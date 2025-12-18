Подсвинки на марше. Почему в ближайшее время потепления с Европой не будет?

Вчера в Москве состоялось заседание расширенной коллегии Министерства обороны, на котором неадекватная воинственность Европы стала едва ли не основной темой для обсуждения. Как раз накануне саммита ЕС, где пытались решить, откуда же взять деньги на финансирование Украины.

Вряд ли одно событие подгадывали под другое, просто так совпало. Однако сказанное в стенах Минобороны во многом прозвучало как предупреждение зарвавшимся европейским политиканам.

Так, министр обороны Андрей Белоусов напомнил, что Североатлантический блок, прежде всего в лице его европейской составляющей, продолжает наращивать коалиционные силы.

«Сегодня годовой бюджет альянса составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения до 5% от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза, до 2,7 триллиона долларов. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов», — подчеркнул Белоусов.

Он отметил: «не мы угрожаем, а нам угрожают». И как раз нашему ответу (может быть, даже превентивному) на попытки Европы развязать новую войну и была в значительной степени посвящена речь Владимира Путина.

Президент заявил, что не так давно прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».