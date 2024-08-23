По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Публицист Белов: дешевая российская рыба стала для немцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa
Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Итальянское издание Corriere Della Sera опубликовала интервью с крупным российским бизнесменом, которого в не такие уж далекие еще 90-е вполне можно было назвать олигархом, — Алишером Усмановым. Разумеется, главным интересом газетчиков стала тема западных, прежде всего европейских, санкций и того, как загадочная Россия умудряется под ними существовать.

Мы тут с вами этому ничуть не удивляемся, даже, можно сказать, об этом не думаем, а для них там это реальный феномен. Ибо в понимании западного обывателя без возможности смотреть Netflix и жрать бургеры из McDonald’s человек просто не выживет.

Ну, человек — может быть, а вот русский человек — без проблем.

Отвечая на вопросы итальянцев, Усманов прямо заявил, что санкционная политика Запада давно превратилась в эдакий «самострел», приобретя разрушительный характер для самих ее инициаторов. Видимо, непонимание того факта, что жизнь в России отнюдь не стала хуже, зиждется как раз на том, что в Европе-то она заметно ухудшилась.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

«Санкции против России — это колоссальная ошибка. Парадокс санкционного режима заключается в том, что достигнутые цели прямо противоположны заявленным. Хотели нанести ущерб российской экономике, а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги на родину. Российская экономика приспосабливается к санкциям, а рынки соседних стран несут убытки. Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по значительно более высоким ценам. Я не хочу изображать ситуацию в черно-белом цвете: санкции, несомненно, вредны для всех, но пока наибольший урон понесли европейцы», — почеркнул бизнесмен.

Не то чтобы нас с вами сильно интересовало, а как там у них «в европах» — особенно в последнее время, но все же. Стоит признать, что довольно часто звучащие из уст знающих людей рассказы, что Европа реально задыхается от санкций, большого доверия у нашего народа не вызывают. Что, в общем-то, неудивительно.

Это реакция обратна европейской: мол, если все эти ограничения наложены на нас, а у нас все в порядке, то откуда в Европе взяться кризису? Ну да, цены на газ, страдает промышленность, но люди-то с голоду не мрут, стало быть, все в порядке.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Не мрут, однако реальный дефицит, вызванный той самой санкционной политикой, действительно ощущают. Внезапно выяснилось — для многих, полагаю, это будет открытием, — что Россия продавала в Европу не только углеводороды, но и много чего еще, о чем сразу так и не вспомнишь. Чтобы не быть голословным, приведу пример из немецкой газеты BILD, которую в «российской пропаганде» и любви к нашей стране точно не заподозришь.

Итак, по данным издания, из-за введенных против России санкций Германии грозит дефицит рыбных палочек.

Казалось бы, ерунда какая, ан нет! Рыбные палочки — одно из самых популярных блюд у жителей ФРГ, которое немцы в день (!!!) съедают в количестве свыше пяти миллионов штук. Вы только вдумайтесь в эти цифры.

Однако с сентября 2024 года российские минтай, сайда и треска, необходимые для производства тех самых палочек, попадут в санкционный список ЕС.

По словам управляющего директора Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и торговли Штеффена Майера, запрет на импорт из России может закончиться пустыми полками в рыбных отделах супермаркетов. Германия, в свою очередь, рискует потерять около тысячи рабочих мест в пищевой промышленности.

Sina Schuldt/dpa
Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Все потому, что России принадлежит приблизительно 50% всей мировой добычи минтая — рыбы, которая для среднестатистического россиянина ассоциируется либо с рыбными днями в заводских столовых, либо с дешевой едой на каждый день.

В результате немецкие любители палочек будут закупать сырье в Азии, втридорога. Все потому, что это будет тот же российский минтай, только купленный через нескольких посредников.

Как говорится, кушайте, не обляпайтесь…

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте