Сегодня 05:30 Еще один выпад Алиева против России: подорвал стабильность всего Кавказа. Что дальше? Политолог Родионов рассказал, как России вернуть влияние на страны бывшего СССР 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey, Nikolay Gyngazov Fabian von Poser/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

СССР

Международные отношения

Азербайджан

Ильхам Алиев

Резкое заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвавшего вхождение его республики в состав СССР «оккупацией», прозвучало неожиданно, но на фоне последних событий было ожидаемым. За громкими словами явно просматривается прагматичный расчет пересмотреть региональные балансы, особенно в свете обсуждения вопроса Зангезурского коридора. Но игра в переписывание истории — опасная затея, способная подорвать стабильность всего Кавказа.

Антироссийские заявления Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al Arabiya назвал вхождение Азербайджана в состав СССР результатом «вторжения» и «оккупации» со стороны России. Так он, отвечая на вопрос о Зангезурском коридоре, решил углубиться в историю. По словам Алиева, Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), созданная в 1918 году как первая демократическая республика в мусульманском мире, была «захвачена» в апреле 1920-го русской армией. Большевики, пришедшие к власти после революции 1917 года, якобы «обманули народ» и отняли у Азербайджана независимость. Более того, по версии Алиева, уже в ноябре 1920 года Советская Россия «отобрала» Западный Зангезур, передав его Армении, тем самым разделив Азербайджан на две части — материковую и Нахичевань. Давайте честно: такие формулировки вызывают недоумение. Называть события столетней давности «вторжением» и «оккупацией» — попытка представить Россию исключительно в негативном свете. История того времени сложна и многогранна: революции, гражданская война, распад империй — все это создавало хаос, в котором Азербайджан, как и многие другие территории, оказался втянут в водоворот событий. Советская Россия, несмотря на все противоречия той эпохи, внесла огромный вклад в развитие Азербайджана — от индустриализации до образования. Забывать об этом, бросая обвинения, как минимум странно.

Фото: Баку. Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

К тому же Алиев умолчал, что АДР столкнулась с внутренними и внешними угрозами, которые делали ее существование хрупким. Без поддержки извне она вряд ли могла устоять в тех условиях. А разделение Зангезура? Это тоже часть сложных политических процессов, в которых решения принимались не только Москвой, но и с учетом местных реалий. Лидер республики также заявил, что Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией. «Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», — подчеркнул он. Однако подобные слова, обвиняющие Россию в «оккупации», вряд ли способствуют укреплению диалога.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Исторический подтекст Алиев противоречит сам себе. Ведь 15 февраля 2008 года в его распоряжении о 90-летнем юбилее АДР говорилось, что «28 апреля 1920 года была создана вторая республика — Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. Республика, которой удалось в течение двух лет сохранить свою независимость». Хотя в том же распоряжении используется термин «апрельская оккупация», очевидно, что 17 лет назад Алиев прямо отмечал независимый характер государства и государственной власти в первые годы существования АзССР. Правившие же в АДР мусаватисты как буржуазно-националистическая партия формально выступали с позиций «пантюркизма с социалистическим оттенком», а на деле находились под сильным влиянием британских правящих кругов, когда их военные, дипломаты и разведчики фактически определяли внутреннюю и внешнюю политику АДР. Она была не просто непоследовательной, но откровенно реакционной, идущей вразрез с коренными интересами большинства жителей Азербайджана. На селе пришли в упадок оросительные системы, поскольку властям было не до них, в земельном вопросе интересы крестьян не были удовлетворены правительством АДР, что привело не только к проблемам с продовольствием, но и к росту крестьянских восстаний. В городах отменили восьмичасовой рабочий день, введенный Бакинской коммуной во главе со Степаном Шаумяном. Вместо него стал фактически 12-часовой рабочий день. Закрывались производства, снижали выплаты рабочим и служащим, скакнула вверх безработица. Усилилась резко межнациональная напряженность, особенно в Баку. Все это привело к падению авторитета правителей АДР. В итоге 27 апреля 1920 года азербайджанские коммунисты подняли вооруженное восстание и сокрушили мусаватистский режим.

