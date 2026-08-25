Российские спасатели тушат сербские пожары. Почему Россия продолжает помогать Сербии
Политолог Войко: дружба с сербским народом — это культурный код России
Самолет Ил-76 МЧС России спешно ликвидировал основные очаги пожаров в Сербии. Россияне откликнулись на просьбу о помощи сразу же, хотя последние действия сербского президента Александра Вучича едва ли можно назвать дружественными. Но пока Белград пытается усидеть на двух стульях и заискивает перед Европой, простые сербы благодарят русских и извиняются за своего лидера.
Сербы поблагодарили россиян
Российским спасателям 25 августа устроили торжественную встречу в аэропорту имени Константина Великого в городе Ниш. Так сербы выразили признательность за помощь в тушении природных пожаров. Экипаж российского борта МЧС устранил все крупные очаги возгорания в заповеднике Делиблатска-Пешчара и горной местности у города Кралево.
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич поблагодарил спасателей за самоотверженную работу и профессионализм. Помощь России стала критически важной на самых напряженных участках. Усилиями экипажа Ил-76ТД удалось не допустить перехода огня на ближайшие населенные пункты и, главное, избежать человеческих жертв.
Российские спасатели выполнили 19 боевых вылетов и за четыре дня сбросили на очаги пожаров 798 тонн воды. Командир воздушного судна Александр Вислов заверил, что МЧС России всегда готово оказать помощь Сербии, ведь россияне и сербы — братский народ. Он добавил, что завтра экипаж Ил-76ТД продолжит бороться с огнем.
Россия отправила в Сербию Ил-76ТД
Пожары в Сербии вспыхнули из-за экстремальной жары и затяжной засухи еще в июле. Поначалу огонь смогли локализовать, но из-за сильного ветра он вспыхнул с новой силой. Когда ситуация стала критической, власти Сербии обратились за международной помощью.
Президент России Владимир Путин тут же откликнулся и поручил отправить на борьбу с огнем самолет МЧС Ил-76ТД. За один раз этот самолет может взять на борт 42 тонны воды. Ее сбрасывают лавиной, создавая эффект мощного тропического ливня. Один сброс накрывает зону длиной более километра 1200 метров и шириной до 90 метров.
Работу пилотов с помощью беспилотников координировали специалисты Российско-Сербского гуманитарного центра. Точечные удары авиации с воздуха помогли спасти не менее 50 жилых домов, к которым подбирался огонь. Также в тушении пожаров участвовали спасатели Румынии, Словакии, Чехии и Германии.
Работу экипажа Ил-76 МЧС России высоко оценили коллеги из Сербии. Они особенно подчеркнули способность россиян быстро ориентироваться на местности и точно поражать основные очаги возгорания даже в условиях сильного задымления. Скорость и четкие действия спасли гектары леса.
Президент Сербии Александр Вучич выразил глубокую благодарность российским спасателям за оперативную помощь и высокий профессионализм. Простые сербы тоже говорят: «Спасибо!» — русским в соцсетях, а еще извинились за своего лидера, который «вчера целовался с Зеленским, а сегодня просит помощи у России».
Сербии приходится маневрировать
Отношения между Россией и Сербией на фоне многих других стран, в том числе и Балканского полуострова, отличаются высоким уровнем доверия и заинтересованности друг в друге, отметила в разговоре с 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
Она добавила, что при этом сербское руководство и непосредственно президент страны Вучич испытывают очень серьезное давление со стороны европейской бюрократии, в том числе по вопросу отношений с Россией. Ведь Сербия не присоединилась к международным санкциям: сохранила прямые авиарейсы, открыта для российских туристов и бизнеса.
Конечно, уровень инвестиций, товарооборота, может быть, не дотягивает до каких-то желаемых показателей. Но это происходит в силу тех самых ограничений. А также антироссийской фронды, которая, безусловно, есть и в самой Сербии. Она требует, чтобы страна шла по пути евроинтеграции и отказалась от связей с Россией.
Евгения Войко
Это во многом влияет на принятие политических решений и определяет те шаги, за которые извинялись сербы: те же дружеские встречи с Зеленским и другие эпизоды. Сербия вынуждена маневрировать: от Европы ей нужны инвестиции, возможность более свободно торговать и перемещаться. Но и отношения с Россией сербам крайне важны, отметила политолог.
Сербия не пошла на поводу у антироссийской риторики. Да, от дружественной страны хотелось бы больше решительности, больше понимания — кто друг, а кто враг, согласилась Войко. Но важно помнить: Сербия уже была бы под мощными западными санкциями. Поэтому ее руководство стремится сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Западом.
Сербы понимают, что Европа может кормить обещаниями вступления в свои ряды еще много, много лет. Да, европейцы дают деньги на определенные проекты (и в том числе через них продвигает антироссийскую повестку). Но с точки зрения реальной помощи Россия остается номером один. И это касается не только Сербии.
Евгения Войко
Дружба с сербским народом — это культурный код, то, что вшито в менталитет, в память россиян, подчеркнула политолог. Сербия и Россия близки в очень многих аспектах — от культуры до вероисповедания. И большинство сербов также искренне и открыто симпатизируют России.