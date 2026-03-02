Поломанный дискомбобулятор. Иранская авантюра станет концом трампизма в США?
Почти трое суток, прошедших с начала американо-израильской агрессии против Ирана, наглядно показали, что легкой прогулки, как в Венесуэле, у США не будет. Не помог и широко разрекламированный Дональдом Трампом «дискомбобулятор», два месяца тому назад чудесным образом парализовавший волю к сопротивлению венесуэльской элиты и военных.
Уже тогда многие задавали вопросы, почему это чудо-оружие не сработало на кубинских гвардейцах, как один павших, защищая законного президента другой страны Николаса Мадуро? И не является ли «дискомбобулятор» лишь ироническим эвфемизмом банального предательства?
Как бы там ни было, в Иране ничего подобного не произошло. Похвалясь убийством 48 членов высшего политического и военного руководства Ирана, Вашингтон и Тель-Авив, видимо, даже не поняли, как они «палятся». Эти люди погибли на своих рабочих местах, защищая право иранцев на свободу от западного неоколониализма. Все это, мягко говоря, плохо вписывается в придуманную врагами Тегерана картину погрязшего в коррупции режима, которого якобы ничего не волновало, кроме собственных богатств.
Куда большим разочарованием для США стало то, что Иран не сломался под первыми ударами американских бомб, не пошел на попятную. Вместо этого отказался от переговоров с Вашингтоном и предпочел дать агрессору достойный отпор.
Разумеется, военная мощь Штатов превосходит силы Ирана. Но для рассчитывавшего на быстрый успех Трампа иранская авантюра уже стала прелюдией к будущему поражению.
Нет, силой оружия он, вероятно, победит — вопрос в том, как много времени для этого понадобится. Но с претензиями на славу «миротворца» отныне можно попрощаться навсегда. Трамп не удивил, он оказался не хуже, но и не лучше любого из предшественников.
Тем не менее противники президента США уже готовятся утопить его, фигурально выражаясь, в крови американских солдат, погибших и рискующих еще погибнуть в войне против Ирана.
Первой фазой битвы демократов и недовольных политикой Белого дома республиканцев против действующей администрации станут промежуточные выборы в конгресс. И даже если бойня на Ближнем Востоке к тому времени закончится, о ней не забудут, Трампу ее не простят. Артподготовка по этому случаю началась.
Сенатор Маркуэйн Маллин (Республиканская партия): «Представители Пентагона сделали весьма откровенное признание: никаких признаков того, что Иран готовился к упреждающему удару по американским базам в регионе в ожидании возможной атаки со стороны США и Израиля, не было… Таким образом, вопросов становится еще больше».
Сенатор Берни Сандрес (Демократическая партия): «Трамп заявил, что мы должны атаковать Иран, потому что не можем позволить ему „обладать ядерным оружием“. Серьезно? Это тот самый президент, который в июне заявил: „Иранские ядерные объекты уничтожены“. Вьетнам. Ирак. Иран. Очередная ложь. Очередная война».
Экс-вице-президент США Камала Харрис: «Дональд Трамп втянул нас в войну, которой американский народ не желает. Он подверг американских солдат опасности. Я безоговорочно выступаю против этой войны, и каждый должен быть против».
Повторюсь, это только начало. Чем дольше нынешний американский режим будет вязнуть в иранской войне, тем с большей вероятностью мы в скором времени увидим развалины трампизма. А единственным наследием, которое он оставит в истории, станет нелепое слово «дискомбобулятор» как синоним непроходимого бахвальства.