21 мая 2025 23:27 Пять выстрелов для серого кардинала Украины. Кто заказал Андрея Портнова Рогов: убийство Портнова показало, что Зеленский начал зачистку 0 0 0 Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Утром 21 мая в испанской провинции Мадрид убили бывшего советника президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова. Киллер несколько раз выстрелил в политика, когда тот привез в школу детей. Кому была выгодна его смерть — в материале 360.ru.

В Испании застрелили Андрея Портнова: что произошло 21 мая Выстрелы раздались в Посуэло-де-Аларкон, рядом с Американской школой, сообщала радиостанция Cadena SER. Прибывшие на место медики 51-летнему Портнову помочь не смогли: ему четырежды выстрелили в грудь и один раз — в голову. «Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию „из-за тяжести ранений“, которые он получил», — указало издание 20 Minutos со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса. По версии газеты El Mundo, киллер ждал жертву на мотоцикле и стрелять начал прямо на глазах у детей. После первых четырех выстрелов Портнов упал лицом вниз, потом убийца произвел контрольный и уехал в сторону Каса-де-Кампо. Газета ABC предположила, что у стрелявшего были сообщники, но скрылся с места преступления он якобы пешком.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Отец одного из учащихся школы, у которой расстреляли бывшего советника Януковича, заявил РИА «Новости», что мужчин с оружием было двое. А живущая в студенческом общежитии через дорогу от Американской школы в Мадриде девушка рассказала 20 Minutos о шести или семи выстрелах.

В испанской полиции уточнили РИА «Новости», что получили доступ к записям с камер видеонаблюдения рядом с местом убийства — у входа в школу и на прилегающих улицах. Их уже начали анализировать. «Эти материалы являются ключевыми для установления маршрута отхода нападавших и их возможной идентификации», — подчеркнул собеседник агентства.

Андрей Портнов, бывший советник Януковича: что о нем известно С начала нулевых Андрей Портнов был известным юристом на Украине, потом стал народным депутатом, а во времена нахождения Януковича у власти занял должность замглавы президентской администрации. Отвечал за суды и правоохранительную систему. Киевский политолог Николай Давидюк в беседе с Financial Times назвал Портнова одним из серых кардиналов Украины — влиятельным закулисным деятелем, который якобы манипулировал законом ради личной выгоды.

Интересно По версии FT, на посту замглавы администрации Януковича Андрей Портнов оказал влияние на некоторые из наиболее спорных политических решений экс-президента. По версии FT, на посту замглавы администрации Януковича Андрей Портнов оказал влияние на некоторые из наиболее спорных политических решений экс-президента.

После Майдана эмигрировал в Россию, ненадолго вернулся на родину в 2019 году. Как отмечал Telegram-канал «Политика страны», за день до инаугурации Владимира Зеленского. В 2022-м окончательно перебрался в Испанию. СБУ проводила против Портнова расследование по обвинению в госизмене, которое позже закрыли. Им также интересовалось украинское МВД по делам о коррупции и хищениях. Имя политика внесли в базу «Миротворца» — якобы за измену Родине.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2021 году, после прихода к власти Джо Байдена, американский Минфин ввел против Андрея Портнова санкции: возможно, в том числе из-за резкой критики в отношении структур, связанных с Демократической партией США.

В последние годы жизни за границей он судился с прессой и общественными организациями, тоже имевшими отношение к демократам, называвшим Портного пророссийским политиком. Украинские СМИ пишут, что он расследовал деятельность экс-президента страны Петра Порошенко. Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров отмечал в беседе с РИА «Новости», что с подачи Портнова против Порошенко завели более 40 дел.

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Версии и возможные мотивы убийства Андрея Портнова в Мадриде Изначально правоохранители заявили, что с Портновым кто-то решил свести счеты либо по политическим мотивам, либо из-за долгов. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сразу же указал на связь убийства с именем Зеленского.

Преступление имеет сходства с «внесудебной казнью». В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже. Родион Мирошник

Он напомнил, что Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича и вполне мог обладать данными из забытого прошлого, способными испортить репутацию отдельных представителей нынешней власти в Киеве. «Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — обратил внимание Мирошник.

Фото: www.globallookpress.com

Блогер Анатолий Шарий вообще не стал ходить вокруг да около и прямо указал на тех, кому была выгодна смерть экс-советника Януковича.

Я вижу только одного бенефициара — это офис президента. Офис президента убивает своих опасных врагов. К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение. Анатолий Шарий

Блогер подчеркнул, что Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского и диктатурой, выступал в защиту прав человека, боролся с несправедливостью, ложью и репрессиями не только на Украине, но старался действовать и за ее пределами. С его мнением согласился и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку тех, кто много знал и был в курсе его серых схем и преступных действий», — сказал он РИА «Новости». Рогов назвал случившееся знаком для любой оппозиции и тех, кто решит играть в самостоятельную политическую игру на постукраинском пространстве и выступать против Зеленского.