ради Родины Уже много лет подряд я регулярно захожу в группу «Художественные фильмы КНДР» во «ВКонтакте», где энтузиасты выкладывают северокорейское кино с переводом и субтитрами. Фильмов мало, работа идет медленно, до сих пор переводят ленты еще 1950-х годов. Все я не смотрю из-за часто плохого качества перезаписанных с экрана видео, но из того, что видела, мне многое понравилось. Я даже писала о нескольких фильмах отзывы, подписчики не верили, что я всерьез советую смотреть это кино. Думали, стеб. У нас ведь модно над всем стебаться. Да, северокорейское кино до недавних пор было очень наивным и пропагандистским. Например, я смотрела байопик о чемпионке мира по бегу 1999 года Чон Сон-ок — «Бегом до самых небес». Там спортсменка тренируется на пределе возможностей ради великого вождя и с травмированной ногой взбирается в гору, дабы увидеть кортеж Ким Чен Ыра. А еще талисман команды — простенькие электронные часы, для 2000 года это была редкость.

Фото: Zhang Li/Xinhua / www.globallookpress.com

Или фильм «Дневник школьницы», уже 2006-го: отец инженер-программист трудится далеко от дома и почти не навещает село, где живут его дочери, мать и жена библиотекарь, которая, будучи больной, все делает ради мужа и по ночам перевит ему научные статьи из западных сборников. Семье, фактически оставшейся без отца, помогают все соседи, а школьники проходят целым классом выложить в доме новую печную трубу. В конце отец совершает открытие, его благодарит партия, все счастливы. О-о-о, скажете вы, мы таких производственных драм видели в советское время вагон — спасибо, хватит. Да, наверное. Но разве лучше снимать кино о том, как дети устраивают истерики, чтобы получить игровую приставку? Или про кризис семьи, который решают походом к психоаналитику и на секс-вечеринку? Не вижу ничего совсем уж криминального в самой идее возвеличивания труда, усердия, в готовности проявить героизм ради общего дела или репутации. В пропаганде не стяжательства, сибаритства и потребительства, а упорства, труда и коллективного блага.

Фото: Zeng Tao/Xinhua / www.globallookpress.com

У меня больше вопросов было в связи со сценой в одном из фильмов, где жена талантливого инженера тушит загоревшуюся проводку водой. А вот к изображению подвига инженера и прославления усилий во имя коллективного блага вопросов нет. Мы окунулись в культуру индивидуализма — и что получили? Тут прочитала, что РЖД будет внедрять плацкартные вагоны без верхних полок, так как стало много скандалов: люди с полок нижних все чаще не пускают «верхних» посидеть на койке. Вот к чему мы пришли. Это лучше, чем призывы трудиться во имя общей идеи и помогать друг другу?

Фото: KCNA/XinHua / www.globallookpress.com

Сдаться ради гамбургеров Конечно, вряд ли нам понравится жить в северокорейском обществе с карточной системой и военной диктатурой. Голода, говорят, там нет, но все равно жизнь по нашим меркам скудная. Однако я абсолютно уверена, что большинство местного населения при выборе альтернативы в виде Южной Кореи не побежит на всех парах в Сеул работать за угол 10 квадратных метров и новый смартфон. И ради смартфонов с K-попом большинство населения свою страну под американские базы не сдадут. Ведь с южными корейцами произошло именно это: страна фактически оккупирована США. Жить в изобилии, но гибнуть под колесами монструозного капитализма, обслуживать чужие военные базы или питаться по карточкам, поголовно служить в армии, петь песни в честь Кимов, но делать это на своей земле и не сдать ее американцам? Раньше, еще в 2010-х, было принято считать, что все северные корейцы добровольно выберут Юг. Но в 2022 году Россия сама оказалась перед подобной дилеммой.

Помните, как через басурманские соцсети к нам обращались с призывами срочно протестовать против СВО, иначе останемся без «Макдоналдса» с «Икеей»? И что же, многие у нас побежали сдаваться ради американских гамбургеров? То-то же! И у корейцев общество так устроено. Свободы меньше, но и позора нет. Да и насчет свободы вопросы: в Южной Корее закредитованность и 40 лет ипотеки за студию реально 10 квадратных метров — это свобода? Политический режим — внутреннее дело северных.

Мне интересно смотреть, как они живут, о чем слагают песни, фильмы. Интереснее, чем наблюдать за Югом.

Фото: Du Baiyu/Xinhua / www.globallookpress.com

Пустите в прокат После сближения наших стран я стала чаще заглядывать в сообщества, где собирают кино, мультфильмы, телепередачи из КНДР. Думала, в связи с новым этапом взаимоотношений интерес наших людей к Северной Корее, ее культуре вырастет, это породит еще больше энтузиастов. Может, госкомпании или стриминговые платформы станут переводить корейское кино и сериалы. Но бума не увидела: движение любителей культуры и искусства КНДР по-прежнему держится на энтузиазме. За минувшие годы эти энтузиасты, кажется, не перевели ни одного нового фильма: вижу только старые.

Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Из интересного — появились в Сети восемь частей сериала «Записки следователя прокуратуры», но с английскими субтитрами. То есть где-то в США или в Британии перевели этот сериал 2022 года, а у нас — нет. Хотя сериал интересный, он по сюжету напоминает «Ликвидацию», я посмотрела один эпизод, там тоже ловят диверсантов. Перевели бы его у нас нормально и показали. Уверена, люди будут смотреть.

