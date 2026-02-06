В Москву прибыла первая за не сколько лет официальная делегация из Европы. Правда, до прямых контактов с Брюсселем или другими столицами стран ЕС дело пока не дошло. Но в том, что новый глава ОБСЕ и по совместительству министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пару с генеральным секретарем этой организации Феридуном Синирлиоглу решили прощупать дипломатическую почву, в том числе и интересах Евросоюза, сомневаться не приходится.

За три дня до этого посланцы Европы уже побывали в Киеве. Там, отвечая на вопросы местных журналистов, Кассис заявил, что военный конфликт с Россией должен прекратиться, а ОБСЕ обязана помочь в этом.

На переговорах с европейцами Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, который, с учетом скандального шлейфа, тянущегося за ОБСЕ еще со времен наблюдательной миссии в Донбассе, не склонен к излишней сентиментальности. Да и швейцарское гражданство ее нового председателя, несмотря на формально нейтральный статус конфедерации, не станет индульгенцией за агрессивные действия против России.

Напомню, это главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли планировал направить военнослужащих на Украину в составе «миротворческого» контингента «коалиции желающих», против чего активно возражает Москва. И это Швейцария летом 2022 года не стала препятствовать передаче Киеву третьими странами вооружений, не менее чем наполовину состоящих из швейцарских комплектующих. А уже в 2024-м сама передала ВСУ несколько машин для разминирования.

Вряд ли эти факты хоть как-то сочетаются с хваленым нейтралитетом.