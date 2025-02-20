Сегодня 12:01 Похитил и зарезал ребенка. Трагическая история любви турка и россиянки подошла к концу Kp.ru: убийце ребенка россиянки в Турции вынесли приговор 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press Мир

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Трагическая история с семьей 39-летней уроженки Уфы Дамиры подошла к концу. В сентябре 2023 года ее бывший муж — турок Мустафа жестоко расправился с их совместным ребенком. Недавно убийце вынесли приговор, но преступник не согласился с вердиктом.

Борьба за ребенка Дамира познакомилась с Мустафой в 2010-х годах, в 2016-м у пары родился общий сын. Вскоре в семье начались проблемы: турок стал повышать голос на жену и угрожать ей. Дамира решила развестись и вернуться в Россию, но судьба распорядилась иначе. После расторжения барка Мустафа попал в тюрьму за некие «финансовые махинации». Когда Дамира собралась увезти ребенка на родину, экс-супруг воспротивился. Он обратился в суд и получил законное право видеться с сыном. Кстати, тот был гражданином Турции и не мог покинуть страну без разрешения отца.

Фото: Pxhere

Кровавая расправа В августе 2023 года Мустафа забрал семилетнего сына на выходные, но в назначенное время не вернул мальчика матери. Вместо этого турок стал писать Дамире сообщения с угрозами и требовать от нее деньги. Сначала испуганная мать пыталась разыскать сына собственными силами, но 25 августа обратилась в полицию с жалобами на угрозы. «Полиция у меня все приняла. Сказали, что будут действовать. Там были открытые угрозы, что он не отдаст мне ребенка живым, что я его заберу только на кладбище», — жаловалась Дамира. Правоохранители не восприняли сообщения всерьез. В результате в ночь на 8 сентября Мустафа зарезал собственного сына, а затем попытался наложить на себя руки. Мустафа нанес мальчику семь ножевых ранений и перерезал ему горло. Полицию вызвали родственники Мустафы — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенок к тому моменту уже не подавал признаков жизни. Через несколько месяцев мужчина предстал перед судом.

Фото: Pxhere

Убийца за решеткой Тетя убитого мальчика сообщила сайту kp.ru, что в ходе расследования отец-убийца пытался прикинуться невменяемым. Мужчине грозил максимальный срок в том числе за прежние правонарушения, он пытался отвертеться. «В итоге за махинации ему дали срок, не знаю сколько, за наркотики 15 или 17 лет, это же все плюсуется. Сейчас сидит в одной из самых ужасных тюрем мира», — сообщила родственница. Она до сих вспоминает о турке с отвращением. «Он же не работал почти, жил на деньги моей сестры. И на деньги нашей семьи жил, под любым предлогом тянул с ее родителей. Мама Дамиры только успевала брать кредиты, так как он запугивал, что его посадят за что-нибудь. То говорил, что человека сбил, то еще что придумывал. Угрожал, что сестру вышлют из страны», — рассказала тетя мальчика. Преступник не согласился с приговором и подал апелляцию, но когда именно состоится ее рассмотрение, пока неизвестно. Родные Дамиры рассчитывают, что вердикт останется в силе.