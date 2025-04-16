На днях глава евродипломатии Кая Каллас (звучит как оксюморон) в категорической форме «запретила» представителям стран — членов ЕС и государств — соискателей европейского членства приезжать 9 мая в Москву. После этой эскапады еврочиновники продолжили давление на колеблющихся: по информации СМИ, президента Сербии Александра Вучича предупредили, что визит в Россию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может помешать вступлению его страны в Евросоюз.

Официального ответа от Белграда на столь циничное вмешательство Брюсселя во внешнюю политику суверенной державы пока не последовало. Зато за Сербию вступилась представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая происходящее «возрождением евронацизма».

Ясный и четкий укорот попыткам европейских национал-глобалистов диктовать всем свою волю дали Армения, мечтающая вступить в ЕС, и уже состоящая в «дружной семье европейских народов» Словакия. Так, глава армянского правительства Никол Пашинян, ранее сообщивший о намерении присутствовать на параде Победы в Москве, устами спикера парламента Алена Симоняна подтвердил неизменность своего решения. Поскольку, как было сказано, эта победа — в том числе победа армянского народа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был еще более многословен и развернуто объяснил русофобке Каллас, что его планы не ее ума дело и он волен сам принимать подобные решения.