США готовы делить Аляску с Россией. Пойдет ли Путин на сделку с Трампом?

Политолог Дудаков: США выгодно сотрудничество с Россией по Арктике

Фото: РИА «Новости»

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обросла новыми подробностями. После ястребиных заявлений главы Белого дома о серьезных последствиях за срыв сделки появились сообщения о вероятных подарках, подготовленных Трампом. В их числе совместная разработках месторождений на Аляске и поставка запчастей для самолетов. Насколько это предложение выгодно российской стороне, узнал 360.ru.

Полезные ископаемые в обмен на мир

Принесший в политику правила бизнеса Трамп предложит Путину сделку по совместной работе над месторождениями полезных ископаемых на Аляске, а также частичное снятие санкций с предприятий авиапромышленности и возобновление поставок запчастей для самолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Telegraph.

Инсайдеры пояснили, что близко расположенный к России самый северный штат имеет достаточное количество неразведанных месторождений с нефтью и газом. По словам источников, Путина заинтересует предложение, так как это укрепит российское присутствие в Арктике. Лидеры Евросоюза, с которыми Трамп пообщался накануне, не увидели в нем ничего опасного для себя.

Если сделка состоится, то войдет в один список с договоренностями по добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Трамп уже заключил с Украиной и Казахстаном.

Еще одним подарком Путину станет возобновление поставок деталей для самолетов. В сделке заинтересована компания Boeing, которая испытывает серьезные проблемы после серии аварий со своими бортами. Также это предложение выгодно российским перевозчикам, вынужденным закупать детали для лайнеров через параллельный импорт.

Фото: РИА «Новости»

Источники уточнили, что все предложения российской делегации озвучит министр финансов США Скотт Бессент перед встречей Путина и Трампа. По словам собеседников журналистов, это не единственные экономические компромиссы, которые подготовил Белый дом, чтобы ускорить прекращение боевых действий.

Интерес США в привлечении Россию на Аляску

США не обладают достаточным опытом и технологиями по освоению Арктического региона, поэтому привлечение России к разработке месторождений на Аляске вполне объяснимо. Об этом в комментарии 360.ru заявил американист и политолог Малек Дудаков.

Он пояснил, что американцы столкнулись с большими проблемами по созданию собственного ледокольного флота, а также не имеют необходимых технологий для проведения глубинной разведки.

Можно посмотреть, как сейчас тяжело далась американцам попытка возродить редкоземельную индустрию. Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом. На Аляске на все это наложатся еще и климатические сложности, поэтому им нужны партнеры.

Малек Дудаков

политолог

Американист отметил, что северный штат имеет достаточно большие объемы неразведанных запасов энергоресурсов, и администрация Трампа не так давно подписала соглашение с Японией, которая согласилась инвестировать деньги в освоение газовых месторождений и строительство терминалов для экспорта СПГ.

Совместные проекты России и США по освоению месторождений, добавил Дудаков, повлекут за собой смягчение санкций в финансовой сфере. В частности, возвращение транзакций между банками двух держав.

Фото: РИА «Новости»

Отвечая на вопрос об отмене ограничений на поставки деталей для самолетов, политолог добавил, что эта сделка также интересна обеим сторонам.

Для нас важно вернуть поставки комплектующих американских Boeing, а американцам нужен российский титан, который они покупали для своих производителей самолетов.

Малек Дудаков

Он подчеркнул, что не исключает заключения подобных соглашений на предстоящем саммите Россия — США, но предложил не забегать вперед и дождаться встречи лидеров двух стран.

Политолог пояснил, что, несмотря на взаимную заинтересованность в сотрудничестве, к сообщениям инсайдеров западных СМИ относится с достаточной долей скепсиса. Тем более что информацию об этих сделках опубликовала британская The Daily Telegraph, которая считается достаточно «ястребиной».

