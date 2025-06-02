02 июня 2025 21:48 Польша получила Кароля. Кто ее новый президент — пан Навроцкий Политолог Сипров: Навроцкий — умеренный трампист во главе Польши 0 0 0 Фото: Кароль Навроцкий. Attila Husejnow / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Поляки выбрали нового президента: им стал 42-летний Кароль Навроцкий. Историк, спортсмен, бывший ультрас и политик, он поддерживает традиционные ценности и предпочитает равняться на США, а не на Евросоюз. В России лидер Польши уже год как объявлен в розыск МВД за уничтожение памятников воинам Красной армии. Подробности — в материале 360.ru.

Биография Кароля Навроцкого Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в приморском Гданьске. Там же со временем получил среднее образование и окончил Высшую школу бизнеса и администрации со степенью специалиста по управлению персоналом. Позднее, в 2008-м, получил степень магистра истории, а в 2013-м защитил диссертацию. Где-то между школьным аттестатом и первым дипломом Навроцкий играл в футбол, а потом был активным ультрасом — агрессивным футбольным фанатом. Этому хобби отлично помогали занятия единоборствами: в 2004 году будущий политик даже занял первое место в зональном турнире по боксу на Кубок Польши среди юниоров в весовой категории 91 килограмм. Однако Навроцкий быстро понял, что околофутбольный мордобой много не даст. Примерно с 2011 года он занялся карьерой — начал с поста председателя Седлецкого районного совета. Затем руководил отделом народного образования Института национальной памяти в Гданьске, а после директорствовал в Музее Второй мировой войны.

Фото: Igor Zadecki/Arena Akcji / www.globallookpress.com

Поляк написал много научных и научно-популярных статей об антикоммунистической оппозиции и организованной преступности в Польской Народной Республике, рассказывал об истории спорта. Под псевдонимом Тадеуш Батыр выпустил книгу о гангстере, жившем в Польше 1980-х годов. Причем в 2018-м Навроцкий под видом Батыра мелькнул на телевидении — в шляпе и с «размытым» лицом заявил, что к творчеству его вдохновил пан Навроцкий, который «был первым человеком, исследовавшим организованную преступность в коммунистической Польше». В соцсетях уже от своего имени Навроцкий отмечал, что Тадеуш Батыр обращался к нему за советом, лично благодарил за помощь с книгой и всячески рекомендовал с ней познакомиться читателям. С весны 2021-го политик возглавил Институт национальной памяти. Навроцкий с энтузиазмом начал войну с мертвыми: инициировал сносы памятников воинам Красной армии, погибшим в боях за освобождение Польши от фашистов. После демонтажа памятника советским бойцам в Глубчице в России политика объявили в розыск.

Фото: Attila Husejnow / www.globallookpress.com

Путь Навроцкого в президенты Навроцкий заявил о своих президентских амбициях осенью прошлого года. Его поддержала партия «Право и справедливость» и лично ее лидер Ярослав Качиньский, Гражданский комитет в лице профессора Анджея Новака и множества кавалеров и дам Ордена Белого Орла (высшей государственной награды Польши), независимый профсоюз «Солидарность» и действующий президент Анджей Дуда. В ходе предвыборной кампании Навроцкий объявил себя противником обязательной вакцинации взрослых и детей (хотя и допускал исключения для отдельных заболеваний). Также он против засилья переселенцев в Европе и обещал расторгнуть миграционный пакт ЕС.

Фото: Neil Milton / www.globallookpress.com

Навроцкий заверил, что не допустит членства Украины в НАТО и Евросоюзе до тех пор, пока украинские власти не признают факт Волынской резни и не проведут эксгумацию польских жертв трагедии. Политик не единожды заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. А ответственность за российско-украинский конфликт возложил на «европейские элиты» вообще и Дональда Туска в частности. По остальным вопросам говорил по мелочи: отсутствие повышения налогов, снижение НДС, бесплатные уроки перед получением водительских прав, развитие атомной энергетики, расширение морских портов и создание новых инвестиционных зон.

Почему Навроцкий победил на выборах Часть экспертов поторопилась заявить, что именно украинский вопрос стал решающим для победы Навроцкого на выборах. Однако среди поляков, и уж тем более — среди польских элит, никогда не и было проукраинских настроений, напомнил 360.ru политолог Вадим Сипров. Что касается поддержки Украины вооружением, деньгами, разного рода экономическими преференциями и даже живой силой (есть сведения, что в боях на СВО участвуют служащие регулярных частей польской армии), то дело тут не в большой любви, а в совсем другом факторе, сказал политолог. Это русофобия. Поляки используют киевскую власть против России. Куда больше на руку новоизбранному президенту, по мнению Сипрова, сыграл экономический фактор. Далеко не всех его соотечественников устраивает внешнеполитический курс, который проводит Дональд Туск.

Главный конкурент Навроцкого на прошедших президентских выборах — мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он олицетворял именно глобалистскую политическую линию. Например, среди ключевых пунктов его программы были и разрешение абортов, и расширение прав ЛГБТ*, и в целом отход от традиционных ценностей, которые в католической Польше по-прежнему очень сильны. Вадим Сипров политолог

Политическая борьба между двумя кандидатами была весьма напряженной. Туск, Тшасковский — все они ориентировались на Лондон и Брюссель: у британских СМИ была просто настоящая истерика от того, как проголосовали поляки. Навроцкий же смотрел на Вашингтон и Ватикан. Поэтому сейчас во главе Польши будет более или менее умеренный трампист, предположил политолог. «Не думаю, что он будет столь же жестко оппонировать Брюсселю, как это делает тот же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в целом конфигурация в Восточной Европе складывается более благоприятно для России», — сказал Сипров. Он добавил, что не стоит строить иллюзий: и Тшасковский, и Навроцкий — русофобы такие, что клейма ставить негде. Однако в нынешней польской элите просто неоткуда взяться людям вроде последнего президента Польской Народной Республики Войцеха Ярузельского.

Фото: Кароль Навроцкий. Damian Burzykowski / www.globallookpress.com

Навроцкий и его отношения с Трампом Сипров отметил, что Навроцкий после победы наверняка съездит в Вашингтон согласовать свою внешнеполитическую линию с Дональдом Трампом. Лишь после этого, в зависимости от того, как будут складываться российско-американские отношения, возможны контакты и с руководством России. Но этот процесс будет осложняться.

Дело в том, что есть еще одна особенность, характерная для Польши. Это патологическое упрямство элитных групп. Их неготовность к каким-либо компромиссам — вплоть до того, что они свою страну готовы пустить прахом, лишь бы не поступиться принципами и ценностями. Вадим Сипров

Такая особенность обернется для Польши внутриполитическими конфликтами, которые могут способствовать тому, что страна сбавит активность внешнеполитическую, сказал политолог. У обоих претендентов — и у консерватора, и у католика — была довольно мощная поддержка. Разница в голосах составила чуть больше процента, хотя есть подозрение в накрутках. «Примечательно, что вчера практически все евроатлантисты поздравляли Тшасковского с победой по результатам опросов на выходах с избирательных участков. Но там, похоже, сработал эффект Брэдли: участники опросов соврали социологам. Соврали из страха — всем известно, что либеральные политические режимы очень токсичны», — пояснил Сипров.

*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.