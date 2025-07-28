«Проворный дух» натовской экспансии. Почему западный альянс не отпускает Грузию?
В Грузии 25 июля начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit («Проворный дух»), которые продлятся до 6 августа. Не сказать, что нынешнее руководство страны, представляющее партию «Грузинская мечта», особо радо этому обстоятельству. Не о том сегодня мечтают в Тбилиси, но и нарушить 78-ю статью своей же Конституции, где прямо сказано об обязательствах максимально способствовать вступлению Грузии в западный альянс, не могут.
«Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора». Впрочем, эти положения не помешали грузинам испортить отношения с Евросоюзом и как минимум поставить на паузу процесс евроинтеграции, а то и полностью его заморозить. Правда, случилось это по инициативе самих европейцев.
Блок НАТО в этом вопросе был менее щепетилен и решил, что обязательное удержание Грузии в зоне своего влияния куда важнее судьбы «грузинской демократии», к которой у ЕС большие претензии после феерического поражения на прошлых парламентских выборах прозападной оппозиции.
Тем не менее даже немецкий телеканал n-tv отметил, что учения, в которых участвуют более двух тысяч военнослужащих из семи стран НАТО, с Украины и из Молдавии и в качестве наблюдателей присутствуют военные из Армении (формально члена ОДКБ, на минуточку) и Японии, проходят на фоне растущего охлаждения в отношениях между коллективным Западом и Тбилиси.
Любопытно, что основной костяк натовского контингента, высадившегося в Грузии, составили американцы (восемьсот человек). И все это на фоне заявлений Дональда Трампа и его помощников о миролюбии США и стремлении Вашингтона к урегулированию отношений с Россией.
Как откровенно заявили в Пентагоне, цель маневров — подчеркнуть решимость Штатов обеспечивать безопасность в Черноморском регионе. Проще говоря, обозначить здесь свое присутствие и лишний раз напомнить Москве, где заканчиваются границы ее влияния.
Вообще, если говорить откровенно, никакой иной задачи, кроме как поддержать контроль над подвластными США регионами, перед этими учениями не ставилось. Грузия нужна НАТО не только как перевалочная база и удобная точка на логистической карте альянса, но и как ближайший, помимо Украины, выход к России через Черное море.
Если внимательно проанализировать выступление Владимира Путина во время празднования Дня ВМФ, становится очевидно: Россия знает о желании Запада сначала перекрыть, а затем и полностью отрезать ей выход к западным морям — Черному и Балтийскому. И в этой стратегии Грузии отводится едва ли не ключевая роль.
Но вот нужно ли это самим грузинам — большой вопрос.