Почти трое суток, прошедших с начала американо-израильской агрессии против Ирана, наглядно показали, что легкой прогулки, как в Венесуэле, у США не будет. Не помог и широко разрекламированный Дональдом Трампом «дискомбобулятор», два месяца тому назад чудесным образом парализовавший волю к сопротивлению венесуэльской элиты и военных.

Уже тогда многие задавали вопросы, почему это чудо-оружие не сработало на кубинских гвардейцах, как один павших, защищая законного президента другой страны Николаса Мадуро? И не является ли «дискомбобулятор» лишь ироническим эвфемизмом банального предательства?

Как бы там ни было, в Иране ничего подобного не произошло. Похвалясь убийством 48 членов высшего политического и военного руководства Ирана, Вашингтон и Тель-Авив, видимо, даже не поняли, как они «палятся». Эти люди погибли на своих рабочих местах, защищая право иранцев на свободу от западного неоколониализма. Все это, мягко говоря, плохо вписывается в придуманную врагами Тегерана картину погрязшего в коррупции режима, которого якобы ничего не волновало, кроме собственных богатств.

Куда большим разочарованием для США стало то, что Иран не сломался под первыми ударами американских бомб, не пошел на попятную. Вместо этого отказался от переговоров с Вашингтоном и предпочел дать агрессору достойный отпор.

Разумеется, военная мощь Штатов превосходит силы Ирана. Но для рассчитывавшего на быстрый успех Трампа иранская авантюра уже стала прелюдией к будущему поражению.