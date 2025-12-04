Сегодня 01:15 У НАТО готов план превентивного удара по России. Какова цель западных ястребов? 0 0 0 Фото: Capt. Alexander Watkins/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Североатлантическом альянсе открыто заговорили о превентивном ударе по России, называя его «обороной». Это уже публичное обсуждение сценария, который еще недавно считался маргинальным безумием. Мир вплотную подошел к черте, где риторика сдерживания сменяется подготовкой к нападению. Главный вопрос теперь: кто и когда «нажмет на кнопку»?

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в большом интервью изданию Financial Times прямо сказал: альянс изучает возможность «превентивных ударов» по России и считает, что такой удар можно будет подать как «оборонительное действие». Главное — «отказаться от привычного образа мышления и поведения» и решить, кто именно будет отвечать за нажатие кнопки. По сути, Драгоне предлагает то, что еще 10 лет назад звучало бы как конспирология: официально готовить нападение, но называть его защитой. И никто даже не скрывает, что юридическая база под это пока хромает. Судя по тону, это уже детали. В пример успешности Драгоне привел операцию Baltic Sentry — постоянное патрулирование Балтики кораблями и самолетами НАТО. «С начала операции ничего не произошло, значит, сдерживание работает», — обнадежил сам себя адмирал.

Фото: Baltic Sentry. Johan Nilsson / TT / www.globallookpress.com

Кибератаки по Алабуге Параллельно в Европе уже открыто обсуждают кибератаки на российскую территорию. Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС написало, что на столе лежат планы совместных наступательных киберопераций, гибридных ударов и даже внезапных учений у самых границ. Польский эксперт по гибридным угрозам Филип Брыйка без тени стеснения перечислил цели: особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане (где производят в том числе беспилотники), энергетические объекты, железнодорожные составы с вооружением. «Мы могли бы вывести систему из строя», — заявил он. И это уже не «если», а «как именно».

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон подлил масла: «Мы больше не можем позволить себе бояться эскалации. Нужно проявить твердость». Перевод прост: страх перед российским ответом — слабость, а настоящая сила — когда ты сам начинаешь, не дожидаясь повода. В Германии, как выяснило издание The Wall Street Journal, еще весной 2022 года — то есть буквально через пару месяцев после начала СВО — группа высокопоставленных офицеров бундесвера начала разрабатывать секретный план полномасштабной войны с Россией. Не «оборонительный сценарий», а именно план войны. Два с половиной года они его дорабатывали втихую.

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ответ на любую агрессию На этом фоне Владимир Путин, отвечая на очередной вопрос про «российскую угрозу Европе», просто рассмеялся: «Это звучит смешно. Мы готовы хоть завтра зафиксировать на бумаге, что не собираемся ни на кого нападать. Подпишите и вы свои гарантии — и живите спокойно». Но в Европе, похоже, уже не до бумаг и не до смеха. Там всерьез готовятся бить первыми, называют это «защитой демократии». Остается вопрос: если Россия действительно не собирается нападать (а она это многократно подтверждала и готова подтвердить юридически), то против кого тогда все это оружие, все эти планы и вся эта «твердость»?

Фото: Senior Airman Jan K. Valle/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Общественный деятель, заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Татьяна Малицкая отметила в разговоре с 360.ru, что подобные действия со стороны США и Европы вполне ожидаемы. Вопрос лишь в том, насколько мало здравого смысла осталось у подобных военных начальников. Ведь на любую агрессию в нашу сторону последует незамедлительный равнозначный ответ. С одним только отличием: ответ Москвы будет грамотным, не основанным на жажде уничтожения всего живого на земле.

Наш ответ преследует, прежде всего как недопущение дальнейшей всеразрушающей агрессии сумасшедшего Запада во главе с не менее помешанными на разжигании войн в мире США. Россия всегда была для них «агрессором» и «оппонентом» — что и не скрывается абсолютно. Здесь не требуется каких-либо подтверждений причастности или непричастности России к совершению вышеназванных атак. Подобная клевета лишь инструмент для оправдания такого желаемого для США «упреждающего удара» по России. Татьяна Малицкая

Цель Запада Разговоры о том, что Европа должна нанести «упреждающий удар» по России, ведут с известной периодичностью. Что должно быть в головах у политиков, предлагающих атаку на ядерную державу, — вопрос риторический. Однако вероятность подобного события ненулевая. Вопрос даже не в технической стороне дела, а в том, что должно твориться в головах политиков, всерьез рассматривающих вариант атаки на ядерную державу. История учит, что в долгосрочной перспективе победа в крупномасштабном конфликте с Россией — задача призрачная. Но европейский политик живет в коротком цикле. Ему нужно показать электорату успех «здесь и сейчас», до осени, не дожидаясь пересчета цыплят. Такое мнение в комментарии для 360.ru высказал политический аналитик, публицист Владимир Головашин. — Что при таком раскладе Запад вообще мог бы счесть победой? Какая конечная цель? — Если отбросить совершенно фантастические сценарии вроде взятия Москвы, то победой будет объявлено отсутствие российской армии у критически важных рубежей самой Европы. Речь не о Кишиневе или Вильнюсе — на эти направления в рамках эскалации можно условно «пожертвовать». Победой будет отсутствие российских танков у Бранденбургских ворот или на Елисейских полях. Или, как более реалистичная и вероятная цель для Запада, — их отсутствие в Варшаве, Стокгольме, Лиссабоне. Нам это, кстати, с любой точки зрения не нужно. Но для Запада такой результат может быть преподнесен как триумф сдерживания.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

— Вы упомянули ядерный статус России. Куда может завести жажда эскалации? — Если эскалация станет неконтролируемой и пойдет по наихудшему сценарию, то все предельно ясно. В нашей ядерной доктрине черным по белому сказано: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения». И это не единственная важная формулировка в документе. Я настоятельно советую всем западным «ястребам», рассуждающим об ударах, внимательно его прочитать от корки до корки. — Каким был бы итог в случае реализации такого катастрофического сценария? — Самый прямой. Европейские политики просто не смогут объяснить своему электорату поражение. Потому что объяснять будет уже некому.