03 июня 2025 16:35 Политически ангажированная экология, или «Старики-разбойники», версия Greenpeace 0 0 0 Фото: David Canales/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Эммануэль Макрон

Торговля

Россия

Украина

Франция

Экология

Накануне во Франции произошел очередной инцидент с участием экоактивистов. Как сообщил французский телеканал BFM TV, группа людей, представляющих скандально известную организацию Greenpeace, проникла в парижский музей восковых фигур «Гревен» под видом его сотрудников, у всех на глазах вытащила оттуда статую Эммануэля Макрона (стоимостью в €40 тысяч, на минуточку) и исчезла в неизвестном направлении.

Чуть позже эти же активисты вместе со статуей материализовались возле российского посольства, где развернули плакаты проукраинского содержания («Украина горит, а торговля продолжается») и начали свой незамысловатый перформанс, мол, как же так можно: болеть за Украину и в то же время торговать с Россией? «Для нас Франция ведет двойную игру. Эммануэль Макрон олицетворяет этот двойной дискурс: он поддерживает Украину, но призывает французские компании продолжать торговлю с Россией», — пояснил произошедшее генеральный директор Greenpeace Жан-Франсуа Жюльяр. «Мы хотели напомнить о цинизме, когда одни призывают к миру, а другие ведут дела с агрессором», — объяснил еще один представитель организации, попутно рассказав о том, что Франция активно импортирует российские удобрения.

Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ну, к тому, что самопровозглашенные экоактивисты в последние годы откровенно дуркуют, мы привыкли. То к дороге приклеят себя суперклеем прямо посреди проезжей части по принципу. То в какой-нибудь картинной галерее зальют дурно пахнущим супом шедевр мировой живописи. Или, как этом случае, решат устроить косплей знаменитой советской комедии «Старики-разбойники». Greenpeace стал широко известен еще в 80-е, прославившись, по сути, пиратскими нападениями на нефтяные танкеры (они орали: «Спасите китов!»). Тем не менее его действия до определенного момента крутились исключительно вокруг экологической тематики. Да, это всегда была чистой воды ангажированная и хорошо проплаченная политика, но замаскированная под экологию. А теперь вот 100% политические лозунги без малейшей примеси былой повестки. С чего вдруг? Так какого рожна экологи вдруг лезут в военный конфликт? Или проводимая Россией СВО угрожает популяции тюленей в Днепре? Ведь в Днепре нет никаких тюленей. И моржей тоже нет. И вообще, места, где сегодня проходят основные бои, с точки зрения экологии и раньше-то благополучными назвать было никак нельзя. Угольная отрасль, она такая.

Фото: Just Stop Oil/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ну и в чем же причина столь внезапного внимания Greenpeace к проблематике украинского конфликта?

А все просто. Эта экологическая, с позволения сказать, организация всегда была инструментом нечестной борьбы западных компаний со своими конкурентами.

Руководство «борцов за все хорошее» осуществлялось и осуществляется из центров, близких к американским и британским спецслужбам. И заказы, которые выполняли горе-экологи, всегда имели ярко выраженную политическую окраску. Сегодня у глобалистов становится все меньше рычагов давления на Россию и возможностей каким-то образом заставить нас отказаться от своих планов по демилитаризации и денацификации киевского режима. И потому в ход идут даже такие инструменты, как Greenpeace. Может быть и не слишком эффективно, зато громко и хайпово. А на большее наши противники, похоже, уже и не рассчитывают.