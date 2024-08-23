Сегодня 15:43 По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой» Публицист Белов: дешевая российская рыба стала для немцев «золотой» 0 0 0 Фото: Sina Schuldt/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Итальянское издание Corriere Della Sera опубликовала интервью с крупным российским бизнесменом, которого в не такие уж далекие еще 90-е вполне можно было назвать олигархом, — Алишером Усмановым. Разумеется, главным интересом газетчиков стала тема западных, прежде всего европейских, санкций и того, как загадочная Россия умудряется под ними существовать.

Мы тут с вами этому ничуть не удивляемся, даже, можно сказать, об этом не думаем, а для них там это реальный феномен. Ибо в понимании западного обывателя без возможности смотреть Netflix и жрать бургеры из McDonald’s человек просто не выживет. Ну, человек — может быть, а вот русский человек — без проблем. Отвечая на вопросы итальянцев, Усманов прямо заявил, что санкционная политика Запада давно превратилась в эдакий «самострел», приобретя разрушительный характер для самих ее инициаторов. Видимо, непонимание того факта, что жизнь в России отнюдь не стала хуже, зиждется как раз на том, что в Европе-то она заметно ухудшилась.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Санкции против России — это колоссальная ошибка. Парадокс санкционного режима заключается в том, что достигнутые цели прямо противоположны заявленным. Хотели нанести ущерб российской экономике, а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги на родину. Российская экономика приспосабливается к санкциям, а рынки соседних стран несут убытки. Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по значительно более высоким ценам. Я не хочу изображать ситуацию в черно-белом цвете: санкции, несомненно, вредны для всех, но пока наибольший урон понесли европейцы», — почеркнул бизнесмен. Не то чтобы нас с вами сильно интересовало, а как там у них «в европах» — особенно в последнее время, но все же. Стоит признать, что довольно часто звучащие из уст знающих людей рассказы, что Европа реально задыхается от санкций, большого доверия у нашего народа не вызывают. Что, в общем-то, неудивительно. Это реакция обратна европейской: мол, если все эти ограничения наложены на нас, а у нас все в порядке, то откуда в Европе взяться кризису? Ну да, цены на газ, страдает промышленность, но люди-то с голоду не мрут, стало быть, все в порядке.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Не мрут, однако реальный дефицит, вызванный той самой санкционной политикой, действительно ощущают. Внезапно выяснилось — для многих, полагаю, это будет открытием, — что Россия продавала в Европу не только углеводороды, но и много чего еще, о чем сразу так и не вспомнишь. Чтобы не быть голословным, приведу пример из немецкой газеты BILD, которую в «российской пропаганде» и любви к нашей стране точно не заподозришь. Итак, по данным издания, из-за введенных против России санкций Германии грозит дефицит рыбных палочек.

Казалось бы, ерунда какая, ан нет! Рыбные палочки — одно из самых популярных блюд у жителей ФРГ, которое немцы в день (!!!) съедают в количестве свыше пяти миллионов штук. Вы только вдумайтесь в эти цифры.

Однако с сентября 2024 года российские минтай, сайда и треска, необходимые для производства тех самых палочек, попадут в санкционный список ЕС. По словам управляющего директора Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и торговли Штеффена Майера, запрет на импорт из России может закончиться пустыми полками в рыбных отделах супермаркетов. Германия, в свою очередь, рискует потерять около тысячи рабочих мест в пищевой промышленности.

Фото: Sina Schuldt/dpa / Global Look Press

Все потому, что России принадлежит приблизительно 50% всей мировой добычи минтая — рыбы, которая для среднестатистического россиянина ассоциируется либо с рыбными днями в заводских столовых, либо с дешевой едой на каждый день. В результате немецкие любители палочек будут закупать сырье в Азии, втридорога. Все потому, что это будет тот же российский минтай, только купленный через нескольких посредников. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь…