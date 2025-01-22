Получивший 2 пожизненных создатель Silk Road выйдет на свободу. Зачем он нужен Трампу?
В США выйдет на свободу знаменитый либертарианец Росс Ульбрихт, получивший два пожизненных и еще 40 лет сверху. Тот самый человек, который построил в даркнете целую империю для свободной торговли чем угодно за биткоины, без налогов и какого-либо вмешательства властей. Как ловили создателя Silk Road и почему Дональд Трамп решил его помиловать — в материале 360.ru.
Кто такой Росс Ульбрихт
Ульбрихт родился в 1984 году в Остине (штат Техас). В 2006-м окончил вуз со степенью физика, после поступил в магистратуру в Университете Пенсильвании. Там изучал инженерное дело и материаловедение.
Убежденным либертарианцем Росс стал еще во время учебы. Сильное влияние на него оказали труды австро-американского экономиста Людвига фон Мизеса и философия агоризма с ее принципами свободного рынка без контроля со стороны государства.
И вот в определенный момент у Ульбрихта родилась идея воплотить в чистом виде либертарианскую мечту и создать «свободный маркетплейс без ограничений» с биткоинами в качестве основной валюты. Такой, чтобы покупателям и продавцам на этом «анонимном Amazon» можно было скрывать свою личность и местоположение.
Воплотить проект в жизнь хотелось настолько сильно, что Ульбрихт самостоятельно научился программировать и в 2011 году запустил в даркнете свой Silk Road.
В дальнейшем Ульбрихту, правда, потребовалась помощь в развитии сайта.
Объявление о поиске «лучшего и самого яркого IT-профессионала, чтобы сделать его главным разработчиком в стартапе с венчурным капиталом в биткоине» он разместил на одном из порталов об этой криптовалюте.
Соискателям нужно было писать на почтовый адрес rossulbricht@gmail.com.
Зачем Трамп помиловал Ульбрихта
В СМИ Ульбрихта называют и интернет-монстром, и королем даркнета. Либертарианцы его чуть ли не боготворят и считают героем. Посадили Росса в 2015 году.
И вероятно, он так бы и мотал за решеткой два своих пожизненных плюс 40 лет сверху, но Трамп выиграл выборы, вступил в должность и начал выполнять свои предвыборные обещания.
А одно из них как раз касалось судьбы создателя Silk Road. В мае 2024-го будущий переизбранный лидер США заручился поддержкой либертарианцев в обмен на смягчение приговора бизнесмену.
«Если вы проголосуете за меня в первый день, я смягчу приговор Россу Ульбрихту», — заявил Трамп на съезде партии.
Также он заверил, что включит их представителя в свой кабинет. И вот 22 января Трамп объявил в своей соцсети Truth Social о помиловании предпринимателя.
«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса», — сообщил республиканец.
Тут же Трамп назвал наказание Ульбрихта несоразмерным. «Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Это нелепо!» — возмутился он.
Давайте теперь вспомним, а за что, собственно, Россу вынесли такой приговор.
Дело против Ульбрихта: за что ему дали два пожизненных
The New York Times называет Silk Road международным рынком наркотиков. За два с небольшим года через маркетплейс провели более 1,5 миллиона транзакций, в том числе по продаже кокаина, героина и других запрещенных веществ.
Общая сумма сделок, совершенных на площадке, составила 214 миллионов долларов. Ульбрихт заработал 13 миллионов.
Оружием там, кстати, тоже торговали. Какое-то время даже ходили слухи, что на площадке можно чуть ли не киллера заказать. Но это все же было преувеличением.
Первый раз внимание правоохранителей площадка привлекла летом 2011 года, когда агент Министерства внутренней безопасности США Джаред Дер-Егиян обнаружил в аэропорту Чикаго подозрительную посылку с экстази.
Отправившись по адресу доставки, он смог опросить соседа получателя, и тот рассказал, что таблетку купили на Silk Road.
При дальнейшей проверке агент понял, насколько велик масштаб этого маркетплейса, и настоял на открытии дела. В 2012-м к расследованию подключился и отдел ФБР по борьбе с киберпреступлениями.
В 2013-м его специалисты смогли выявить недостатки в системе площадки, а затем выйти на дата-центр сайта, расположенный в Исландии.
Там агентам предоставили жесткий диск с информацией о сервере, его администраторе (Ульбрихте) с псевдонимом Frosty и пользователях. Тогда же выяснилось, что Frosty недавно заходил на Silk Road с публичного Wi-Fi в Сан-Франциско.
Так удалось вычислить возможное местонахождение Росса, а вскоре и рассекретить его личность. С последним пунктом «федералам» помог налоговый инспектор Гэри Элфорд, который просто заинтересовался историей маркетплейса.
Он начал искать информацию в Сети и в итоге нагуглил тот самый почтовый адрес, на который Ульбрихт просил ему писать потенциального главного разработчика.
Эти старые посты Росс написал под псевдонимом altoid, который затем сменил на Frosty. С этим открытием Элфорд отправился в Министерство внутренней безопасности и ФБР.
После этого дело оставалось, можно сказать, за малым: поймать создателя Silk Road с открытым ноутбуком, когда тот зайдет в свой аккаунт на сайте.
Обнаруживший посылку с таблеткой экстази Дер-Егиян, к слову, все это время продолжал участвовать в расследовании и внес в него весомый вклад. Во-первых, смог обнаружить несколько поставщиков и модераторов и арестовать их, а также не допустил доставки сотен посылок с Silk Road.
В числе тех, на кого вышел Дер-Егиян, была помощница Ульбрихта, которая отдала ему пароль от своего аккаунта. С него агент начал переписываться с ничего не подозревающим Ульбрихтом.
И вот 1 октября 2013 года, когда Росс снова зашел на свой маркетплейс с публичного Wi-Fi в библиотеке Сан-Франциско, он попросил его зайти в административную часть сайта под своим паролем.
Тот согласился, после чего еще несколько агентов в библиотеке получили сигнал и начали действовать: двое разыграли спор, чтобы привлечь внимание Ульбрихта. Когда тот обернулся, третий схватил его ноутбук, а четвертый заломил ему руки.
Вот такой конец Silk Road.
После ареста предпринимателя обвинили в наркоторговле, отмывании денег и создании преступного сообщества.
Прит Бхарра, бывший тогда прокурором США по Южному округу Нью-Йорка заявил, что Ульбрихт способствовал гибели по меньшей мере шести человек из-за передоза. Также он назвал его криминальным спекулянтом, эксплуатирующим чужие зависимости.
Защита Росса тогда уверяла, что Ульбрихт передал управление площадкой другим лицам, но те в итоге смогли заманить его обратно незадолго до закрытия сайта, потому что им нужен был козел отпущения.
В итоге в 2015-м Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.
Его сторонники считали это слишком суровым наказанием. Тему продолжали обсуждать все эти годы.
В качестве аргументов в Сети приводили в том числе приговор помощнику Ульбрихта, известному как Variety Jones, или управлявшему Silk Road 2.0 Блейку Бентхоллу. Первый получил 20 лет в 2024-м, а второй — пять лет плюс три года испытательного срока.
Мать Росса Лин Ульбрихт безостановочно собирала подписи за освобождение сына, пыталась самостоятельно добраться до Трампа, училась шифрованию PGP и выступала на конференциях по крипте.
И вот — сбылось. Сын, которого она отказывалась считать «цифровым мафиози», выйдет на свободу. Правда, чем теперь будет заниматься основатель криминального маркетплейса, пока неизвестно.
Может быть, у Трампа на него какие-то особые планы?