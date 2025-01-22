22 января 2025 20:35 Получивший 2 пожизненных создатель Silk Road выйдет на свободу. Зачем он нужен Трампу? 0 0 0 Мир

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В США выйдет на свободу знаменитый либертарианец Росс Ульбрихт, получивший два пожизненных и еще 40 лет сверху. Тот самый человек, который построил в даркнете целую империю для свободной торговли чем угодно за биткоины, без налогов и какого-либо вмешательства властей. Как ловили создателя Silk Road и почему Дональд Трамп решил его помиловать — в материале 360.ru.

Кто такой Росс Ульбрихт Ульбрихт родился в 1984 году в Остине (штат Техас). В 2006-м окончил вуз со степенью физика, после поступил в магистратуру в Университете Пенсильвании. Там изучал инженерное дело и материаловедение.

Фото: Соцсети

Убежденным либертарианцем Росс стал еще во время учебы. Сильное влияние на него оказали труды австро-американского экономиста Людвига фон Мизеса и философия агоризма с ее принципами свободного рынка без контроля со стороны государства. И вот в определенный момент у Ульбрихта родилась идея воплотить в чистом виде либертарианскую мечту и создать «свободный маркетплейс без ограничений» с биткоинами в качестве основной валюты. Такой, чтобы покупателям и продавцам на этом «анонимном Amazon» можно было скрывать свою личность и местоположение. Воплотить проект в жизнь хотелось настолько сильно, что Ульбрихт самостоятельно научился программировать и в 2011 году запустил в даркнете свой Silk Road.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

В дальнейшем Ульбрихту, правда, потребовалась помощь в развитии сайта. Объявление о поиске «лучшего и самого яркого IT-профессионала, чтобы сделать его главным разработчиком в стартапе с венчурным капиталом в биткоине» он разместил на одном из порталов об этой криптовалюте. Соискателям нужно было писать на почтовый адрес rossulbricht@gmail.com.

Зачем Трамп помиловал Ульбрихта В СМИ Ульбрихта называют и интернет-монстром, и королем даркнета. Либертарианцы его чуть ли не боготворят и считают героем. Посадили Росса в 2015 году. И вероятно, он так бы и мотал за решеткой два своих пожизненных плюс 40 лет сверху, но Трамп выиграл выборы, вступил в должность и начал выполнять свои предвыборные обещания. А одно из них как раз касалось судьбы создателя Silk Road. В мае 2024-го будущий переизбранный лидер США заручился поддержкой либертарианцев в обмен на смягчение приговора бизнесмену.

Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если вы проголосуете за меня в первый день, я смягчу приговор Россу Ульбрихту», — заявил Трамп на съезде партии.

Также он заверил, что включит их представителя в свой кабинет. И вот 22 января Трамп объявил в своей соцсети Truth Social о помиловании предпринимателя. «Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса», — сообщил республиканец.

Тут же Трамп назвал наказание Ульбрихта несоразмерным. «Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Это нелепо!» — возмутился он.

Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de / Global Look Press

Давайте теперь вспомним, а за что, собственно, Россу вынесли такой приговор. Дело против Ульбрихта: за что ему дали два пожизненных

The New York Times называет Silk Road международным рынком наркотиков. За два с небольшим года через маркетплейс провели более 1,5 миллиона транзакций, в том числе по продаже кокаина, героина и других запрещенных веществ. Общая сумма сделок, совершенных на площадке, составила 214 миллионов долларов. Ульбрихт заработал 13 миллионов. Оружием там, кстати, тоже торговали. Какое-то время даже ходили слухи, что на площадке можно чуть ли не киллера заказать. Но это все же было преувеличением.

Фото: Freepik

Первый раз внимание правоохранителей площадка привлекла летом 2011 года, когда агент Министерства внутренней безопасности США Джаред Дер-Егиян обнаружил в аэропорту Чикаго подозрительную посылку с экстази. Отправившись по адресу доставки, он смог опросить соседа получателя, и тот рассказал, что таблетку купили на Silk Road.