Фото: Lu Rui/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как посмотрели бы многое другое. Может, сериал «Новая весна в Пэкхамболе» (2025) и не станут смотреть, потому что там уж очень специфическая фактура: партийные задачи, сельхозподвиги, служба в армии, все это на фоне любви. Или возьмем сериал «Право на любовь» — почти все герои военные: влюбляются, ссорятся, играют в футбол, улучшают производственные показатели. Вряд ли это будет интересно. А вот детектив про военного следователя — почему нет? Думаю, посмотрели бы с интересом тоже свежий фильм «Один день, одна ночь» о попытке покушения на Ким Ир Сена, которую сорвала одна молоденькая медсестра.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Почему бы у нас даже и не попробовать в прокат их пустить? Я убеждена, что будет спрос: купите права, переведите, запустите хотя бы в столичных кинотеатрах. До сих пор умудряются показывать американские блокбастеры про дебилов. А почему не попробовать показать российскому зрителю фильм о корейской армии, которая вызвалась помочь нам на поле боя?

Зачем это кино смотреть? Ну, во-первых, кинематограф КНДР — редкий пример киноискусства, которое до сих пор создают без подгона под рекламную сетку. Они снимают, как мы снимали раньше: длинные размеренные сцены, развернутые сюжеты. Не торопятся, потому что над ними не стоят продюсеры, которым надо на каждой восьмой минуте ставить блок рекламы, а серии ужимать до 20 минут. В нашем новом мире это важно, смотреть такое кино.

Во-вторых, это интересно. Как они живут, что едят, что носят. Например, вы удивитесь, но в современных фильмах все герои имеют смартфоны. Звонят по видеосвязи. То есть не сидят там в землянках и не ездят на ослах. Третий аргумент, самый важный: почему нам вообще должно быть интересно, как живут северный корейцы? Потому, друзья, что граждане КНДР за нас умирали.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сама Северная Корея объявила о гибели в боях с ВСУ 101 своего солдата. Иностранные медиа дают другие оценки — до 600 человек. На численности северокойского контингента все источники сходятся — около 15 тысяч военнослужащих прибыли в Курскую область. Это существенная поддержка. На минуту, Белоруссия не прислала нам на подмогу военный контингент. Ни одна из стран ОДКБ не сделала этого. А КНДР сделала! Считаю, что пролитая за Россию кровь должна изменить отношение наших обывателей к этой стране. Неужели нам не интересно, кто был готов умереть за освобождение Курской области?

Фото: Военнослужащие ВС России и ВС КНДР в освобожденном населенном пункте в Суджанском районе Курской области / РИА «Новости»

Получили опыт Понятно, что не из любви к России и братской дружбы корейцы пришли воевать. У меня есть свое на этот счет объяснение: Пхеньян направил на СВО 15 тысяч отборнейших военнослужащих, которые получили уникальный шанс обучиться новому виду войны и обучить свою армию. Я думаю, Ким отправил этих людей, чтобы его армия получила огромное преимущество перед армией Южной Кореи или Японии, которые не имеют опыта боевых действий за последние 70 лет. У Японии и армии как таковой нет. И даже их американские патроны не имеют актуального опыта. Что у нас происходит сейчас на СВО? Для нас это операция по защите русскоязычного населения, устранению угрозы со стороны враждебного соседа, согласившегося продать себя и сделать плацдармом для нашего противника. Для всего остального мира, для государств с развитыми армиями, СВО — место, где осваиваются новейшие методы и средства ведения боевых действий. Сегодня в мире две по-настоящему боевые армии: наша и нашего неприятеля. Но армия Украины меньше, не имеет самостоятельного обеспечения и воюет ограниченными видами вооружения.

Фото: Боевая подготовка военнослужащих КНДР / РИА «Новости»

Наверное, после поражения Украина будет сдавать своих военных наемниками в качестве инструкторов чужих армий. Но это будет потом. А, например, американская и южнокорейская угроза у Ким Чен Ына существует сейчас. И я думаю, что он принял решение направить цвет своей армии на СВО, чтобы вернувшиеся обучили полтора миллиона новым тактикам боя: воевать малыми группами, воевать «небом», сбивать дроны. Когда Ким Чен Ын награждал семьи погибших северокорейских воинов, я видела, что даже иные наши ультрапатриоты посмеивались: дескать, как в Пхеньяне пропаганда запудрила людям мозги, что смерть за чужую страну легко представить подвигом. Однако для северных корейцев их 101 погибший — это герои, которые пали при выполнении важнейшего для государства задания. Страна поручила им воспользоваться редчайшим шансом освоить современные тактики боя. Вернулись не все, но вернувшиеся, я уверена, уже рассказали товарищам, как воевать БПЛА, чем отличаются новые городские бои, как глушить коптеры и прочее, и прочее. Теперь их соседи — южные корейцы и японцы — знают, что армия КНДР умеет воевать в новых условиях. А вот сами японцы и южные корейцы не умеют.

Фото: Парад в Пхеньяне. Zhai Jianlan/XinHua / www.globallookpress.com

Отмечу, впрочем, что наличие у КНДР собственного интереса к отправке солдат на СВО не отменяет нашей признательности. Меня Северная Корея интересует давно: ее культура, искусство, быт. Очень верила, что участие 15 тысяч корейских военных в СВО пробудит интерес наших людей к этой стране. Но, похоже, они помощь не оценили по достоинству. И мне даже немного за наше общество стыдно: они воевали, погибали, а мы на уровне нации так и не нашли для них слов благодарности. Это как минимум некрасиво. Надеюсь, россияне все же оценят вклад северных корейцев в нашу новейшую историю и проявят больше интереса к этой стране, ее культуре, искусству, политической позиции. Ведь нонсенс: следим за культурой народов, которые шлют деньги на наше убийство, и равнодушны к тем, кто пошел на нашей стороне воевать.