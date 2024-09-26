Ядовитый Зеленский. Республиканцы нашли способ потопить Камалу Харрис

Похоже, нынешний визит Владимира Зеленского в США громко аукнется Белому дому и его ставленнице Камале Харрис вне зависимости от того, даст Джо Байден согласие на использование натовских ракет для ударов по территории России или нет.

В первом случае демократы с вице-президентом во главе получат ярлык поджигателей ядерной войны, от которого не смогут отмыться до самых выборов, во втором — у них все же будет шанс доказать, что они «умеренные милитаристы».

Дело в том, что чиновники вашингтонской администрации, прежде чем везти украинского гостя в Нью-Йорк на очередную Генассамблею ООН, решили устроить ему экскурсию на военный завод в Пенсильвании, предоставив Зеленскому ради этого самолет военно-транспортной авиации США.

Звучит вроде бы обыденно: ну, съездил и съездил. Но проблема в том, что тур по предприятию ВПК возглавляла сама Камала Харрис, прихватив с собой только представителей конгресса от Демпартии и оставив конгрессменов-республиканцев за бортом. А Пенсильвания — один из ключевых колеблющихся штатов, в котором во многом и будет решаться судьба ноябрьских выборов президента Америки.