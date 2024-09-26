Ядовитый Зеленский. Республиканцы нашли способ потопить Камалу Харрис
Публицист Белов: республиканцы нашли способ потопить Камалу Харрис
Похоже, нынешний визит Владимира Зеленского в США громко аукнется Белому дому и его ставленнице Камале Харрис вне зависимости от того, даст Джо Байден согласие на использование натовских ракет для ударов по территории России или нет.
В первом случае демократы с вице-президентом во главе получат ярлык поджигателей ядерной войны, от которого не смогут отмыться до самых выборов, во втором — у них все же будет шанс доказать, что они «умеренные милитаристы».
Дело в том, что чиновники вашингтонской администрации, прежде чем везти украинского гостя в Нью-Йорк на очередную Генассамблею ООН, решили устроить ему экскурсию на военный завод в Пенсильвании, предоставив Зеленскому ради этого самолет военно-транспортной авиации США.
Звучит вроде бы обыденно: ну, съездил и съездил. Но проблема в том, что тур по предприятию ВПК возглавляла сама Камала Харрис, прихватив с собой только представителей конгресса от Демпартии и оставив конгрессменов-республиканцев за бортом. А Пенсильвания — один из ключевых колеблющихся штатов, в котором во многом и будет решаться судьба ноябрьских выборов президента Америки.
Таким образом у Трапа и его соратников появляется весомая причина обвинить Киев во вмешательстве в американские выборы. На этом и строятся претензии, высказанные в адрес посла Украины в США Оксаны Маркаровой, занимавшейся организацией визита с украинской стороны.
Об этом, в частности, сказал известный американский предприниматель и противник Байдена Илон Маск, комментируя в принадлежащей ему социальной сети Х письмо, подписанное спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном.
В своем послании республиканец назвал поездку Зеленского «недальновидным и преднамеренным политическим шагом», который привел к тому, что республиканцы утратили доверие к способности украинского посла справедливо выполнять дипмиссию в США.
Одновременно с этим комитет по надзору конгресса начал расследование в отношении нецелевой траты бюджетных средств на визит главы киевского режима в Пенсильванию.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что и на Маркарову, и даже на самого Зеленского Трампу и всем прочим республиканцам совершенно плевать. Но облить дурно пахнущей субстанцией конкурентку, обвинив ту в нечестных избирательных технологиях, а заодно еще крепче привязать Харрис к Зеленскому, чья токсичность становится уже всем очевидной, — совсем другое дело.
И теперь, если, как уже было сказано, Байден даст добро на эскалацию украинского конфликта, можно будет легко утверждать: весь этот вояж бывшего украинского комика, обошедшийся американскому налогоплательщику в очередные миллиарды долларов (каких-то денег, как говорят в русском городе Одессе, ему в любом случае дадут), изначально задумывался как часть PR-кампании Камалы Харрис.
Это может стать для нее серьезным ударом, ибо американский избиратель больше всего не любит, когда его столь откровенно держат за дурака.