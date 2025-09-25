Сегодня 17:19 Погрузку нефти остановили в Новороссийске из-за ВСУ: Казахстан в ярости и требует ответа В Казахстане предложили варианты санкций за удар по офису КТК в Новороссийске 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Казахстан

Международные отношения

Санкции

Нефть

ВСУ

Россия

В минувшую среду ВСУ предприняли беспрецедентную атаку на Новороссийск. Под удар попали жилые дома и гостиница. Кроме того, повреждения получил офис Каспийского трубопроводного консорциума. В МИД России после этого предупредили, что удар по объекту КТК — не что иное как сигнал Банковой для Евросоюза. В Казахстане тем временем предложили задуматься о нескольких вариантах санкций для Киева.

Атака на Новороссийск 24 сентября: заявление КТК Информация о повреждении административного офиса консорциума в результате удара ВСУ по центру Новороссийска появилась в Telegram-канале КТК днем ранее. Там же сообщили о двух раненых сотрудниках и пострадавших не из числа персонала.

«Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании», — подчеркнули в пресс-службе. Подробные данные о состоянии раненых сотрудников в КТК сообщать не стали, уточнив лишь, что их доставили в больницу, где диагностировали ранения различной степени тяжести.

Интересно Удар по центру Новороссийска ВСУ нанесли днем 24 сентября. В результате было повреждено несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск» и жилые дома. Два человека погибли, 11 пострадали. В течение дня глава города четыре раза предупреждал об угрозе атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Кроме того, беспилотную опасность объявляли на всей территории Краснодарского края. Удар по центру Новороссийска ВСУ нанесли днем 24 сентября. В результате было повреждено несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск» и жилые дома. Два человека погибли, 11 пострадали. В течение дня глава города четыре раза предупреждал об угрозе атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Кроме того, беспилотную опасность объявляли на всей территории Краснодарского края.

Что такое КТК и кто в него входит Каспийский трубопроводный консорциум — международный нефтетранспортный проект. В нем принимают участие компании из России, Казахстана, США и Британии. Создали КТК для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода. В него поступает и топливо российский компаний, но в основном — нефть с трех главных казахстанских месторождениях: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По трубопроводу ее доставляют до морского терминала в поселке Южная Озереевка (входит в состав Новороссийска), где потом загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.

Фото: РИА «Новости»

Объем транспортировки по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск в 2024 году составил около 63 миллионов тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются «Тенгизшевройл», «ЭксонМобил», «Казмунайгаз», «Эни» и «Шелл».

Заявление КТК после атаки ВСУ по Новороссийску Днем 25 сентября представители консорциума сообщили об остановке погрузки танкеров на морском терминале КТК. Это произошло после объявления общегородского сигнала тревоги с ночи среды.

Суда отвели на рейдовые стоянки согласно указаниям капитана морского порта Новороссийск. Это действие является регулярным при объявлении о тревоге. После ее отмены погрузку возобновляют. «КТК является предприятием непрерывного производственного цикла, имеющим в своем составе опасные объекты. Подобные акции неминуемо влекут за собой масштабные экологические последствия и нарушение ритмичности рабочих процессов КТК, в том числе по отгрузке нефти на мировой рынок зарубежными грузоотправителями», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: РИА «Новости»

Там же напомнили, что КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и еще ряда стран и является сейчас одной из действующих линий взаимодействия с западными компаниями. В отношении консорциума никогда не вводили ни санкции, ни ограничительные меры. «Коллектив КТК полагает, что произошедший 24 сентября 2025 года намеренный акт террора со стороны Украины против сугубо гражданских объектов в городе Новороссийске является проявлением людоедского отношения к человеческой жизни со стороны украинского руководства и исполнителей террористического акта», — указали представители консорциума.

Таким образом, украинская власть фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в КТК, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога. КТК

Реакция Казахстана после атаки на офис консорциума

Объекты для атаки украинские военнослужащие, очевидно, выбирали целенаправленно, убежден эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. И тут, по его словам, нельзя не вспомнить о том, что этому варварскому налету предшествовала встреча президента Казахстана с Владимиром Зеленским. Токаев пообщался с ним на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Некоторые СМИ особо подчеркивали, что беседу стороны вели на английском языке. И вот такое совпадение — следом происходит атака на офис КТК.

Как Казахстану относиться к этому? Здесь, наверное, не просто нота протеста или вызов посла нужны, нужны более серьезные меры. Это 80% экспорта нефти из Республики Казахстан, которая, к слову, в основном принадлежит американским и европейским компаниям (90% в прокачке из РК по КТК — это нефть с Тенгиза, Карачаганака и Кашагана). Олжас Байдильдинов

«В который раз инфраструктура международного (подчеркну вновь, международного) консорциума подвергается атакам ВСУ. Пора обозначить и начать проработку санкций», — выразил уверенность аналитик. В числе возможных решений он назвал ограничения на торговлю и торговые операции, ограничения транзита грузов и контроль за поставками нефти и нефтепродуктов. Тут же Байдильдинов напомнил, как румынские НПЗ КМГ, которые перерабатывают казахстанскую нефть, обвиняли в поставках дизеля для Украины. «Мы до какой линии будем терпеть и даже не требовать возмещения ущерба?» — возмутился он.

Фото: РИА «Новости»

Предсказание МИД Вопрос Байдильдинова, конечно, интересный. Токаева, вероятно, атаки на инфраструктуру КТК не смущают, раз он так спокойно общается с Зеленским. А ведь нападение вчера вообще-то уже не первое. В минувшем апреле Кремль заявлял о гигантском ущербе, который принесли атаки дронов на объекты консорциума. В МИД России удар ВСУ по офису КТК 24 сентября назвали сигналом для Евросоюза. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, это предупреждение, что Киев будет наносить удары по инфраструктуре стран объединения. «Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заключила дипломат.