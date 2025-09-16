Похоронить Кирка и не угробить Трампа: Секретная служба на грани, а главных опасностей три

Похороны одного из самых влиятельных молодых правых лидеров в США Чарли Кирка состоятся в это воскресенье, 21 сентября, на стадионе Стейт-Фарм в Глендейле, штат Аризона. Проститься с активистом-консерватором прибудет и Дональд Трамп, и это — большой вызов для Секретной службы страны. Риски нового покушения на главу государства реальны, а с учетом небывалого раскола американцев после убийства Кирка — еще и очень высоки.

Прощание с Чарли Кирком: дата и место Чарли Кирка убили 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты ему выстрелили в шею. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но ранение было слишком тяжелым. Врачи не смогли спасти его жизнь. О его смерти объявил Дональд Трамп. Кирк был видным соратником президента США, основателем молодежной правой некоммерческой организации Turning Point USA, вел популярное шоу The Charlie Kirk Show.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как никто другой он умел мобилизовать и зажигать молодых людей. В консервативных кругах страны его смерть встретили с искренней скорбью. Супруга Кирка и мать его двоих детей на днях заявила, что намерена продолжать дело мужа. Спустя два дня после трагедии вице-президент США Джей Ди Вэнс доставил гроб с телом Кирка в Аризону. Активист жил в этом штате, там же (в городе Феникс) находится штаб-квартира организации, которую он возглавлял.

В минувшее воскресенье несколько СМИ сообщили о том, что церемония прощания с активистом пройдет 21 сентября на стадионе Стейт-Фарм в Глендейле, где обычно проходят домашние матчи команды по американскому футболу «Аризона Кардиналс».

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Представители Turning Point USA (TPUSA) пригласили участвовать в ней всех желающих. По мнению соратников погибшего, она станет «торжеством удивительной жизни и непреходящего наследия легенды Америки, Чарли Кирка, чья жизнь была свидетельством веры, смелости и убежденности».

Планируется, что среди тех, кто прибудет отдать дань памяти активисту, будет и Дональд Трамп. По крайней мере, президент ранее анонсировал такие планы. И, естественно, примеру лидера страны последуют многие крупные политические и общественные деятели США.

Фото: Derek French/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так что уже сейчас совершенно очевидно, что поминальная служба на огромном стадионе будет очень серьезным испытанием для правоохранительных органов, особенно для Секретной службы США.

Опасности на поминальной службе в Аризоне Стадион Стейт-Фарм вмещает более 63 тысяч человек и имеет раздвижную крышу. Правоохранителям, которые будут отвечать за безопасность, нужно будет разместить металлоискатели и другие необходимые приборы, обследовать интерьер и экстерьер арены и подготовить комплексный план по борьбе с рисками, говорит бывший агент Секретной службы США и сотрудник CNN Джонатан Вакроу.

«Это место может рассматриваться как привлекательная цель для враждебного субъекта из-за его видимости. Возможность того, что она может быть нарушена с помощью ряда различных угроз, это то, на чем действительно должны сосредоточиться специалисты», — пояснил он.

Фото: Derek French/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Среди угроз Вакроу назвал таран автомобилей в толпу людей, биологические угрозы и снайперов на самой арене и за ее пределами. Ну и, конечно, отдельный вызов — защита высокопоставленных лиц, в том числе Трампа и главы Госдепа Марко Рубио, который тоже, вероятно, будет присутствовать на стадионе, отметил экс-агент.

Отдельно Вакроу обратил внимание, что прощание с Кирком совпало с уникальным моментом, когда требования к Секретной службе экстремально высоки.

Фото: Derek French/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дело в том, что перед церемонией в Аризоне Трамп и первая леди намерены отправиться в Британию с государственным визитом, а это потребует привлечения ресурсов за рубежом. Но и это еще не все. На следующей неделе в Нью-Йорке пройдет Генеральная Ассамблея ООН, где нужно будет обеспечивать защиту более 100 иностранных высокопоставленных лиц. «Это заставит Секретную службу работать на пределе своих возможностей», — убежден Вакроу. По мнению экс-агента, вероятно, специалистам придется сократить свою готовность в одной области, чтобы обеспечить безопасность в другой. Иначе в условиях ограниченных ресурсов действовать будет очень и очень сложно.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Похороны Кирка — рубеж для Трампа На фоне всех этих приготовлений и визита Марко Рубио в Израиль политолог Максим Жаров назвал присутствие Трампа на похоронах Кирка «ближайшим рубежом» для президента США. И вот почему — по его оценке, Биньямин Нетаньяху собирается готовить страну к жизни «без Трампа». «Сразу после визита главы Госдепа Марко Рубио в Израиль Нетаньяху вдруг заговорил о необходимости готовиться к существованию Израиля… в международной изоляции», — заметил эксперт. Тут же он напомнил, как премьер Израиля рассуждал о вложениях Китая и Катара в ИИ, о традиционных СМИ, которые толкают к международным меньшинствам и в изоляцию. С учетом этого, по оценке Нетаньяху, Израилю надо становиться «Афинами и супер-Спартой». Другого выбора просто нет. «В ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет», — заверил он.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению Жарова, этот спич Нетаньяху про искусственный интеллект в момент безусловной поддержки всех авантюр Израиля со стороны Трампа можно было бы даже счесть троллингом.

И когда оборонная промышленность Израиля будет «заблокирована»? Тогда, когда Трампа вдруг внезапно не станет?! Максим Жаров

«То есть, поговорив по душам с Марко Рубио, Нетаньяху что-то узнал про то, что может вскоре случиться с Трампом? Это крайне интересный поворот событий! И ближайший такой „рубеж“ для Трампа — это похороны Чарли Кирка, на которых Трамп обещал присутствовать», — заключил политолог.