При дальнейшей проверке агент понял, насколько велик масштаб этого маркетплейса, и настоял на открытии дела. В 2012-м к расследованию подключился и отдел ФБР по борьбе с киберпреступлениями. В 2013-м его специалисты смогли выявить недостатки в системе площадки, а затем выйти на дата-центр сайта, расположенный в Исландии.

Фото: РИА «Новости»

Там агентам предоставили жесткий диск с информацией о сервере, его администраторе (Ульбрихте) с псевдонимом Frosty и пользователях. Тогда же выяснилось, что Frosty недавно заходил на Silk Road с публичного Wi-Fi в Сан-Франциско. Так удалось вычислить возможное местонахождение Росса, а вскоре и рассекретить его личность. С последним пунктом «федералам» помог налоговый инспектор Гэри Элфорд, который просто заинтересовался историей маркетплейса. Он начал искать информацию в Сети и в итоге нагуглил тот самый почтовый адрес, на который Ульбрихт просил ему писать потенциального главного разработчика.

Фото: РИА «Новости»

Эти старые посты Росс написал под псевдонимом altoid, который затем сменил на Frosty. С этим открытием Элфорд отправился в Министерство внутренней безопасности и ФБР. После этого дело оставалось, можно сказать, за малым: поймать создателя Silk Road с открытым ноутбуком, когда тот зайдет в свой аккаунт на сайте. Обнаруживший посылку с таблеткой экстази Дер-Егиян, к слову, все это время продолжал участвовать в расследовании и внес в него весомый вклад. Во-первых, смог обнаружить несколько поставщиков и модераторов и арестовать их, а также не допустил доставки сотен посылок с Silk Road.

Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab / Global Look Press

В числе тех, на кого вышел Дер-Егиян, была помощница Ульбрихта, которая отдала ему пароль от своего аккаунта. С него агент начал переписываться с ничего не подозревающим Ульбрихтом. И вот 1 октября 2013 года, когда Росс снова зашел на свой маркетплейс с публичного Wi-Fi в библиотеке Сан-Франциско, он попросил его зайти в административную часть сайта под своим паролем. Тот согласился, после чего еще несколько агентов в библиотеке получили сигнал и начали действовать: двое разыграли спор, чтобы привлечь внимание Ульбрихта. Когда тот обернулся, третий схватил его ноутбук, а четвертый заломил ему руки. Вот такой конец Silk Road.

Фото: Joaquin Hernandez/Xinhua / Global Look Press

После ареста предпринимателя обвинили в наркоторговле, отмывании денег и создании преступного сообщества. Прит Бхарра, бывший тогда прокурором США по Южному округу Нью-Йорка заявил, что Ульбрихт способствовал гибели по меньшей мере шести человек из-за передоза. Также он назвал его криминальным спекулянтом, эксплуатирующим чужие зависимости. Защита Росса тогда уверяла, что Ульбрихт передал управление площадкой другим лицам, но те в итоге смогли заманить его обратно незадолго до закрытия сайта, потому что им нужен был козел отпущения. В итоге в 2015-м Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Фото: Jan Woitas/ZB / Global Look Press

Его сторонники считали это слишком суровым наказанием. Тему продолжали обсуждать все эти годы. В качестве аргументов в Сети приводили в том числе приговор помощнику Ульбрихта, известному как Variety Jones, или управлявшему Silk Road 2.0 Блейку Бентхоллу. Первый получил 20 лет в 2024-м, а второй — пять лет плюс три года испытательного срока. Мать Росса Лин Ульбрихт безостановочно собирала подписи за освобождение сына, пыталась самостоятельно добраться до Трампа, училась шифрованию PGP и выступала на конференциях по крипте. И вот — сбылось. Сын, которого она отказывалась считать «цифровым мафиози», выйдет на свободу. Правда, чем теперь будет заниматься основатель криминального маркетплейса, пока неизвестно. Может быть, у Трампа на него какие-то особые планы?