Фото: Красная армия в Баку, 1920 год. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Политический аналитик Владимир Соловейчик напомнил в разговоре с 360.ru, что азербайджанские коммунисты, сделав ставку на союз с Россией, Арменией и Грузией, вывели Азербайджан из-под влияния иноземных правительств, в первую очередь Великобритании и союзной ей тогда Турции. Теперь же ради политической конъюнктуры правда о событиях апреля 1920 года искажается либо умалчивается. Почему так происходит — понятно. Действующая власть в Баку позиционирует себя как наследницу правителей АДР и действительно выступает таковой как в социально-экономическом, так и в политическом плане.

Нынешняя ориентация власть имущих в Азербайджане на США, Великобританию, Турцию и Израиль в корне противоречит интересам трудящегося большинства жителей республики, поскольку ее экономика самым тесным образом связана с Россией. Именно на наш рынок в основном поступают азербайджанская сельхозпродукция и промышленные товары, что, в свою очередь, обеспечивает рабочие места в городах и на селе в Азербайджане. Понятно, что, к примеру, британские власти крайне заинтересованы в превращении Азербайджана в антироссийский плацдарм, делают все, чтобы стравить наши народы. Владимир Соловейчик

Главное — победа на Украине Очередной выпад Баку неслучаен — это часть более широкой стратегии, которая тянется с 2014 года, когда на Украине начались события, напоминающие процессы в Закавказье, заявил 360.ru политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. — Почему сейчас ситуация обострилась? — Раньше в Азербайджане и на Кавказе происходили процессы, похожие на украинские, но официально это скрывали или игнорировали. Сейчас маски сброшены: азербайджанские СМИ открыто проявляют русофобию, топят за Украину, запрещают выражать симпатию к России, а тех, кто ездит на СВО, сажают в тюрьмы на десятки лет, обвиняя в шпионаже. Азербайджан и другие страны региона начинают открыто играть против Москвы. — В чем причина? — Все это часть долгосрочной стратегии Запада по ослаблению российского влияния. После победы во Второй Карабахской войне Азербайджан почувствовал силу и поверил в возможность стать самостоятельным игроком. Россия, занятая на Украине, не может активно вмешиваться в процессы в Закавказье, регион начинает дрейфовать в сторону Запада и Турции.

Фото: Президенты Турции и Азербайджана. Turkish Presidency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Какова роль Турции? — Турция давно стремится расширить влияние, выйти на берега Каспия и проникнуть в Среднюю Азию — это проект Великого Турана. Вторая Карабахская война открыла ей окно возможностей. Анкара — союзник Вашингтона, но при этом у нее есть собственные интересы, так что возможна конкуренция с США за влияние в регионе. — Что насчет США и Великобритании? — Штаты тоже хотят усилить свое присутствие, особенно в контексте проекта коридора, связанного с Ираном и Китаем. США заинтересованы в ослаблении России и расширении своего влияния, в том числе через Баку и Ереван, которые готовы идти на уступки и повышать уровень сотрудничества с Вашингтоном.

Фото: Daniel Torok/US White House / www.globallookpress.com

— Какова сейчас ситуация с Россией и ее возможными действиями? — Москва сегодня не в состоянии активно противодействовать этим процессам. Ситуация складывается так, что мы теряем влияние в Закавказье. Есть риск вывода наших баз, выхода Армении из ОДКБ, появления турецких баз в Азербайджане и ухудшения отношений с Грузией. Все это признаки того, что регион уходит из-под контроля. — Что нужно делать сейчас? — Главное — добиться победы на Украине. Она даст шанс вернуть влияние на постсоветском пространстве. Необходимо сохранять спокойствие, не паниковать. Это ключ к восстановлению влияния в регионе и укреплению позиций России.