Сегодня 03:33 Полвека в браке и постоянно врозь. Как первая леди Белоруссии Галина Лукашенко ушла в тень 0 0 0 Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь/РИА «Новости» Мир

Пенсия

Белоруссия

Дети

Семья

Александр Лукашенко

Минск

Брак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может похвастаться большой семьей. Младший сын Николай сопровождает отца в поездках. Старшие дети Виктор и Дмитрий занимаются внутренними делами республики. Внучка Дарья уже пять лет работает ведущей на телевидении. В публичном поле нет только жены Галины, которая давно пропала из общественного пространства. В этом году пара должна отметить 50-летие брака. Но они не разговаривали больше половины этого срока.

Как Лукашенко познакомился со своей женой

Галина Лукашенко (в девичестве Желнерович) родилась 24 января 1955 года, всего на пять месяцев позже своего будущего мужа. Чем занимался ее отец, в открытых источниках найти не удалось, а мама, Елена Федоровна, работала учительницей белорусского языка и литературы. Сначала семья жила в Вилейском районе Белоруссии, а позже перебралась в Шкловский район. Недалеко от деревни Александрия Могилевской области. Елена Федоровна пошла преподавать в местную школу, забрав с собой старшую дочь Галину и младшую Тамару.

Главной звездой этого учебного заведения был Саша Лукашенко. Отличник, комсомольский активист и ведущий всех творческих вечеров, он привлекал огромное внимание со стороны девушек. Поэтому, когда он влюбился в новенькую тихоню, все сильно удивились.

Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Галина Лукашенко рассказывала, что с будущим мужем ее свела любовь к литературе. «У нас дома была хорошая библиотека, жили небогато, но на книги денег не жалели. Саша много читал, я тоже. На том и сошлись», — делилась она. Родители кавалера дочери приняли спокойно. Воспитанный и вежливый Лукашенко им понравился.

Елена Федоровна даже рекомендовала ему после школы поступать на исторический факультет, мотивируя это тем, что из учителей этого предмета потом вырастают директора школ.

Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Мечтавший стать журналистом Лукашенко прислушался к мнению будущей тещи и поступил в Могилевский пединститут. Галина через год отправилась вслед за ним. Они расписались в 1975 году, когда невеста училась на четвертом курсе, а жених уже стал дипломированным специалистом. Вместе молодожены прожили всего несколько месяцев, потому что Лукашенко забрали в армию. Оставшись одна, Галина в конце ноября того же года родила первенца, Виктора. С младенцем на руках она закончила вуз и стала учителем математики и физики.

Лукашенко спас старшего сына от смерти

Вышедшая на работу в школу Галина долго работать не смогла. Здоровье старшего сына оказалось очень слабым. Он постоянно болел. «Я год провела с ним в больницах. Порой охватывало отчаяние. Помню, бегу в аптеку. Первое мая, все празднично одеты, смеются. А я уже забыла, что есть нормальная жизнь и праздники», — рассказывала она. Один из врачей посоветовал семье перебраться из города в деревню. Обеспокоенные за жизнь ребенка родители прислушались и вернулись в Шкловский район.

Галина устроилась в детский сад рядом с домом, чтобы быть поближе к сыну. Ее муж начал закалять мальчика. В сочетании со свежим воздухом ребенок окреп. В 1980 году родился второй сын — Дмитрий.

Как Лукашенко строил карьеру, пока жена занималась детьми

В Шклове Лукашенко поработал на разных должностях, начиная от ответственного секретаря общества «Знание» и заканчивая заместителем директора комбината строительных материалов. Галина все это время продолжала трудиться в детском саду и заниматься сыновьями.

Параллельно ее муж наконец-то определился со своей стезей и поступил в Сельскохозяйственную академию, нацелившись на пост председателя колхоза.

Фото: РИА «Новости»

После окончания вуза его назначили руководить в хозяйство под названием «Городец», которое к тому времени считалось худшим во всем районе. Молодой и активный руководитель за несколько лет превратил колхоз в одно из ведущих хозяйств республики. Такое рвение оценили даже в Москве, а в Белоруссии Лукашенко стал примером для остальных.

Когда Лукашенко разошелся с женой

Отношения между супругами ухудшились еще в конце 80-х годов. По неподтвержденным данным, причиной стали постоянные измены Лукашенко, который построил тайную дачу недалеко от колхоза для встреч с любовницами. Разводиться супруги не стали, но оформили раздельную опеку на детей. Виктор стал жить с отцом, а младший Дмитрий остался с матерью.

По словам знакомых сыновей президента Белоруссии, разница в воспитании сказалась на их характерах.

Фото: РИА «Новости»

Оставив жену, Лукашенко начал строить свою политическую карьеру. В 1990 году он стал депутатом Верховного Совета БССР. Он тут же принялся реализовывать свои амбиции, выставив свою кандидатуру на пост председателя комиссии по сельскому хозяйству и продовольствию. Этот пост открывал прямой путь в президиум. Другие парламентарии кандидатуру Лукашенко не поддержали. Тогда он начал использовать парламентскую трибуну для роста своей популярности и узнаваемости. В своих выступлениях он критиковал всех, начиная от коллег-депутатов и заканчивая центральной властью в Москве.

