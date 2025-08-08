Политический фокус Уиткоффа. Визит в Россию — часть игры Трампа?
Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву преподнесли как дипломатический прорыв, но что это было на самом деле — сделка или политический фокус? Всю схему раскрыл политолог Дмитрий Дробницкий.
Какую задачу поставил Трамп Уиткоффу
Спецпосланник Трампа прибыл в Москву накануне. Но его задача не заключалась в том, чтобы вести переговоры от лица Соединенных Штатов. Уиткофф лишь гонец, а не переговорщик, и его задача — передавать послания.
«Задача Уиткоффа не состояла в том, чтобы о чем-то договориться с российским руководством, с Владимиром Путиным. Задача Уиткоффа — быть гонцом. Он доверенный человек, давний друг Дональда Трампа. Его задача — выслушать Владимира Путина и точно передать все это дело Трампу», — сказал Дробницкий «Царьграду».
По его словам, спецпосланники не работают как дипломаты. У них нет полномочий вести диалог, поэтому ни о каких договоренностях речи не шло.
Спецпосланники не так работают. Они передают достаточно точно, доверительно.
Дмитрий Дробницкий
политолог
Цель визита Уиткоффа — создать видимость прогресса
Визит Уиткоффа в Москву позволил создать видимость прогресса — в этом и заключалась суть тонкого политтехнологического фокуса и часть игры Трампа. Внешняя политика президента США полностью соотносится с видением глобалистов.
Белый дом сейчас должен действовать или хотя бы создавать такую видимость. Все это ради того, чтобы отвлечь внимание от провалов на международной арене.
С одной стороны, администрация Трампа абсолютно обездвижена, считает Дробницкий. Европейские элиты приручили американскую администрацию и заставили ее действовать так, как изначально не хотел сам Трамп.
Схема Трампа в России
Угрозы Трампа о повышении пошлин для стран, торгующих с Россией, не дали должного эффекта. Теперь американский лидер пытается переключиться, чтобы эту тему поскорее забыли.
В попытках сохранить лицо Трамп запускает параллельные процессы, делая громкие заявления о переговорах и сближении с Россией. Президенту США важно соскочить с темы экономических проблем внутри собственной страны.
Сейчас в Штатах никто системно не занимается теми вопросами, которые должен решать Трамп. Плохие экономические показатели встанут на повестке дня уже осенью, и с этим нужно будет что-то делать.
«Надо как-то спрыгивать с этого дела. Давайте мы пошлем Уиткоффа в Москву, а потом заявим о том, что есть прогресс. А когда дело дойдет до того, что надо как-то предъявлять прогресс, мы потом еще раз подумаем. Вот, собственно, как бы на самом деле что произошло», — объяснил Дробницкий.
Визит Уиткоффа в Россию — не дипломатическая сделка, а политтехнологический фокус. Его срежиссировали для внешнего и внутреннего потребления. Переговоры с Путиным действительно состоялись, но говорить о реальном сближении с США пока рано. Речь идет лишь о сигналах, а не о конкретных договоренностях.