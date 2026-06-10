Сегодня 04:52 Победа Кима. Зачем Си летал в Северную Корею и почему его молчание удивило больше, чем слова Политолог Станкевич: экономика КНДР растет уверенно из-за сотрудничества с РФ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Глава Китая Си Цзиньпин побывал в Северной Корее. Он отправился к Ким Чен Ыну сразу после того, как повидался с российским лидером Владимиром Путиным, принимали в Пекине и Дональда Трампа. Что обсудил Си Цзиньпин в КНДР и почему именно то, о чем он не сказал, удивило мир?

«Я люблю тебя, Китай» У трапа самолета китайского главу и его супругу Пэн Лиюань лично встречали лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу. Вдоль красной ковровой дорожки выстроился почетный караул, тысячи жителей Пхеньяна приветствовали гостей цветами. Торжественные мероприятия продолжились на площади имени Ким Ир Сена. Улицы Пхеньяна были украшены портретами Си Цзиньпина, флагами Китая и КНДР. На следующий день Си Цзиньпин и Ким Чен Ын высадили ель, которая символизирует «неувядающую дружбу» двух государств. Судя по диаметру ствола дерева, дружба у КНР и КНДР и в самом деле находится на выдающемся уровне. Пышный прием председателю КНР Ким Чен Ын устраивал и в 2019 году. Си Цзиньпина встречали парадом с песней «Я люблю тебя, Китай».

Фото: РИА «Новости»

Си Цзиньпин привез послание от Путина и Трампа? Для визита в КНДР у Си Цзиньпина был ясный формальный повод, 65-я годовщина Договора о дружбе и взаимной помощи между КНР и Северной Кореей. Но поехать в Пхеньян китайский лидер мог и раньше, до встречи с Трампом и с президентом России Владимиром Путиным, или позже. Аналитики CNN полагают, что такой тайминг глава КНР выбрал не случайно. По их мнению, это показало наблюдателям в США и в России, что визит проводится в том числе и по итогам бесед Си Цзиньпина с Трампом и Путиным. Поездка в Пхеньян именно сейчас продемонстрировала, как предположили в CNN, стремление Си Цзиньпина укрепить позиции Китая на международной арене. Это явный сигнал — без Пекина урегулировать ситуацию в регионе не получится.

Фото: РИА «Новости»

Почему Си Цзиньпинь семь лет не был в КНДР Предыдущий государственный визит Си Цзиньпина в КНДР состоялся в июне 2019 года. Источники Reuters предположили, что текущая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребовала возобновления прямых контактов на территории КНДР. Дело в том, что за последний год Пхеньян предпринял ряд шагов по модернизации своих вооруженных сил. В ответ на это Япония и Южная Корея также активизировали обсуждение вопросов оборонного сотрудничества. В 2024 году северокорейское руководство скорректировало свою политику в отношении Южной Кореи, отказавшись от концепции мирного объединения. Для Пекина, традиционно выступающего за стабильность у своих границ, такое развитие событий стало сигналом к активизации дипломатических усилий.

Фото: РИА «Новости»

Что обсудили за закрытыми дверьми Визит предоставил Си Цзиньпину возможность изложить свое видение будущего сближения Китая со своим ядерным соседом. «В условиях глубоких перемен, невиданных за столетие, обе стороны должны открыть более светлые перспективы для социалистического дела двух стран, а также для регионального мира и развития», — сказал Си Цзиньпин северокорейскому лидеру. Настоящую суть переговоров разглядеть в отшлифованных до блеска формулировках непросто. Аналитики отметили, что китайское агентство Xinhua подробно изложило предложения, касающиеся экономики, торговли, сельского хозяйства и восстановления транспортных связей. В северокорейском ЦТАК сделали акцент на другом. Это издание представило саммит в более широком смысле как пакт равноправных партнеров. Практически ориентированный характер визита подчеркнул и уровень китайской правительственной делегации. В КНДР прилетел Цай Ци — первый секретарь Центрального комитета Компартии Китая и руководитель канцелярии ЦК. Его присутствие — важная деталь. Цай Ци входит в ближайший круг Си Цзиньпина. Чиновника такого уровня на обычные протокольные визиты не берут.

