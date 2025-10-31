Сегодня 19:22 Невиданная воинственность маленьких стран — вопрос к психиатру. Почему Бельгия осмелилась угрожать России Политолог Гуреев: европейские политики добиваются популярности за счет России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Несколько дней назад из маленькой Бельгии раздались угрозы в адрес России — министр обороны Тео Франкен осмелел и заявил, что НАТО сотрет Москву с лица земли. Что стоит за словами бельгийского главы Минобороны и почему такие слова опасны — в материале 360.ru.

Что сказал Франкен и как отреагировали на Западе Обозреватель словацкого издания Slovo Иво Шебестик назвал угрозы Франкена о возможности стереть Москву с лица земли слишком громкими для страны площадью 30 тысяч квадратных километров с населением менее 12 миллионов, состоящем в основном из миролюбивых и не желающих воевать людей. «Бельгийский министр обороны Тео Франкен, скорее всего, увидел сон, в котором он был Александром Македонским, и, осмелев, он заявил, что НАТО сотрет Москву с лица земли, если Владимир Путин нападет на Брюссель», — отметил журналист.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

По его мнению, министр ощутил себя частью альянса и почувствовал безопасность.

Само по себе это могло бы быть просто смешно, если бы от этого не зависела судьба европейской цивилизации. Возможно, Тео Франкен в детстве ходил с папой на прогулки и, держась за его руку, грозил пистолетом ребятам постарше. Но тут большая разница. Иво Шебестик журналист

Шебестик подчеркнул, что Западный альянс — очень спорная вещь. НАТО и «коалиция желающих» успешны, когда ведут многочисленные агрессии против слабых государств, но даже в этих трусливых походах им не гарантирован успех. «Бельгийскому министру <…> даже в голову не пришло, что для уничтожения Москвы средства есть только у Соединенных Штатов Америки, но со стопроцентной гарантией взаимного уничтожения Нью-Йорка, Вашингтона и других городов на восточном побережье США», — подчеркнул обозреватель. Он напомнил, что последний раз стереть с лица земли город или страну угрожал Адольф Гитлер. Но откуда берется эта воинственность у представителей малых государств, у которых почти нет армии? Это, пожалуй, вопрос к психологу или психиатру. <…> Мудрые политики, не только в малых государствах, но и в тех, что побольше и лучше вооружены, должны сдержать свои глупые и смешные попытки играть мышцами, которых у них нет», — заявил Шебестик.

Фото: РИА «Новости»

Пиар за счет России Западные политики использую разговоры о России для формирования общей популярность, рассказал 360.ru политолог Данила Гуреев. «Довольно удобно выйти к своим избирателям и сказать, „Российская Федерация такая плохая, сякая, я ее не боюсь“. Причем схема довольно безотказная, потому что, давайте уж откровенно: России делать больше нечего, как единичных не очень серьезных западных политиков ликвидировать или вообще обращать на них хоть какое-то внимание», — отметил он. Риторика успешна до тех пор, пока такие заявления действительно не услышат.

Нужно понимать разницу в том, что человек сказал с одной стороны, а с другой, что его серьезно услышали. И это заявление «сотрем Москву в случае каких-то ракетных нападений» действительно были услышаны. Хотя человек на это не рассчитывал. Планировал сказать, чтобы ряд не очень популярных региональных СМИ его услышали, электорату все это дело распространить, и на этом бы закончилось. А на практике получилось довольно серьезное заявление. Данила Гуреев политолог

Все в мире за исключением президента США Дональда Трампа осознают, что Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом. «Трамп буквально заявил, что крупнейший ядерный потенциал у США. Нет, на самом деле крупнейший ядерный потенциал и самый модернизированный как раз у России. Это единственная страна на планете, которая обладает всем спектром гиперзвуковых ракет», — сказал Гуреев.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, Россия представляет собой колоссальную угрозу, а единство ЕС и НАТО стоит под вопросом.

На бумаге, на декларируемых заявлениях они все едины, структурны, все друг с другом хорошо общаются, в случае чего придут друг другу на помощь. Однако на практике <…> в случае эскалации конфликта, который будет идти со стороны той же самой Прибалтики, вы думаете, американцы не бросят прибалтов на съедение России? Бросят, конечно, и то же касается любых других государств. Данила Гуреев политолог

В заключение эксперт подчеркнул, что конфликт с Россией никому не интересен, и бельгийцев просто бросят на растерзание. «Поэтому не стоит говорить о существовании единого общеевропейской позиции, потому что все они друг друга, мягко говоря, не любят», — подытожил политолог.