Посты Маска о рабах-славянах довели Дурова: как основатель Telegram ответил американцу
Дудаков объяснил, зачем Маск снова начал писать о рабах в X
Основатель Telegram Павел Дуров и американский миллиардер Илон Маск поспорили о славянском происхождении английского слова «раб» — slave. Дуров провел для основателя SpaceX экскурс в историю, напомнив о воинственности Западной Европы по отношению к славянским государствам.
Синоним рабства
В начале сентября Маск опубликовал в социальной сети Х переписку с ИИ-ассистентом Grok, разработанным его командой. На вопрос о происхождении слова slave бот ответил, что оно пришло в английский около 1290 года из старофранцузского — esclave или sclave.
Это слово, в свою очередь, произошло от латинского sclavus, которе изначально означало «славянин», то есть представитель славянских народов Восточной Европы. Затем смысл изменился на «раб» якобы из-за повсеместного захвата и порабощения славян в Средние века.
Согласно источникам Grok, особенно активно славян порабощали с IX века. Это делали в основном византийцы, мусульмане в Испании и различные европейские державы.
Эта историческая связь привела к тому, что этническое название стало синонимом рабства в нескольких европейских языках и скорее отражает социально-исторический контекст порабощения.
Grok
ИИ-ассистент
По данным бота, корень слова slave может происходить от праславянских «слово» и «слава». После этого Маск уточнил у Grok, означает ли все это, что slave происходит от слова, означающего «белого человека из Восточной Европы».
«Да, слово slave происходит от названия „славяне“, которые являются этносом из Восточной Европы и в целом считаются белыми», — ответил бот.
Изменение значения слова slave со «славянина» на «раба» произошло под влиянием захвата и порабощения «большого количества славян» племенами и народами, включая византийцев, германцев и османов, повторил ИИ-ассистент.
Ответ Дурова Маску
Спустя три дня Дуров ответил Маску и подтвердил, что slave пришло в английский из старофранцузского. Однако именно западноевропейские народы поработили славян в Средние века, отметил основатель Telegram.
«Слово slave происходит от старофранцузского esclave (что означало одновременно „славянин“ и „раб“), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно», — написал бизнесмен в Х.
Маск и потомки рабов
Илон Маск не первый раз затрагивает тему рабства. Еще в 2024 году он выступал против многообразия, равенства и инклюзивности, продвигая в Х ультраправые теории, такие как «Великая замена», писало издание Fortune.
Бизнесмен призывал относится к людям в соответствии с их навыками и честностью. Он напомнил, что в каждой стране в той или иной степени существовал и расизм по отношению к другим группам.
«Если изучать историю в целом, то все были рабами», — заявил Маск.
В том же году Илон заявил в Х, что происхождение слова slave — славянское, так называли взятых в рабство белых людей. По мнению предпринимателя, обсуждение расового неравенства и попыток свести все к расовым проблемам продолжает сеять раздор.
Поиски исторических прецедентов
Споры о том, откуда произошло слово slave, нужно воспринимать во внутриамериканском политическом дискурсе, заявил 360.ru политолог Малек Дудаков.
«Как мы знаем, в Америке тема рабства активно обсуждается в публичном пространстве. Есть позиция демократов, которые призывают „платить и каяться“, платить репарации всем потомкам рабов. Активно эту тему педалируют, исходя из своих интересов и политических позиций», — объяснил эксперт.
Республиканцы стараются указывать на то, что США — не единственная страна, где было рабство. Оно процветало и в Африке, и в арабском мире задолго до появления Соединенных Штатов.
Маск ищет исторические прецеденты того, как это происходило в других странах, чтобы указывать на то, что не только в одной Америке была проблема с рабством, что это было очень распространенным явлением на протяжении большого количества столетий и тысячелетий.
Малек Дудаков
политолог
Позитивный момент заключается в том, что Маску указали на бесконечные попытки экспансии Западной Европы в сторону Восточной Европы.
«Это тоже позитивный момент, потому что он расширяет пространство для дискурса внутри самой Америки, а у них зачастую есть проблемы с тем, чтобы воспринимать те или иные события в историческом контексте», — заключил Дудаков.