Фото: РИА «Новости»

Какой тайный знак подал Китай Китайский лидер никогда не говорит и даже не молчит без смысла. В этот раз в его высказываниях отсутствовала ключевая фраза. Си Цзиньпин не упомянул поддержку Пекином «денуклеаризации Корейского полуострова». Политологи CNN сочли, что «это потенциально победа для Кима». Под его правлением Северная Корея продолжала наращивать свою ядерную программу. В 2023 году она внесла поправки в свою конституцию, закрепив политику в отношении разработки ядерного оружия. Молчание Си Цзиньпина может свидетельствовать о том, как Пекин корректирует свою дипломатию в соответствии с геополитическими реальностями — миром, в котором он находится в стратегической конкуренции с США, в котором Пхеньян укрепил свои связи с Москвой. Профессор Университета Кеннам в Южной Корее Лим Ыль-чхоль счел неслучайным и призыв Китая к «укреплению дипломатических, правоохранительных и военных обменов с Северной Кореей». По его мнению, это сигнал. Пекин хочет, чтобы Пхеньян принимал более активное участие в экономическом и военном блоке, который Си Цзиньпин стремится создать и возглавить.

Фото: РИА «Новости»

Почему визит стал победой Ким Чен Ына Для северокорейского лидера принять Си Цзиньпина лично — это сама по себе дипломатическая победа. Рэйчел Ли из центра Стимсона заявила CNBC, что Северная Корея рассчитывала использовать саммит для того, чтобы получить от Пекина экономическую помощь и, возможно, даже де-факто признание ядерного статуса КНДР. Аналитики CNBC сочли, что оба лидера могут предоставить итоги саммита как победу. Си Цзиньпин подтвердил свое влияние на КНДР, Ким Чен Ын получил экономические и политические дивиденды. Некоторые собеседники телеканала предположили, что Си Цзиньпин, возможно, также передал послание от президента США Дональда Трампа. Последний давал понять, что готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. В CNBC обратили внимание и на то, что в преддверии визита Си Пхеньян представил новый объект по обогащению урана. Ким Чен Ын также объявил о планах по наращиванию ядерных сил страны «в геометрической прогрессии», что свидетельствует о стремлении КНДР укрепить свой статус ядерной державы.

Чудо Северной Кореи Визит Си Цзиньпина в КНДР освещали почти все западные СМИ. Многие из них обратили внимание на развитие Северной Кореи. The Wall Street Journal выпустил статью под заголовком: «Самая удивительная история экономического успеха в мире — это Северная Корея». Автор материала с удивлением описывал процветающую страну. Отмечалось и то, что КНДР легко обходит международные санкции, а Пхеньян выглядит современным городом. «После более чем 100 поездок в Северную Корею Роуэн Бирд привык к долгому ожиданию такси. Но теперь машина прибыла через несколько минут. Его северокорейский переводчик достал смартфон, открыл приложение Samhung и вызвал такси через сервис, похожий на Uber», — так описал журнал визит своего корреспондента в Пхеньян. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru отметил, что Северная Корея сейчас действительно находится на этапе роста.

Истоки экономического подъема понятны. Это взаимодействие с двумя великими соседями. С Китаем у КНДР есть и выгодные экономические и финансовые отношения, и некая идеологическая гармония. Помогает и сотрудничество с Россией. Пекин и Москва помогают своим взаимодействием подниматься относительно небольшой Северной Корее. Сергей Станкевич

Фото: РИА «Новости»

По мнению политолога, Северная Корея открывшиеся возможности использует блестяще. В числе прочего сотрудничество с крупными государствами помогло Пхеньяну спустить на воду современный корвет, он уже провел учебные стрельбы. Поднялся, как отметил политолог, и уровень жизни северокорейцев. В стране недавно построили 10 тысяч новых домов. «И заводы строятся, где создаются самые современные рабочие места с высокими зарплатами. В КНДР сейчас реализуется программа „10 на 20“. Это означает, что за следующие 10 лет будет построено 20 крупных промышленных предприятий. Здесь получит работу молодежь, заводы будут производить высокотехнологичную продукцию», — дополнил Станкевич. Образ жизни северокорейцев уже меняется, заметил политолог. По его мнению, в прошлое уходит «суровая, аскетичная, классическая манера на всем экономить». Вместо этого люди осваивают новые потребительские стандарты.

Также политолог напомнил, что Россия построила железную дорогу от расположенного на границе города Хасана до порта Риджин. В самом порту возвели современный контейнерный терминал.

Сейчас есть и транзитные грузы, которые проходят в Россию, и наоборот. Идут поставки и в саму Северную Корею. Все замечательно у нас. И дай Бог, чтобы все это так и продолжалось, <…>, чтобы эта дружба только укреплялась. Сергей Станкевич

Кроме того, в Северную Корею россияне могут приехать просто отдохнуть, притом на очень фешенебельные курорты. «Это „надежная экзотика“», — отметил Сергей Станкевич. Тем, кто еще планирует только свой летний отпуск, эксперт посоветовал присмотреться к этому маршруту.