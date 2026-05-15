Старые счеты. Почему США решили предъявить обвинения Раулю Кастро
CBS News: США могут возбудить уголовное дело в отношении Рауля Кастро
Соединенные Штаты снова ополчились на Кубу. На этот раз под удар может попасть Рауль Кастро — Белый дом планирует возбудить в отношении него уголовное дело из-за событий 30-летней давности. Не исключено, что американское руководство ради достижения своих целей решит повторить венесуэльский сценарий.
В чем хотят обвинить
О новых обвинениях в адрес 94-летнего Рауля Кастро сообщила газета USA Today. Брату главнокомандующего кубинской революцией хотят вменить сбитие правительством двух американских самолетов в 1996 году. По версии следствия, из-за ВВС республики потерпели крушение два борта базирующейся в Майами эмигрантской организации «Братья приходят на помощь».
Новость о возобновлении расследования появилась всего через пару часов после того, как директор ЦРУ Джон Ратклифф 14 мая возглавил делегацию в Гавану.
Когда именно появится уголовное дело — неизвестно, но в США уже начали готовить документы для этого.
«Любое обвинительное заключение должно быть вынесено большим жюри [присяжных] после ознакомления с доказательствами по делу», — отметила газета.
По информации CBS News, расследование дела возобновила прокуратура штата Флорида. Представитель Министерства юстиции давать комментарии отказался.
Сейчас главой Кубы является Мигель Диас-Канель. Рауль Кастро покинул пост лидера Коммунистической партии Кубы в 2021 году, но по-прежнему имеет высокий авторитет и считается одной из самых влиятельных фигур в стране. Именно его внука — Рауля Гильермо Родригеса Кастро, известного как «Раулито» — рассматривают в качестве представителя 94-летнего Кастро и ключевого связующего звена между США и Островом свободы.
После переговоров американской и кубинской делегаций в апреле страну посетил директор ЦРУ Джон Ратклифф. Он встретился 14 мая с младшим Кастро и передал ему сообщение, в котором руководство США выразило готовность «серьезно обсуждать экономические вопросы и вопросы безопасности, но только если Куба предпримет фундаментальные изменения». Также глава ЦРУ подчеркнул, что республика «больше не может быть убежищем для противников в Западном полушарии».
Связь с Мадуро
Решение о возбуждении уголовного дела связывают с усилением давления на руководство Кубы. Белый дом уже заявлял о намерении ввести высокие пошлины на любую страну, экспортирующую нефть на Кубу, что может привести к дефициту энергоносителей.
Трамп призывал Остров свободы к масштабным реформам и бросался громкими высказываниями, в том числе угрожал совершить «дружественный захват» страны.
Ситуацию также усугубляет похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро, совершенное американской стороной в январе этого года в рамках операции «Абсолютная решимость». Сейчас президент республики находится в Нью-Йорке, в общей камере с 18 другими заключенными в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center.
Поводом для вторжения в Венесуэлу зимой, как и в случае с Кастро, стали обвинения — Мадуро и его супруге вменили «наркотерроризм», контрабанду наркотиков и хранение оружия.