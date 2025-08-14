США готовы делить Аляску с Россией. Пойдет ли Путин на сделку с Трампом?

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обросла новыми подробностями. После ястребиных заявлений главы Белого дома о серьезных последствиях за срыв сделки появились сообщения о вероятных подарках, подготовленных Трампом. В их числе совместная разработках месторождений на Аляске и поставка запчастей для самолетов. Насколько это предложение выгодно российской стороне, узнал 360.ru.

Полезные ископаемые в обмен на мир

Принесший в политику правила бизнеса Трамп предложит Путину сделку по совместной работе над месторождениями полезных ископаемых на Аляске, а также частичное снятие санкций с предприятий авиапромышленности и возобновление поставок запчастей для самолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Telegraph.

Инсайдеры пояснили, что близко расположенный к России самый северный штат имеет достаточное количество неразведанных месторождений с нефтью и газом. По словам источников, Путина заинтересует предложение, так как это укрепит российское присутствие в Арктике. Лидеры Евросоюза, с которыми Трамп пообщался накануне, не увидели в нем ничего опасного для себя.

Если сделка состоится, то войдет в один список с договоренностями по добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Трамп уже заключил с Украиной и Казахстаном.

Еще одним подарком Путину станет возобновление поставок деталей для самолетов. В сделке заинтересована компания Boeing, которая испытывает серьезные проблемы после серии аварий со своими бортами. Также это предложение выгодно российским перевозчикам, вынужденным закупать детали для лайнеров через параллельный импорт.