Победу не запретить! Словакия, Армения и Россия ответили европейским русофобам
На днях глава евродипломатии Кая Каллас (звучит как оксюморон) в категорической форме «запретила» представителям стран — членов ЕС и государств — соискателей европейского членства приезжать 9 мая в Москву. После этой эскапады еврочиновники продолжили давление на колеблющихся: по информации СМИ, президента Сербии Александра Вучича предупредили, что визит в Россию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может помешать вступлению его страны в Евросоюз.
Официального ответа от Белграда на столь циничное вмешательство Брюсселя во внешнюю политику суверенной державы пока не последовало. Зато за Сербию вступилась представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая происходящее «возрождением евронацизма».
Ясный и четкий укорот попыткам европейских национал-глобалистов диктовать всем свою волю дали Армения, мечтающая вступить в ЕС, и уже состоящая в «дружной семье европейских народов» Словакия. Так, глава армянского правительства Никол Пашинян, ранее сообщивший о намерении присутствовать на параде Победы в Москве, устами спикера парламента Алена Симоняна подтвердил неизменность своего решения. Поскольку, как было сказано, эта победа — в том числе победа армянского народа.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был еще более многословен и развернуто объяснил русофобке Каллас, что его планы не ее ума дело и он волен сам принимать подобные решения.
«Я еду в Москву 9 мая. Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я законный премьер-министр Словакии — суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. Так же как и миллионам других жертв нацистского разгула. Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или как я пойду и отдам дань уважения пилотам Королевских ВВС. И напоминаю, что, как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира на Украине и не вхожу в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны. Слова Каллас неуважительны, и я возражаю против них», — подчеркнул Роберт Фицо.
Похоже, в этом году парад Победы в Москве станет не только традиционной данью уважения спасителям мира от нацисткой чумы, но и неким тестом на суверенитет для отдельных государств и адекватность для их правительств.
На мой взгляд, есть серьезные основания полагать, что угрозы Каллас «запретить Победу» так и останутся пустой бранью человека, утратившего всяческое достоинство и чувство реальности.
Вас уже никто не боится, еврогномы! Скоро вы и сами начнете пугаться собственной тени.