Фото: РИА «Новости»

После развала СССР пламенный трибун возглавил временную комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией. Белоруссия в те годы по примеру России провела приватизацию. Как подчеркивал Лукашенко, важные предприятия страны ушли в частные руки по бросовым ценам. При этом популярный депутат никогда не появлялся на публике со своей женой. В одном из телевизионных сюжетов того времени съемка проходила у политика дома. На тех кадрах Галина мелькала только на заднем плане, пока Лукашенко позировал перед камерой с сыновьями. Она не появилась даже не избирательных участках во время президентских выборов 1994 года. Лукашенко голосовал в компании сыновей.

Попытка вернуть президенту жену

Во время первого срока Лукашенко его команда объясняла ему, что присутствие рядом супруги повысит его рейтинг. Пиарщики считали, что мягкая Галина сгладит импульсивного и шумного главу государства.

Какими-то неимоверными усилиями подчиненные вытащили женщину на несколько саммитов лидеров стран СНГ, но она всегда оставалась за кадром.

Фото: РИА «Новости»

Свою роль в этом сыграла Юлия Чигирь — жена премьер-министра Белоруссии. Она познакомилась с Галиной в больнице, куда жена президента попала из-за резкого ухудшения здоровья. К удивлению супруги главы правительства общаться в палате Галина отказалась, пояснив, что лучше встретиться без свидетелей и охраны в другом месте. После выписки Чигирь пригласила ее к себе домой на чашку чая. Но встречу сорвали охранники Лукашенко, которые настоятельно попросили первую леди вернуться к себе домой.

Как жена Лукашенко объясняла свой отъезд из Минска

Во время первого президентского срока Галина Лукашенко уехала из Минска в село Рыжковичи под Шкловом. Тогда она рассказывала журналистам, что сыновья приезжают к ней на все лето и на каждые праздники. «Я привыкла жить без мужа, и мне это особых трудностей не причиняет. Я не чувствую себя одинокой. Со мною мои дети»», — подчеркивала она.

В Минск она приезжала наездами для похода по театрам, галереям и магазинам. Она подчеркивала, что не пользуется услугами охраны, так как ее никто не узнает на улице.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Во время визитов в столицу она останавливалась в президентском дворце, но долго там не оставалась, объясняя, что не чувствует себя хозяйкой в таком огромном доме. Несмотря на свой мягкий характер, Галина Лукашенко не во всем соглашалась с решениями мужа. В частности, во время голосования на референдуме по приданию русскому языку статуса второго государственного жена президента проголосовала против. Она подчеркнула, что верит в сохранение белорусского языка как главного и сделает все, чтобы он никуда не исчез. В 1998 году Галина Лукашенко стала работать в Могилевском областном исполкоме, где стала руководителем комитета по оздоровлению населения.

Спокойная и обеспеченная жизнь

Одно из последних публичных интервью Галина Лукашенко дала в 2005 году. Тогда она рассказывала, что очень сильно устает на работе, а отдыхает за чтением книг или во время прогулок в лес. Она подчеркивала, что многие белорусы присылали ей письма с просьбами передать свои послания мужу, чтобы он помог разобраться. «Читаю и, если уж вижу, что действительно произвол или местные власти решить не могут, тогда передаю. Трудно отказывать, каждый раз переживаю», — рассказывала Галина Лукашенко.

После этого рассказа с прессой она общаться перестала.

По данным белорусских СМИ, после выхода Галины Лукашенко на пенсию ей стали помогать занявшие высокие посты дети. В частности, сыновья и невестки несколько раз вывозили ее на отдых за границу, в том числе на правительственном борту и частных джетах.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Business Online / www.globallookpress.com

В 2019 году Галина Лукашенко переселилась из своего привычного дома в огромный деревянный особняк с высоким забором. Ее соседями стали родители жены старшего сына.

В официальных декларациях Александра Лукашенко говорилось, что вместе с пенсией жена получает дивиденды Шкловского маслоделательного завода и ее ежемесячный доход не превышает 220 долларов в месяц.

Чтобы накопить на дом-дворец при таком доходе, нужны столетия. Скорее всего, Галине Лукашенко помогают сыновья. Да и муж тоже не остается в стороне, что делает ее самой богатой пенсионеркой Белоруссии. Этот статус она не потеряет никогда. Лукашенко внес изменения в закон «О президенте Белоруссии», который предусматривает ежемесячную выплату всем своим родственникам в размере своей месячной зарплаты в случае его смерти, что составляет около четырех тысяч долларов. С пенсией, дивидендами и помощью сыновей Галина Лукашенко сохранит хороший уровень жизни. В последний раз ее имя появилось в новостях в первой половине 2022 года, когда западные страны массово внесли всю семью президента Белоруссии в санкционные списки, не вникая в личные связи.