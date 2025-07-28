В Грузии 25 июля начались многонациональные учения НАТО Agile Spirit («Проворный дух»), которые продлятся до 6 августа. Не сказать, что нынешнее руководство страны, представляющее партию «Грузинская мечта», особо радо этому обстоятельству. Не о том сегодня мечтают в Тбилиси, но и нарушить 78-ю статью своей же Конституции, где прямо сказано об обязательствах максимально способствовать вступлению Грузии в западный альянс, не могут.

«Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора». Впрочем, эти положения не помешали грузинам испортить отношения с Евросоюзом и как минимум поставить на паузу процесс евроинтеграции, а то и полностью его заморозить. Правда, случилось это по инициативе самих европейцев.

Блок НАТО в этом вопросе был менее щепетилен и решил, что обязательное удержание Грузии в зоне своего влияния куда важнее судьбы «грузинской демократии», к которой у ЕС большие претензии после феерического поражения на прошлых парламентских выборах прозападной оппозиции.

Тем не менее даже немецкий телеканал n-tv отметил, что учения, в которых участвуют более двух тысяч военнослужащих из семи стран НАТО, с Украины и из Молдавии и в качестве наблюдателей присутствуют военные из Армении (формально члена ОДКБ, на минуточку) и Японии, проходят на фоне растущего охлаждения в отношениях между коллективным Западом и Тбилиси.