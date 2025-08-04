Потомок рабовладельцев и многоженцев. Как Барак Обама сначала навел, а затем разрушил мосты с Россией

Барак Обама навсегда вписал свое имя в историю США как первый чернокожий президент. Для остального мира он останется единственным обладателем Нобелевской премии мира, который провел четыре масштабные военные кампании в других странах. Для России он стал первым американским лидером, положившим начало введению масштабных санкций. О карьере и судьбе после ухода из политики 44-го президента США — в материале 360.ru.

Детство между островами

Барак Хуссейн Обама II, именно так звучит полное имя бывшего президента США, родился в Гонолулу 4 августа 1961 года. Его родителями стали уроженка Канзаса Стэнли Энн Данхэм и приехавший из Кении сын знахаря из народа Луо Барак Хусейн Обама, назвавший сына своим именем. Пара познакомилась за год до рождения ребенка на курсах русского языка в Университете Гавайев. Для 24-летнего отца будущего президента США это был уже второй брак. В Кении ради учебы он оставил свою беременную жену, с которой не разводился. Для народа Луо многоженство было традицией.

Матери Обамы на момент рождения сына было 19 лет. Она была дальней родственницей и потомком президента Конфедеративных штатов Америки Джефферсона Дэвиса — известного рабовладельца. Это признавал и сам Барак Обама, отмечая, что тогда были другие времена.

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Несмотря на общего ребенка, семья распалась, когда мальчику исполнилось два года. Его мать вышла замуж во второй раз и вместе с сыном отправилась в Индонезию — на родину отчима Барака. На Гавайи к бабушке и дедушке мальчик вернулся в 10 лет. Тогда он впервые в сознательном возрасте увидел своего отца. В старшей школе успеваемость Барака сильно упала. В своих мемуарах он признавался, что тогда в нем проснулся бунтарский дух и он увлекся употреблением марихуаны и кокаина. Несмотря на это, он смог поступить в Оксидентал-колледж в Лос-Анджелесе — один из самых прогрессивных и либеральных вузов США.

Тяжелый выбор Барака Обамы

Через два года учебы Обама перешел в Колумбийский университет, где получил степень бакалавра по политологии. Молодой выпускник отправился в Чикаго, где работал организатором общинных инициатив, помогая жителям бедных районов с поиском работы и жилья.

Там он понял, что без системных политических изменений добиться большого прогресса в борьбе с бедностью будет сложно. Чтобы разобраться в законах, он пошел учиться в Гарвард на юриста, а после окончания первого курса вернулся в Чикаго на каникулы.

Фото: www.globallookpress.com

Обама устроился стажером в юридическую фирму Sidley Austin, где его куратором стала Мишель Робинсон. «Я был просто сражен. Она была великолепна. Умная, красивая, с чувством юмора. Я влюбился сразу», — писал Обама о начале отношений со своей женой. Сначала она отказалась пойти на свидание со своим подчиненным. Но упрямый интерн не отставал и уговорил ее сходить с ним в музей, а потом поесть мороженого. Так завязались их отношения.

После возвращения в Гарвард Обама начал участвовать в дискуссиях о вопросах расовой и социальной справедливости и необходимости реформ внутри системы, чтобы обеспечить равенство для всех. В те годы он серьезно колебался между политикой и правозащитной деятельностью.

Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Ключевым событием во время его учебы стало его избрание президентом журнала Harvard Law Review — главного издания юридического факультета вуза. Обама стал первым чернокожим, возглавившим редакцию за 104 года существования журнала. Это вызвало внимание всей страны. «Он был как рок-звезда: скромный, умный, умеющий слушать. Не типичный студент-юрист», — рассказывал один из преподавателей. Про Обаму написали крупнейшие издания США, а юридические фирмы предложили работу. Но он выбрал Чикаго, потому что решил пойти по пути политика, а не юриста, а еще там его ждала Мишель, с которой они поженились в 1992 году.

Запуск политической карьеры

В Чикаго Обама вернулся к своей работе по решению социальных проблем и параллельно выступал с лекциями. Его работу по социальным вопросам оценили местные жители. Он помогал детям, старикам и самым бедным жителям южных районов города.

В 1966 году Обама вошел в число сенаторов штата.

