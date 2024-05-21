Поддерживать больше некого. Почему США не отвернутся от Израиля

После решения Международного уголовного суда по Израилю в Госдепе заявили, что преследовать МУС может только Россию. Военный историк Антон Лиманов в беседе с 360.ru объяснил, почему американцы не перестанут поддерживать израильтян, несмотря на происходящее в секторе Газа.

«Чтобы Соединенные Штаты признали, что Израиль виноват в очередных ударах по Газе, должно произойти что-то совсем экстраординарное», — заметил он.

Лиманов назвал поддержку Израилю, которую оказывают США, традиционной: подобную политику американская сторона ведет давно и что-то изменится в ней вряд ли даже после президентских выборов.

«Был момент, когда США вроде как пытались попридержать Израиль. <…> Тут такая ситуация, что если речь идет о какой-то резкой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты Израиль, конечно, придержат, но опять-таки не откажут в своей поддержке», — сказал собеседник 360.ru.

Для кардинальных перемен, по мнению Лиманова, нужен какой-то экстраординарный шаг со стороны Израиля. Только тогда у американцев, возможно, появятся определенные сомнения.

«Но опять-таки, если не Израиль, то кого еще США поддерживать на Ближнем Востоке? Вроде больше некого, вот и складывается такая ситуация», — заключил военный историк.