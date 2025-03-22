Сегодня 02:09 Под горячую руку Эрдогана. Опасно ли ехать российским туристам в бунтующую Турцию? 0 0 0 Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Турция в огне. Митинги с участием сотен протестующих, стычки с полицией, «кастрюльный бунт»… Стоит ли в такой обстановке ехать отдыхать россиянам на турецкие курорты, и как вернуть деньги за туры — разбирался 360.ru.

Что происходит на протестах в Турции после задержания мэра Стамбула В среду, 19 марта, главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и содействии терроризму. Эта новость всколыхнули многомиллионный город и спровоцировала массовые акции протеста. Хотя, официально власти запретили митинги и демонстрации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политического давления, так как Имамоглу считается главным соперником действующего главы государства на предстоящих выборах.

Ситуация накаляется. Стычки протестующих с полицейскими произошли в Стамбуле и Анкаре. Правоохранители применили водометы, перцовые баллончики и пластиковые пули для разгона демонстрантов, а студенты сломали железные баррикады. Глава МВД Турции Али Ерликая накануне сообщил о 97 задержанных.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что республика не «поддастся улицам» и защитит правовой порядок. Всего, по словам лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля, митинге в поддержку Имамоглу в пятницу в Стамбуле собрал 300 тысяч участников. Доктор политических наук, тюрколог Владимир Аватков спрогнозировал в своем Telegram-канале, что вспыхнувшие в Турции протесты могут затянуться надолго.

«Лидеры оппозиции призывают отодвигать в сторону полицию в рамках закона (очень интересная формулировка) и выходить на митинги каждый вечер, а воскресенье собраться на большое шествие. <…> При этом митинги сейчас запрещены, а ряд провинций уже продлил запрет и на выходные. Кризис далек от разрешения». Владимир Аватков Доктор политических наук, тюрколог

Фото: РИА «Новости»

Что происходит с турецкой лирой на фоне масштабных протестов Курс доллара к турецкой лире на фоне митингов и демонстраций оппозиции подскакивал более чем на 10% и впервые поднялся выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу 19 марта. В последующие дни турецкая лира продолжила падение. Торги на Стамбульской бирже все время останавливались. Турецкий рынок очень быстро и болезненно реагирует на любую политическую нестабильность, так как держатели акций — местные инвесторы. Но российским туристам на руку рекордное падение курса турлиры. Вкупе с укрепившимся рублем это значительно удешевляет покупки в магазинах и счета в ресторанах, но никак не влияет на стоимость туров. «Никакого влияния динамика курса турецкой лиры на цену тура не оказывает. Стоимость поездок в Турцию для россиян номинируется в евро», — уточнил в беседе с 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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Какая ситуация для туристов в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции Представители турбизнеса не видят угроз для российских отдыхающих из-за протестов турецкой оппозиции. «В Турцию ехать можно. Протесты носят локальный характер. Никакого влияния на туристическую Анталию они не оказывают. Но, если туристы рассматривают поездки именно в Стамбул, то нужно учитывать, что могут возникнуть неудобства из-за перекрытия улиц. Нельзя, конечно, исключать и психологический фактор. Но, с другой стороны, Стамбул — это самый густонаселенный город Турции. Не в первый раз там проходят протестные акции, и российских туристов это никогда не останавливало», — обратил внимание Мурадян. Но если кто-то все-таки решит перенести поездку, деньги за купленные заранее билеты на самолет вряд ли получится вернуть в полном объеме. «Скорее всего, авиакомпании будут применять правила тарифа, так как нет запрета на полеты ни с турецкой, ни с российской стороны. То есть отсутствует юридическое подтверждение форс-мажора, когда поездка отменяется по каким-то непредвиденным обстоятельствам», — уточнил вице-президент АТОР. Он добавил, что, если говорить про туроператоров и, в частности, про поездки в Стамбул, то большинство партнеров, скорее всего, пойдет навстречу российским туристам и сдвинет даты поездки. «Но мы сейчас не наблюдаем массовых отказов от туров. Во-первых, российские туристы не из пугливых. Во-вторых, по опыту протестов в Грузии могу сказать, что практически никто отдых тогда не отменял. На проживающих в отелях беспорядки никак не сказывалось», — резюмировал Мурадян.

В Анталии, куда приходится львиная доля всего турецкого туристического трафика, никаких угроз вообще нет. Надо понимать, что туристы, как правило, находятся на территории отелей. Мы не фиксируем отказов от туров в Анталию. Артур Мурадян Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel

Фото: Alan Weintraub/Arcaid / www.globallookpress.com

Турция открыта для туристов из России Турция рассчитывает принять в этом 2025 году более 7 млн российских туристов. Представители Ассоциации туристических агентств республики (TÜRSAB) поделились планами о турпотоке на полях Международной туристической выставки MITT-2025 в Москве, сообщило агентство «Анадолу». Вице-президент TÜRSAB Хасан Экер отметил, что индустрия гостеприимства Турции находится сейчас на достаточно высоком уровне по соотношению стоимости отдыха и качества сервиса. «И в этой связи мы считаем, что российские туристы будут отдавать предпочтение отдыху в Турции гораздо больше, чем в прошлом году», — подытожил он.