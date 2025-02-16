16 февраля 2025 22:50 Игра с огнем. Как ответит Европа на планы Казахстана принять закон об иноагентах? 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Давно мы не вспоминали о Казахстане. Между тем местное руководство внимательно следит за последними мировыми новостями, стараясь, что называется, оставаться в тренде.

Недавно президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана поддерживает начавшийся диалог «двух крупных держав» по вопросу конфликта на Украине, имея в виду, разумеется, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, депутаты нижней палаты казахстанского парламента (мажилиса) выступили с предложением принять закон об иностранных агентах, отметив, что финансирование из-за рубежа в стране получают примерно 200 неправительственных организаций, при этом 70% из них — через различные источники из США. «Мы, все граждане Казахстане, должны понимать, откуда приходит информация, которую нам представляют. Она представляется нам независимыми журналистами или представляется тем, кому заплатили? Очень часто представляется теми, кому заплатили и дали определенную повестку. Иногда эта повестка вредная, деструктивная для нашей страны», — заявили авторы инициативы.

Фото: Президент Казахстана / Global Look Press

Любопытно, что на столь смелый шаг — надо же, наступили на хвост главному инструменту мирового влияния глобалистов — казахстанские парламентарии решились только после того, как из США пришли новости о разгроме USAID и, возможно, полном уничтожении организации, через которую грантоедские либеральные конторы по всему миру получали львиную долю своих «доходов». И ведь хорошо, что глава департамента по эффективности госаппарата США Илон Макс намедни заявил: Штатам пора перестать лезть в дела других стран и «следует заниматься своими делами, а не добиваться смены режима повсюду», а то ведь в Казахстане могло получиться как в Грузии.

Фото: Global Look Press

Впрочем, почему могло — вполне еще может. Да, из Вашингтона в Астану не позвонят и не станут отговаривать от принятия вышеозначенного закона — им сейчас просто не до Казахстана, — но вот Европа, где глобалисты все еще у власти, просто так это дело на тормозах не спустит, как не отпускает она и Грузию, противостояние которой с ЕС началось как раз с принятия закона об иноагентах. Ранее Европарламент утвердил очередную резолюцию с призывом бойкота действующих властей Грузии, а также подтвердил, что по-прежнему считает Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в конце декабря, легитимным президентом страны. Нет, ну а что? С Зеленским же такой номер прокатил, почему в Грузии нельзя?

Фото: Global Look Press

В тексте резолюции, которую по итогам голосования поддержали 400 евродепутатов из 720, Европарламент отказывается признавать органы власти, сформированные правящей партией «Грузинская мечта» по итогам парламентских выборов 16 октября, в том числе избранного по новой процедуре президента Михаила Кавелашвили, и призывают международное сообщество бойкотировать их.

Вот мне и интересно, а не боятся ли их казахстанские коллеги, что за столь крамольные предложения гнев европейски либералов падет и на них? С огнем ведь играют.

Как верно подметил глава МИД России Сергей Лавров, в то время как «грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников», Запад толкает Грузию к «дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией». «А это, в свою очередь, лишь часть внешней политики Запада по сдерживанию геополитических соперников, примеры из прошлых лет — вмешательство Запада в дела Югославии, Ирака, Сирии, Ливии и Украины», — подчеркнул министр. Так что, боюсь, Казахстан с его политикой многовекторности европейского нажима не выдержит, и предложение местных депутатов подчинить закону деятельность в стране прозападных НПО и НКО так и останется предложением. Впрочем, буду рад ошибиться…