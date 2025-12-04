Потомок партизан из СССР. Что известно о семье Джареда Кушнера
В свете новых дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине на первый план вышла неожиданная фигура — Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Соавтор мирного плана из 28 пунктов, участник переговоров в Москве и человек, ведущий диалог с ключевыми игроками, он привлек внимание не только своей возросшей политической ролью, но и необычной семейной историей.
Дипломат с белорусскими корнями
Родословная Кушнера корнями уходит в историю бывшего СССР и имеет прямое отношение к Белоруссии. Дедушка и бабушка Джареда по отцовской линии, Йоссель Берковиц (позже сменивший имя на Джозеф Кушнер) и Рейча (Рэй) Кушнер, были частью многотысячной еврейской общины Новогрудка — города с богатой историей, который после войны вошел в состав Белорусской ССР.
С приходом нацистов в 1941 году жизнь семейства превратилась в борьбу за выживание. Как и множество других евреев региона, они оказались в Новогрудском гетто — месте, где смерть стала повседневностью. Большинство их родственников погибли в первые же месяцы оккупации, отмечал «Sputnik Беларусь».
Но даже в этих условиях нашлись силы для сопротивления. В 1943-м среди узников родился план: рыть подземный туннель для массового побега. Работая по ночам с помощью ложек, кружек и случайных инструментов, заключенные месяцами создавали 200-метровый подземный ход, проходящий под колючей проволокой и сторожевыми вышками.
В ночь на 26 сентября 1943 года произошло почти невозможное: более 200 человек совершили один из самых масштабных побегов из нацистского гетто за всю историю холокоста. Среди них была и Рэй Кушнер.
Любовь посреди смерти
Чудом избежав преследования, Рэй с небольшой группой беглецов добралась до лесов, где вышла на связь с легендарным еврейским партизанским отрядом братьев Бельских. Это уникальное формирование было не просто боевой единицей, а целым спасательным лагерем, где укрывались более тысячи спасшихся евреев.
Именно здесь, в лагере, Рэй встретила Йосселя Берковица — другого беглеца из Новогрудка. Их роман стал символом жизни, побеждающей смерть. Отряд Бельских, сотрудничавший с советским подпольем, но сохранявший независимость, был для них домом вплоть до окончания войны.
От лесов Белоруссии к небоскребам Америки
После войны пара эмигрировала в США, где Йоссель взял фамилию жены — Кушнер. Начав все с нуля в новой стране, они заложили основы семейного состояния, которое их сын Чарльз, отец Джареда, превратил в крупную девелоперскую империю.
На сегодняшний день история семьи Кушнеров стала частью коллективной памяти. В Новогрудке работает музей еврейского сопротивления, где подробно рассказывается о том самом побеге из гетто, а также демонстрируются материалы о Кушнерах.
По информации СМИ, потомки Йосселя и Рейчи неоднократно посещали Белоруссию, отдавай дань памяти своим предкам.
Неизвестно, бывал ли сам Джаред Кушнер в Новогрудке. Однако история семьи мужа Иванки Трамп заставила мир задуматься — поможет ли это сделать дипломатию более человечной и эффективной?