Фото: Mike Stocker/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Его настоящий звездный час наступил в 2004 году на съезде Демократической партии США, где он рассказал о кенийских родных, как его дед сделал все, чтобы отец получил образование в США, а теперь внук выступает перед политическими деятелями. Обама подчеркнул, что его личная история в современной Америке выглядит маловероятной, поэтому нужно сделать все, чтобы у каждого появилась возможность реализовать свои стремления. Зал аплодировал стоя и Обама попал в Сенат США, набрав 70% голосов, оставив далеко позади своего соперника Алана Кейса.

Президентство Обамы

Барак Обама выдвинулся кандидатом в президенты от Демократической партии США в 2008 году, легко обойдя во внутренних праймериз супругу бывшего лидера страны Хиллари Клинтон. Также легко он победил своего соперника на голосовании — кандидата от Республиканской партии, сенатора от штата Аризона Джона Маккейна.

Свою предвыборную кампанию Обама провел под лозунгом «Да, мы можем!» и получил 365 голосов выборщиков.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

После переселения семьи нового президента в Белый дом сотрудники жаловались журналистам, что Обама уже несколько раз нарушал действующий в резиденции антитабачный закон. Они поясняли, что уже несколько раз ловили президента с сигаретой. Для внутренней политики США Обама сделал достаточно много. Год его избрания оказался не самым удачным с точки зрения экономики. В мире бушевал финансовый кризис, а жители критиковали власти за рост цен. Обама провел реформы по защите прав потребителей. Это самое крупное изменение в экономике страны со времени Великой депрессии. Еще одним достижением Обамы стало введение обязательного медицинского страхования Obamacare.

Компаниям запретили отказывать в обслуживании или повышать стоимости полиса для американцев с хроническими заболеваниями. А расширение программы Medicaid обеспечило бесплатными или субсидированной медпомощью все бедные слои населения.

Фото: Pete Souza/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В первый же год на посту президента Обама получил Нобелевскую премию мира. Несмотря на это, американцы продолжили свои военные кампании в Афганистане и Ираке, увеличив численность своего контингента. В 2011 году американские военные поддержали военную интервенцию стран НАТО в Ливию, которая привела к свержению лидера страны Муаммара Каддафи. В тот же год Обама взял на себя руководство операцией по ликвидации лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена в Пакистане. Спустя еще три года американская авиация в составе международной коалиции вторглась в Сирию под предлогом борьбы с «Исламским государством»*. Но вот как комментировал эти боевые действия сам Обама: «США продолжат усиливать давление на Сирию и сделают все возможное для международной изоляции Башара Асада».

Отношения Барака Обамы и России

Администрация Барака Обамы продвигала перезагрузку отношений с Россией, как одну из главных внешнеполитических целей. В марте 2009 году занявшая пост госсекретаря Хиллари Клинтон на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым предложила ему нажать символическую кнопку перезагрузки. Но на привезенном декоративном устройстве по ошибке написали слово «перегрузка».

Фото: James Berglie/James Berglie / www.globallookpress.com

Отношения двух держав, пусть и на короткий срок, все же улучшились. Россия и США договорились о сокращении стратегических наступательных инициатив, а также подписали Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако уже на втором сроке Обама ввел против России санкции после референдума в Крыму, сведя сотрудничество с Россией до минимума и отменив целыми пакетами большое количество соглашений.

Жизнь Обамы после Белого дома

После двух президентских сроков в январе 2017 года Барак и Мишель Обама вместе дочерями выехали из Белого дома. Возвращаться в Чикаго они не захотели и купили огромный особняк в Вашингтоне за восемь миллионов долларов.

Супруги открыли продюсерскую компанию Ground Productions и подписали долгосрочный контакт со стриминговым сервисом Netflix на производство различных шоу, среди которых фильмы «Западный выход», «Молодая жена», документальный сериал о национальных парках США и другие. Барак и Мишель Обама выпустили свои мемуары, которые стали бестселлерами.

В апреле 2025 года, супруги сделали неожиданное признание, что во время президентства Барака они сильно отдалились друг от друга и их отношения уже не те, что раньше. «Я пытаюсь вытащить себя из этой ямы, время от времени занимаясь забавными вещами», — рассказывал бывший президент США. Его жена назвала время, когда он находился на посту главы государства десятилетием, когда она не могла его выносить. *Запрещенная в России террористическая организация.