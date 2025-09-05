Сегодня 13:32 Посты Маска о рабах-славянах довели Дурова: как основатель Telegram ответил американцу Дудаков объяснил, зачем Маск снова начал писать о рабах в X 0 0 0 Фото: Molly Riley/Keystone Press Agency/lukomore. org/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

Основатель Telegram Павел Дуров и американский миллиардер Илон Маск поспорили о славянском происхождении английского слова «раб» — slave. Дуров провел для основателя SpaceX экскурс в историю, напомнив о воинственности Западной Европы по отношению к славянским государствам.

Синоним рабства В начале сентября Маск опубликовал в социальной сети Х переписку с ИИ-ассистентом Grok, разработанным его командой. На вопрос о происхождении слова slave бот ответил, что оно пришло в английский около 1290 года из старофранцузского — esclave или sclave. Это слово, в свою очередь, произошло от латинского sclavus, которе изначально означало «славянин», то есть представитель славянских народов Восточной Европы. Затем смысл изменился на «раб» якобы из-за повсеместного захвата и порабощения славян в Средние века. Согласно источникам Grok, особенно активно славян порабощали с IX века. Это делали в основном византийцы, мусульмане в Испании и различные европейские державы.

Эта историческая связь привела к тому, что этническое название стало синонимом рабства в нескольких европейских языках и скорее отражает социально-исторический контекст порабощения. Grok ИИ-ассистент

По данным бота, корень слова slave может происходить от праславянских «слово» и «слава». После этого Маск уточнил у Grok, означает ли все это, что slave происходит от слова, означающего «белого человека из Восточной Европы». «Да, слово slave происходит от названия „славяне“, которые являются этносом из Восточной Европы и в целом считаются белыми», — ответил бот. Изменение значения слова slave со «славянина» на «раба» произошло под влиянием захвата и порабощения «большого количества славян» племенами и народами, включая византийцев, германцев и османов, повторил ИИ-ассистент.

Фото: РИА «Новости»

Ответ Дурова Маску Спустя три дня Дуров ответил Маску и подтвердил, что slave пришло в английский из старофранцузского. Однако именно западноевропейские народы поработили славян в Средние века, отметил основатель Telegram. «Слово slave происходит от старофранцузского esclave (что означало одновременно „славянин“ и „раб“), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно», — написал бизнесмен в Х.

Фото: РИА «Новости»

Маск и потомки рабов Илон Маск не первый раз затрагивает тему рабства. Еще в 2024 году он выступал против многообразия, равенства и инклюзивности, продвигая в Х ультраправые теории, такие как «Великая замена», писало издание Fortune. Бизнесмен призывал относится к людям в соответствии с их навыками и честностью. Он напомнил, что в каждой стране в той или иной степени существовал и расизм по отношению к другим группам. «Если изучать историю в целом, то все были рабами», — заявил Маск. В том же году Илон заявил в Х, что происхождение слова slave — славянское, так называли взятых в рабство белых людей. По мнению предпринимателя, обсуждение расового неравенства и попыток свести все к расовым проблемам продолжает сеять раздор.

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Поиски исторических прецедентов Споры о том, откуда произошло слово slave, нужно воспринимать во внутриамериканском политическом дискурсе, заявил 360.ru политолог Малек Дудаков. «Как мы знаем, в Америке тема рабства активно обсуждается в публичном пространстве. Есть позиция демократов, которые призывают „платить и каяться“, платить репарации всем потомкам рабов. Активно эту тему педалируют, исходя из своих интересов и политических позиций», — объяснил эксперт. Республиканцы стараются указывать на то, что США — не единственная страна, где было рабство. Оно процветало и в Африке, и в арабском мире задолго до появления Соединенных Штатов.

Маск ищет исторические прецеденты того, как это происходило в других странах, чтобы указывать на то, что не только в одной Америке была проблема с рабством, что это было очень распространенным явлением на протяжении большого количества столетий и тысячелетий. Малек Дудаков политолог

Позитивный момент заключается в том, что Маску указали на бесконечные попытки экспансии Западной Европы в сторону Восточной Европы. «Это тоже позитивный момент, потому что он расширяет пространство для дискурса внутри самой Америки, а у них зачастую есть проблемы с тем, чтобы воспринимать те или иные события в историческом контексте», — заключил Дудаков.