Сегодня 18:10 По следам GTA. Как адепты тайного культа захватывают мир Писатель Беседин: история с «Эпсилоном» из GTA показала, как уязвимо сознание 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Мир

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Религия

Привет тебе, Зондар! Или правильнее называть тебя Золаг, мой друг? В любом случае, как ни крути, сделал ли ты взнос/пожертвование в культ «Эпсилон»? Или сфилонил? А ну, давай беги и срочно делай! Деньги, деньги давай!

Вероятно, не все читатели догадались, о чем и ком идет речь. Однако, уверен, есть и те, кто в курсе. Да, конечно же, я делаю прямые отсылки к культовой компьютерной игре GTA V, где один из трех ее главных персонажей — Майкл Таунли (он же Майкл де Санта) — вступает в секту, в так называемый культ «Эпсилон», выбивающий деньгу из наивных и доверчивых. Так вот не так давно сценарист GTA Лазло Джонс (в самих играх серии есть диджей Лазло) из компании-разработчика Rockstar заявил, что и в реальной жизни его преследуют последователи культа «Эпсилон».

В частности, кроме прочего, ему позвонила женщина, которая хотела выведать, выпытать все детали относительно данной «религии». А после сообщила, что уже является адептом культа. И она, соответственно, не одна такая…

Впервые культ «Эпсилон» (в оригинале Epsilon Program) появляется в игре GTA San Andreas, но максимальное развитие получает в GTA V. Эта как бы «религия» (или, как говорит о ней ее лидер Крис Формаж, «сообщество единомышленников, платящих деньги за отпущение грехов») по большей части пародирует сайентологов. К Тому Крузу отсылки, конечно же, в игре тоже есть. Rockstar всегда подходят к созданию своих игр максимально взвешенно и детально: подтверждение тому — и GTA, и, конечно же, Red Dead Redemption. Миры этих игр проработаны почти идеально. Даже случайно пробегающие мимо кошки здесь едят мышек.

Тем убедительнее звучит то, что произносится и показывается в этих играх. И тем охотнее верят в это люди. И вот тут начинается самое интересное, когда подлинная реальность заменяется реальностью виртуальной — той, которая создана в играх или кино. Удивительно, но процесс этот не столь редок, как на первый взгляд кажется.

Такое случается слишком часто — и это делает человека уязвимым. Работает сила убеждения массового искусства. Так, например, произошло во время прочтения по радио «Войны миров» Герберта Уэллса в Британии, когда тысячи англичан уверовали в то, что на планету напали инопланетяне.

Однако еще один фокус заключается в том, что определенные силы намеренно запускают через кино и компьютерные игры программы, внедряемые в коллективное и индивидуальное сознание. Это, в свою очередь, порождает огромное количество заговоров, работающих самостоятельно.

Да, теория заговоров — очень любопытная штука, но беда в том, что, проговоренные, они реально начинают существовать и действовать. Вот и история с культом «Эпсилон» из GTA лишний раз продемонстрировала, насколько уязвимо человеческое сознание и насколько ненадежна информационная матрица.

Она настолько неконтролируема и вредна, что порождает тотальный хаос. И процесс этот, особенно учитывая рост мощи нейросетей, лишь усиливается. Помимо всех войн, мы принимаем участие (все мы, без исключения) в главной битве — в противостоянии истины и лжи. Самое время выбрать, на чьей ты стороне. Ну, или сделать пожертвование тем, кто ловко и беспринципно культивирует обман и как метод, и как среду обитания.