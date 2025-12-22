Азербайджан отсекают от будущего. Почему Алиев отказался от участия в саммите СНГ и чем это грозит
Политолог Сипров: Азербайджан отказался корректировать курс внешней политики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в неформальном саммите Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге. В Кремле заявили, что с пониманием отнеслись к такому решению. Что стоит за отсутствием Алиева на мероприятии и чем это грозит — в материале 360.ru.
Почему Алиев отказался от участия в саммите СНГ
Об отказе Алиева участвовать в саммите СНГ стало известно 22 декабря.
«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — сообщило агентство «АзерТАдж» со ссылкой на администрацию президента.
Журналисты добавили, что Алиев также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря.
В администрации напомнили, что республика регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает большое значение сотрудничеству в его рамках.
Как в Кремле отреагировали на саммит без Алиева
В Кремле с пониманием отнеслись к решению президента Азербайджана не посещать неформальный саммит СНГ, так как у глав государств напряженный график, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года», — сказал официальный представитель Кремля.
Что означает отказ Алиева от участия в саммите СНГ
Отказ Алиева от участия в саммите СНГ означает, что Азербайджан не собирается корректировать свой внешнеполитический курс, в первую очередь в отношении России, сообщил 360.ru политолог Вадим Сипров.
«Понять цели, которые преследуют Алиев и все группы влияния в азербайджанском политикуме, которые выбрали непродуктивный курс в отношении России, — сложно», — добавил он.
Эксперт добавил, что Азербайджан не входил в Содружество независимых государств, но делегации республики традиционно принимали активное участие в саммитах.
Дальше, по всей вероятности, должны произойти какие-то более серьезные события, чем отбраковка крупных партий азербайджанской нефти, чем дискуссии о происхождении того газа, поставки которого Азербайджан ускоренными темпами наращивает в страны Евросоюза, например, в ту же Италию.
Вадим Сипров
политолог
На самом деле, газ — российский, но продается он через Азербайджан. Компании республики получают за это приличную маржу.
«Вполне возможно, что у России избытков газа для продажи в Азербайджан вдруг не найдется и он пойдет в каком-то другом направлении», — заявил Сипров.
Последствия отказа Алиева от участия в саммите СНГ
Президент России Владимир Путин ранее посетил Туркмению — одним из итогов поездки стало решение о развитии логистического коридора Север — Юг, который имеет три ветки: одна проходит через Азербайджан, вторая — через Каспий.
«И есть еще восточная ветка, которая проходит через территорию Туркмении и идет в Азербайджан с выходом к иранским портам. Поэтому те очевидные выгоды, которые Азербайджан мог получать от развития нормальных добрососедских и продуктивных отношений с Россией, будут сворачиваться, а уж сейчас найдется много желающих, в том числе и из стран СНГ, которые смогут занять то место, которое Азербайджан неминуемо потеряет», — предупредил Сипров.
О его словам, эти процессы обладают определенной инерцией, и они уже запущены.
Поэтому в области экономики Азербайджан оказывается в очень сложном положении. В политическом плане Азербайджан тоже семимильными шагами движется к изоляции.
Вадим Сипров
политолог
Американцы в этом случае выступают союзниками России на Южном Кавказе.
«Подобных вещей будет происходить все больше. Мне, например, интересно, поддержат ли американцы инициативу азербайджанского руководства о переводе их Вооруженных сил на стандарты НАТО? Такое решение уже принято, но НАТО — это организация, в которой все-таки первую скрипку и, что еще более важно, роль генерального спонсора играют все те же американцы. Захотят они давать денежки азербайджанцам в связи со всего сказанного? Скорее всего, нет», — сказал политолог.
Он выразил сожаление из-за того, что Алиев отказался от участия в саммите СНГ.
«Таким образом, он все сильнее и сильнее отсекает и себя, политика, и, что на самом деле куда более трагично, потому что это касается людей, он отсекает от будущего свою страну», — заключил Сипров.
Сферы сотрудничества Азербайджана и России
Россия и Азербайджан сотрудничают в сфере машиностроения, логистики и транспорта, энергетики и сельском хозяйстве.
«Это вопросы, которые относятся к сфере ответственности наших частных бизнесов, прежде всего», — добавил политолог.
Азербайджан окажется в «удивительном внешнеполитическом окружении», считает Сипров.
«Когда с Ираном отношения сложные, с Россией отношения испорчены, причем по инициативе азербайджанской стороны. Остается Армения, где премьер-министр Никол Пашинян занимает прозападную политику. Но если он попытается сделать какие-то телодвижения в сторону развития отношений с Азербайджаном, армянский народ его просто не поймет, его снесут», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что остается Грузия.
«Отношения между Москвой и Тбилиси будут восстанавливаться, но тем не менее. Этот вектор сейчас все ярче и ярче обозначается. Ну и все. Азербайджан оказывается буквально в геополитической изоляции», — подытожил Сипров.