США готовы делить Аляску с Россией. Пойдет ли Путин на сделку с Трампом?
Политолог Дудаков: США выгодно сотрудничество с Россией по Арктике
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обросла новыми подробностями. После ястребиных заявлений главы Белого дома о серьезных последствиях за срыв сделки появились сообщения о вероятных подарках, подготовленных Трампом. В их числе совместная разработках месторождений на Аляске и поставка запчастей для самолетов. Насколько это предложение выгодно российской стороне, узнал 360.ru.
Полезные ископаемые в обмен на мир
Принесший в политику правила бизнеса Трамп предложит Путину сделку по совместной работе над месторождениями полезных ископаемых на Аляске, а также частичное снятие санкций с предприятий авиапромышленности и возобновление поставок запчастей для самолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Telegraph.
Инсайдеры пояснили, что близко расположенный к России самый северный штат имеет достаточное количество неразведанных месторождений с нефтью и газом. По словам источников, Путина заинтересует предложение, так как это укрепит российское присутствие в Арктике. Лидеры Евросоюза, с которыми Трамп пообщался накануне, не увидели в нем ничего опасного для себя.
Если сделка состоится, то войдет в один список с договоренностями по добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Трамп уже заключил с Украиной и Казахстаном.
Еще одним подарком Путину станет возобновление поставок деталей для самолетов. В сделке заинтересована компания Boeing, которая испытывает серьезные проблемы после серии аварий со своими бортами. Также это предложение выгодно российским перевозчикам, вынужденным закупать детали для лайнеров через параллельный импорт.
Источники уточнили, что все предложения российской делегации озвучит министр финансов США Скотт Бессент перед встречей Путина и Трампа. По словам собеседников журналистов, это не единственные экономические компромиссы, которые подготовил Белый дом, чтобы ускорить прекращение боевых действий.
Интерес США в привлечении Россию на Аляску
США не обладают достаточным опытом и технологиями по освоению Арктического региона, поэтому привлечение России к разработке месторождений на Аляске вполне объяснимо. Об этом в комментарии 360.ru заявил американист и политолог Малек Дудаков.
Он пояснил, что американцы столкнулись с большими проблемами по созданию собственного ледокольного флота, а также не имеют необходимых технологий для проведения глубинной разведки.
Можно посмотреть, как сейчас тяжело далась американцам попытка возродить редкоземельную индустрию. Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом. На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры.
Малек Дудаков
политолог
Американист отметил, что северный штат имеет достаточно большие объемы неразведанных запасов энергоресурсов, и администрация Трампа не так давно подписала соглашение с Японией, которая согласилась инвестировать деньги в освоение газовых месторождений и строительство терминалов для экспорта СПГ.
Совместные проекты России и США по освоению месторождений, добавил Дудаков, повлекут за собой смягчение санкций в финансовой сфере. В частности, возвращение транзакций между банками двух держав.
Отвечая на вопрос об отмене ограничений на поставки деталей для самолетов, политолог добавил, что эта сделка также интересна обеим сторонам.
Для нас важно вернуть поставки комплектующих американских Boeing, а американцам нужен российский титан, который они покупали для своих производителей самолетов.
Малек Дудаков
Он подчеркнул, что не исключает заключения подобных соглашений на предстоящем саммите Россия — США, но предложил не забегать вперед и дождаться встречи лидеров двух стран.
Политолог пояснил, что, несмотря на взаимную заинтересованность в сотрудничестве, к сообщениям инсайдеров западных СМИ относится с достаточной долей скепсиса. Тем более что информацию об этих сделках опубликовала британская The Daily Telegraph, которая считается достаточно «ястребиной».