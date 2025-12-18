Подсвинки на марше. Почему в ближайшее время потепления с Европой не будет?
Вчера в Москве состоялось заседание расширенной коллегии Министерства обороны, на котором неадекватная воинственность Европы стала едва ли не основной темой для обсуждения. Как раз накануне саммита ЕС, где пытались решить, откуда же взять деньги на финансирование Украины.
Вряд ли одно событие подгадывали под другое, просто так совпало. Однако сказанное в стенах Минобороны во многом прозвучало как предупреждение зарвавшимся европейским политиканам.
Так, министр обороны Андрей Белоусов напомнил, что Североатлантический блок, прежде всего в лице его европейской составляющей, продолжает наращивать коалиционные силы.
«Сегодня годовой бюджет альянса составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения до 5% от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза, до 2,7 триллиона долларов. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов», — подчеркнул Белоусов.
Он отметил: «не мы угрожаем, а нам угрожают». И как раз нашему ответу (может быть, даже превентивному) на попытки Европы развязать новую войну и была в значительной степени посвящена речь Владимира Путина.
Президент заявил, что не так давно прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».
«За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде. Обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами», — заверил Путин.
Кроме того, уже испытанный в боевых условиях ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник» до конца года поставят на боевое дежурство.
Все это шаги по обеспечению стратегической безопасности России, нарушить которую так стремятся те, кого Путин презрительно назвал «подсвинками».
«Прежняя администрация США сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно почему. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. Европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды и попытаться взять реванш», — подчеркнул российский лидер.
Здесь стоит обратить внимание на ту жесткость, с которой президент отзывается о нынешних европейских властях. Надо знать Путина, чтобы понимать: просто так он подобные выражение не использует. Значит, была причина. Значит, достали.
Главное — в Кремле не питают никаких иллюзий насчет возможности потепления наших отношений с Европой в ближайшей исторической перспективе. По крайней мере, до тех пор, пока те, кто, как сказал Путин, «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», не уйдут с политической сцены.
Не надеясь на благоразумие современной Европы, мы еще раз даем понять: если достичь необходимого результата на Украине с помощью дипломатии не удастся, Россия добьется своего военным путем. Сколько бы и как сильно европейцы ни пытались продлить существование киевского режима.