Поддерживать больше некого. Почему США не отвернутся от Израиля
Историк Лиманов: США не откажутся от поддержки Израиля
После решения Международного уголовного суда по Израилю в Госдепе заявили, что преследовать МУС может только Россию. Военный историк Антон Лиманов в беседе с 360.ru объяснил, почему американцы не перестанут поддерживать израильтян, несмотря на происходящее в секторе Газа.
«Чтобы Соединенные Штаты признали, что Израиль виноват в очередных ударах по Газе, должно произойти что-то совсем экстраординарное», — заметил он.
Лиманов назвал поддержку Израилю, которую оказывают США, традиционной: подобную политику американская сторона ведет давно и что-то изменится в ней вряд ли даже после президентских выборов.
«Был момент, когда США вроде как пытались попридержать Израиль. <…> Тут такая ситуация, что если речь идет о какой-то резкой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты Израиль, конечно, придержат, но опять-таки не откажут в своей поддержке», — сказал собеседник 360.ru.
Для кардинальных перемен, по мнению Лиманова, нужен какой-то экстраординарный шаг со стороны Израиля. Только тогда у американцев, возможно, появятся определенные сомнения.
«Но опять-таки, если не Израиль, то кого еще США поддерживать на Ближнем Востоке? Вроде больше некого, вот и складывается такая ситуация», — заключил военный историк.
Позиция МУС и США
В Международном уголовном суде 20 мая запросили ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за преступления в секторе Газа. Сам Нетаньяху счел решение МУС проявлением «нового антисемитизма».
Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, отметило РИА «Новости», говорил о невозможности распространить юрисдикцию суда на Израиль. Основанием для этого американский чиновник назвал тот факт, что страна не является членом МУС. России, по мнению Миллера, это не касается якобы потому, что на Украине признают Римский статут.
В российском МИД подчеркнули, что поведение Соединенных Штатов стало напоминать «паука, запутавшегося в собственной паутине». А посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что американцы не отказались от политики двойных стандартов.