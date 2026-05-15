Старые счеты. Почему США решили предъявить обвинения Раулю Кастро

Соединенные Штаты снова ополчились на Кубу. На этот раз под удар может попасть Рауль Кастро — Белый дом планирует возбудить в отношении него уголовное дело из-за событий 30-летней давности. Не исключено, что американское руководство ради достижения своих целей решит повторить венесуэльский сценарий.

В чем хотят обвинить

О новых обвинениях в адрес 94-летнего Рауля Кастро сообщила газета USA Today. Брату главнокомандующего кубинской революцией хотят вменить сбитие правительством двух американских самолетов в 1996 году. По версии следствия, из-за ВВС республики потерпели крушение два борта базирующейся в Майами эмигрантской организации «Братья приходят на помощь».

Новость о возобновлении расследования появилась всего через пару часов после того, как директор ЦРУ Джон Ратклифф 14 мая возглавил делегацию в Гавану.

Когда именно появится уголовное дело — неизвестно, но в США уже начали готовить документы для этого.

«Любое обвинительное заключение должно быть вынесено большим жюри [присяжных] после ознакомления с доказательствами по делу», — отметила газета.

По информации CBS News, расследование дела возобновила прокуратура штата Флорида. Представитель Министерства юстиции давать комментарии отказался.