Сегодня 01:06 Подозрительно быстрый подъем. Что не так с покорением Эвереста британцами за 5 дней 0 0 0 Фото: Jiang Fan/XinHua / www.globallookpress.com Мир

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Власти Непала начали расследование после того, как группа высокопоставленных британцев поднялась на вершину Эвереста за пять дней. Обычно восхождение на самую высокую гору мира занимает не менее двух месяцев. Столько времени нужно, чтобы организм привык к разреженному воздуху. Но британцы подготовились и использовали газ ксенон, который помогает адаптироваться к низкому уровню кислорода. В скандале разобрался 360.ru.

Незаконный газ на Эвересте

Восхождение группы британских альпинистов на Эверест с помощью ксенона возмутило власти Непала. Министерство культуры, туризма и гражданской авиации страны объявило, что проведет расследование в отношении как участников группы, так и туристического агентства, которое организовало восхождение.

В ведомстве подчеркнули, что ксенон никогда не использовали для восхождения на Эверест и неизвестно, как газ мог повлиять на хрупкую экологическую систему горы. Кроме того, британские туристы не указали в своих декларациях ввезенные в страну вещества. Ведомство пообещало вызвать альпинистов для дачи показаний, а в случае выявления нарушений наказать, как того требует закон.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/RealityImages/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Депутат парламента Непала Раджендра Баджгайн подчеркнул, что пример британцев станет заразительным и число восхождений на Эверест с помощью ксенона значительно вырастет. Но это не принесет стране никаких дополнительных доходов, а, напротив, ударит по местному населению. «Быстрые восхождения на вершину сократят потребность в шерпах и гидах. Это уже не говоря об уменьшении доходов сельских общин, которые зависят от приезжающих для покорения Эвереста экспедиций», — пояснил Баджгайн. Депутат добавил, что подготовит закон о полном запрете использования ксенона для восхождения на гору, чтобы не допустить кризиса.

Альпинисты-ветераны в «зоне смерти»

Организатором и лидером группы поднявшихся за пять дней на Эверест оказалась депутат британского парламента и полковник запаса Королевской морской пехоты Селли Оук. В экспедицию она пригласила министра по делам ветеранов Эла Карнса и еще двух ветеранов британского спецназа. Восхождение бывшие военные организовали в рамках сбора средств для благотворительных организаций вооруженных сил.

Отдуваться и объясняться за всех членов экспедиции пришлось министру Карнсу, которого журналисты поймали перед вылетом в аэропорту Катманду.

Фото: Jiang Fan/XinHua / www.globallookpress.com

Он объявил, что невероятно горд тем, что побил мировой рекорд по самому быстрому восхождению на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях. Министр рассказал, что во время восхождения он видел огромное количество трупов погибших альпинистов, кто не смог дойти до вершины. «Это напомнило мне, что склоны Эвереста не зря называли „зоной смерти“», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос о подозрении в нарушениях по ввозу незадекларированного ксенона в Непал, Карнс заявил, что команда не нарушала законов страны. Он пояснил, что за две недели до экспедиции группа отправилась в Германию, где в местной клинике под наблюдением врачей вдыхала газ, заставляя организм привыкнуть к нехватке кислорода. Также они использовали специальные гипоксические палатки с разреженным воздухом, имитирующим атмосферу на вершине горы.

«Ксеноновые туристы» или трупы на склонах?

Новость, что вершина Эвереста покорилась команде из Великобритании за пять дней, вызвала шок в мировом сообществе альпинистов. Но когда спортсмены узнали правду о ксеноне, то их мнения разделились.

Противники использования газа назвали поведение группы неспортивным и угрозой всей туристической отрасли, поскольку альпинисты больше не будут тратить много времени для поднятия на главную вершину мира.

Фото: Jiang Fan/XinHua / www.globallookpress.com

Обычно для восхождения на Эверест команды организуют целый караван лагерей: от самого низкого до высокогорного. В каждом из них участник экспедиции проводит неделю, чтобы организм привык к постепенному сокращению кислорода.

Критики подчеркнули, что британские ветераны просто не понимают самих принципов альпинизма, который для многих стал не просто хобби, а неотъемлемой частью жизни. Его дискредитируют такие «ксеноновые туристы».

Сторонники ксенона заявили, что газ помогает в выработке белка, который позволяет организму справляться с гипоксией. У неподготовленного человека разреженный воздух может вызвать отек легких или мозга — оба состояния считаются смертельно опасными.

Фото: Karl-Heinz Spremberg/ http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Обычные альпинисты для этого используют кислородные баллоны, которые всегда находятся в нижнем базовом лагере. Британская команда отказалась признавать свое поведение неспортивным или не подходящим для профессиональных альпинистов. Они пояснили, что свой способ поднятия на Эверест считают самым безопасным. Особенно после того, как им пришлось пройти мимо большого количества трупов погибших альпинистов. Их могло быть меньше, если бы они использовали ксенон.