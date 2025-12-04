Потомок партизан из СССР. Что известно о семье Джареда Кушнера

В свете новых дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине на первый план вышла неожиданная фигура — Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Соавтор мирного плана из 28 пунктов, участник переговоров в Москве и человек, ведущий диалог с ключевыми игроками, он привлек внимание не только своей возросшей политической ролью, но и необычной семейной историей.

Дипломат с белорусскими корнями

Родословная Кушнера корнями уходит в историю бывшего СССР и имеет прямое отношение к Белоруссии. Дедушка и бабушка Джареда по отцовской линии, Йоссель Берковиц (позже сменивший имя на Джозеф Кушнер) и Рейча (Рэй) Кушнер, были частью многотысячной еврейской общины Новогрудка — города с богатой историей, который после войны вошел в состав Белорусской ССР.

С приходом нацистов в 1941 году жизнь семейства превратилась в борьбу за выживание. Как и множество других евреев региона, они оказались в Новогрудском гетто — месте, где смерть стала повседневностью. Большинство их родственников погибли в первые же месяцы оккупации, отмечал «Sputnik Беларусь».

Но даже в этих условиях нашлись силы для сопротивления. В 1943-м среди узников родился план: рыть подземный туннель для массового побега. Работая по ночам с помощью ложек, кружек и случайных инструментов, заключенные месяцами создавали 200-метровый подземный ход, проходящий под колючей проволокой и сторожевыми вышками.