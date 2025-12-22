Сегодня 18:14 Азербайджан отсекают от будущего. Почему Алиев отказался от участия в саммите СНГ и чем это грозит Политолог Сипров: Азербайджан отказался корректировать курс внешней политики 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в неформальном саммите Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге. В Кремле заявили, что с пониманием отнеслись к такому решению. Что стоит за отсутствием Алиева на мероприятии и чем это грозит — в материале 360.ru.

Почему Алиев отказался от участия в саммите СНГ Об отказе Алиева участвовать в саммите СНГ стало известно 22 декабря. «Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — сообщило агентство «АзерТАдж» со ссылкой на администрацию президента. Журналисты добавили, что Алиев также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря. В администрации напомнили, что республика регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает большое значение сотрудничеству в его рамках.

Как в Кремле отреагировали на саммит без Алиева В Кремле с пониманием отнеслись к решению президента Азербайджана не посещать неформальный саммит СНГ, так как у глав государств напряженный график, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года», — сказал официальный представитель Кремля.

Что означает отказ Алиева от участия в саммите СНГ Отказ Алиева от участия в саммите СНГ означает, что Азербайджан не собирается корректировать свой внешнеполитический курс, в первую очередь в отношении России, сообщил 360.ru политолог Вадим Сипров. «Понять цели, которые преследуют Алиев и все группы влияния в азербайджанском политикуме, которые выбрали непродуктивный курс в отношении России, — сложно», — добавил он. Эксперт добавил, что Азербайджан не входил в Содружество независимых государств, но делегации республики традиционно принимали активное участие в саммитах.

Дальше, по всей вероятности, должны произойти какие-то более серьезные события, чем отбраковка крупных партий азербайджанской нефти, чем дискуссии о происхождении того газа, поставки которого Азербайджан ускоренными темпами наращивает в страны Евросоюза, например, в ту же Италию. Вадим Сипров политолог

На самом деле, газ — российский, но продается он через Азербайджан. Компании республики получают за это приличную маржу. «Вполне возможно, что у России избытков газа для продажи в Азербайджан вдруг не найдется и он пойдет в каком-то другом направлении», — заявил Сипров.

Последствия отказа Алиева от участия в саммите СНГ Президент России Владимир Путин ранее посетил Туркмению — одним из итогов поездки стало решение о развитии логистического коридора Север — Юг, который имеет три ветки: одна проходит через Азербайджан, вторая — через Каспий. «И есть еще восточная ветка, которая проходит через территорию Туркмении и идет в Азербайджан с выходом к иранским портам. Поэтому те очевидные выгоды, которые Азербайджан мог получать от развития нормальных добрососедских и продуктивных отношений с Россией, будут сворачиваться, а уж сейчас найдется много желающих, в том числе и из стран СНГ, которые смогут занять то место, которое Азербайджан неминуемо потеряет», — предупредил Сипров. О его словам, эти процессы обладают определенной инерцией, и они уже запущены.

Поэтому в области экономики Азербайджан оказывается в очень сложном положении. В политическом плане Азербайджан тоже семимильными шагами движется к изоляции. Вадим Сипров политолог

Американцы в этом случае выступают союзниками России на Южном Кавказе. «Подобных вещей будет происходить все больше. Мне, например, интересно, поддержат ли американцы инициативу азербайджанского руководства о переводе их Вооруженных сил на стандарты НАТО? Такое решение уже принято, но НАТО — это организация, в которой все-таки первую скрипку и, что еще более важно, роль генерального спонсора играют все те же американцы. Захотят они давать денежки азербайджанцам в связи со всего сказанного? Скорее всего, нет», — сказал политолог. Он выразил сожаление из-за того, что Алиев отказался от участия в саммите СНГ. «Таким образом, он все сильнее и сильнее отсекает и себя, политика, и, что на самом деле куда более трагично, потому что это касается людей, он отсекает от будущего свою страну», — заключил Сипров.

Сферы сотрудничества Азербайджана и России Россия и Азербайджан сотрудничают в сфере машиностроения, логистики и транспорта, энергетики и сельском хозяйстве. «Это вопросы, которые относятся к сфере ответственности наших частных бизнесов, прежде всего», — добавил политолог. Азербайджан окажется в «удивительном внешнеполитическом окружении», считает Сипров. «Когда с Ираном отношения сложные, с Россией отношения испорчены, причем по инициативе азербайджанской стороны. Остается Армения, где премьер-министр Никол Пашинян занимает прозападную политику. Но если он попытается сделать какие-то телодвижения в сторону развития отношений с Азербайджаном, армянский народ его просто не поймет, его снесут», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что остается Грузия. «Отношения между Москвой и Тбилиси будут восстанавливаться, но тем не менее. Этот вектор сейчас все ярче и ярче обозначается. Ну и все. Азербайджан оказывается буквально в геополитической изоляции», — подытожил Сипров.