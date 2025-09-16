Похоронить Кирка и не угробить Трампа: Секретная служба на грани, а главных опасностей три
Похороны одного из самых влиятельных молодых правых лидеров в США Чарли Кирка состоятся в это воскресенье, 21 сентября, на стадионе Стейт-Фарм в Глендейле, штат Аризона. Проститься с активистом-консерватором прибудет и Дональд Трамп, и это — большой вызов для Секретной службы страны. Риски нового покушения на главу государства реальны, а с учетом небывалого раскола американцев после убийства Кирка — еще и очень высоки.
Прощание с Чарли Кирком: дата и место
Чарли Кирка убили 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты ему выстрелили в шею. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но ранение было слишком тяжелым. Врачи не смогли спасти его жизнь. О его смерти объявил Дональд Трамп.
Кирк был видным соратником президента США, основателем молодежной правой некоммерческой организации Turning Point USA, вел популярное шоу The Charlie Kirk Show.
Как никто другой он умел мобилизовать и зажигать молодых людей. В консервативных кругах страны его смерть встретили с искренней скорбью. Супруга Кирка и мать его двоих детей на днях заявила, что намерена продолжать дело мужа.
Спустя два дня после трагедии вице-президент США Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом Кирка в Аризону. Активист жил в этом штате, там же (в городе Феникс) находится штаб-квартира организации, которую он возглавлял.
В минувшее воскресенье несколько СМИ сообщили о том, что церемония прощания с активистом пройдет 21 сентября на стадионе Стейт-Фарм в Глендейле, где обычно проходят домашние матчи команды по американскому футболу «Аризона Кардиналс».
Представители Turning Point USA (TPUSA) пригласили участвовать в ней всех желающих. По мнению соратников погибшего, она станет «торжеством удивительной жизни и непреходящего наследия легенды Америки, Чарли Кирка, чья жизнь была свидетельством веры, смелости и убежденности».
Планируется, что среди тех, кто прибудет отдать дань памяти активисту, будет и Дональд Трамп. По крайней мере, президент ранее анонсировал такие планы.
И, естественно, примеру лидера страны последуют многие крупные политические и общественные деятели США.
Так что уже сейчас совершенно очевидно, что поминальная служба на огромном стадионе будет очень серьезным испытанием для правоохранительных органов, особенно для Секретной службы США.
Опасности на поминальной службе в Аризоне
Стадион Стейт-Фарм вмещает более 63 тысяч человек и имеет раздвижную крышу.
Правоохранителям, которые будут отвечать за безопасность, нужно будет разместить металлоискатели и другие необходимые приборы, обследовать интерьер и экстерьер арены и подготовить комплексный план по борьбе с рисками, говорит бывший агент Секретной службы США и сотрудник CNN Джонатан Вакроу.
«Это место может рассматриваться как привлекательная цель для враждебного субъекта из-за его видимости. Возможность того, что она может быть нарушена с помощью ряда различных угроз, это то, на чем действительно должны сосредоточиться специалисты», — пояснил он.
Среди угроз Вакроу назвал таран автомобилей в толпу людей, биологические угрозы и снайперов на самой арене и за ее пределами.
Ну и, конечно, отдельный вызов — защита высокопоставленных лиц, в том числе Трампа и главы Госдепа Марко Рубио, который тоже, вероятно, будет присутствовать на стадионе, отметил экс-агент.
Отдельно Вакроу обратил внимание, что прощание с Кирком совпало с уникальным моментом, когда требования к Секретной службе экстремально высоки.
Дело в том, что перед церемонией в Аризоне Трамп и первая леди намерены отправиться в Британию с государственным визитом, а это потребует привлечения ресурсов за рубежом.
Но и это еще не все. На следующей неделе в Нью-Йорке пройдет Генеральная Ассамблея ООН, где нужно будет обеспечивать защиту более 100 иностранных высокопоставленных лиц.
«Это заставит Секретную службу работать на пределе своих возможностей», — убежден Вакроу.
По мнению экс-агента, вероятно, специалистам придется сократить свою готовность в одной области, чтобы обеспечить безопасность в другой. Иначе в условиях ограниченных ресурсов действовать будет очень и очень сложно.
Похороны Кирка — рубеж для Трампа
На фоне всех этих приготовлений и визита Марко Рубио в Израиль политолог Максим Жаров назвал присутствие Трампа на похоронах Кирка «ближайшим рубежом» для президента США. И вот почему — по его оценке, Биньямин Нетаньяху собирается готовить страну к жизни «без Трампа».
«Сразу после визита главы Госдепа Марко Рубио в Израиль Нетаньяху вдруг заговорил о необходимости готовиться к существованию Израиля… в международной изоляции», — заметил эксперт.
Тут же он напомнил, как премьер Израиля рассуждал о вложениях Китая и Катара в ИИ, о традиционных СМИ, которые толкают к международным меньшинствам и в изоляцию. С учетом этого, по оценке Нетаньяху, Израилю надо становиться «Афинами и супер-Спартой». Другого выбора просто нет.
«В ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет», — заверил он.
По мнению Жарова, этот спич Нетаньяху про искусственный интеллект в момент безусловной поддержки всех авантюр Израиля со стороны Трампа можно было бы даже счесть троллингом.
И когда оборонная промышленность Израиля будет «заблокирована»? Тогда, когда Трампа вдруг внезапно не станет?!
Максим Жаров
«То есть, поговорив по душам с Марко Рубио, Нетаньяху что-то узнал про то, что может вскоре случиться с Трампом? Это крайне интересный поворот событий! И ближайший такой „рубеж“ для Трампа — это похороны Чарли Кирка, на которых Трамп обещал присутствовать», — заключил политолог.