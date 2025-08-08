Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву преподнесли как дипломатический прорыв, но что это было на самом деле — сделка или политический фокус? Всю схему раскрыл политолог Дмитрий Дробницкий.

Какую задачу поставил Трамп Уиткоффу Спецпосланник Трампа прибыл в Москву накануне. Но его задача не заключалась в том, чтобы вести переговоры от лица Соединенных Штатов. Уиткофф лишь гонец, а не переговорщик, и его задача — передавать послания. «Задача Уиткоффа не состояла в том, чтобы о чем-то договориться с российским руководством, с Владимиром Путиным. Задача Уиткоффа — быть гонцом. Он доверенный человек, давний друг Дональда Трампа. Его задача — выслушать Владимира Путина и точно передать все это дело Трампу», — сказал Дробницкий «Царьграду».

Фото: РИА «Новости»

По его словам, спецпосланники не работают как дипломаты. У них нет полномочий вести диалог, поэтому ни о каких договоренностях речи не шло.

Спецпосланники не так работают. Они передают достаточно точно, доверительно. Дмитрий Дробницкий политолог

Цель визита Уиткоффа — создать видимость прогресса Визит Уиткоффа в Москву позволил создать видимость прогресса — в этом и заключалась суть тонкого политтехнологического фокуса и часть игры Трампа. Внешняя политика президента США полностью соотносится с видением глобалистов. Белый дом сейчас должен действовать или хотя бы создавать такую видимость. Все это ради того, чтобы отвлечь внимание от провалов на международной арене. С одной стороны, администрация Трампа абсолютно обездвижена, считает Дробницкий. Европейские элиты приручили американскую администрацию и заставили ее действовать так, как изначально не хотел сам Трамп.

Фото: РИА «Новости»

Схема Трампа в России Угрозы Трампа о повышении пошлин для стран, торгующих с Россией, не дали должного эффекта. Теперь американский лидер пытается переключиться, чтобы эту тему поскорее забыли. В попытках сохранить лицо Трамп запускает параллельные процессы, делая громкие заявления о переговорах и сближении с Россией. Президенту США важно соскочить с темы экономических проблем внутри собственной страны. Сейчас в Штатах никто системно не занимается теми вопросами, которые должен решать Трамп. Плохие экономические показатели встанут на повестке дня уже осенью, и с этим нужно будет что-то делать. «Надо как-то спрыгивать с этого дела. Давайте мы пошлем Уиткоффа в Москву, а потом заявим о том, что есть прогресс. А когда дело дойдет до того, что надо как-то предъявлять прогресс, мы потом еще раз подумаем. Вот, собственно, как бы на самом деле что произошло», — объяснил Дробницкий. Визит Уиткоффа в Россию — не дипломатическая сделка, а политтехнологический фокус. Его срежиссировали для внешнего и внутреннего потребления. Переговоры с Путиным действительно состоялись, но говорить о реальном сближении с США пока рано. Речь идет лишь о сигналах, а не о конкретных договоренностях.