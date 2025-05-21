Пять выстрелов для серого кардинала Украины. Кто заказал Андрея Портнова
Рогов: убийство Портнова показало, что Зеленский начал зачистку
Утром 21 мая в испанской провинции Мадрид убили бывшего советника президента Украины Виктора Януковича — Андрея Портнова. Киллер несколько раз выстрелил в политика, когда тот привез в школу детей. Кому была выгодна его смерть — в материале 360.ru.
В Испании застрелили Андрея Портнова: что произошло 21 мая
Выстрелы раздались в Посуэло-де-Аларкон, рядом с Американской школой, сообщала радиостанция Cadena SER. Прибывшие на место медики 51-летнему Портнову помочь не смогли: ему четырежды выстрелили в грудь и один раз — в голову.
«Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию „из-за тяжести ранений“, которые он получил», — указало издание 20 Minutos со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса.
По версии газеты El Mundo, киллер ждал жертву на мотоцикле и стрелять начал прямо на глазах у детей. После первых четырех выстрелов Портнов упал лицом вниз, потом убийца произвел контрольный и уехал в сторону Каса-де-Кампо.
Газета ABC предположила, что у стрелявшего были сообщники, но скрылся с места преступления он якобы пешком.
Отец одного из учащихся школы, у которой расстреляли бывшего советника Януковича, заявил РИА «Новости», что мужчин с оружием было двое. А живущая в студенческом общежитии через дорогу от Американской школы в Мадриде девушка рассказала 20 Minutos о шести или семи выстрелах.
В испанской полиции уточнили РИА «Новости», что получили доступ к записям с камер видеонаблюдения рядом с местом убийства — у входа в школу и на прилегающих улицах. Их уже начали анализировать.
«Эти материалы являются ключевыми для установления маршрута отхода нападавших и их возможной идентификации», — подчеркнул собеседник агентства.
Андрей Портнов, бывший советник Януковича: что о нем известно
С начала нулевых Андрей Портнов был известным юристом на Украине, потом стал народным депутатом, а во времена нахождения Януковича у власти занял должность замглавы президентской администрации. Отвечал за суды и правоохранительную систему.
Киевский политолог Николай Давидюк в беседе с Financial Times назвал Портнова одним из серых кардиналов Украины — влиятельным закулисным деятелем, который якобы манипулировал законом ради личной выгоды.
Интересно
После Майдана эмигрировал в Россию, ненадолго вернулся на родину в 2019 году. Как отмечал Telegram-канал «Политика страны», за день до инаугурации Владимира Зеленского. В 2022-м окончательно перебрался в Испанию.
СБУ проводила против Портнова расследование по обвинению в госизмене, которое позже закрыли. Им также интересовалось украинское МВД по делам о коррупции и хищениях. Имя политика внесли в базу «Миротворца» — якобы за измену Родине.
В 2021 году, после прихода к власти Джо Байдена, американский Минфин ввел против Андрея Портнова санкции: возможно, в том числе из-за резкой критики в отношении структур, связанных с Демократической партией США.
В последние годы жизни за границей он судился с прессой и общественными организациями, тоже имевшими отношение к демократам, называвшим Портного пророссийским политиком.
Украинские СМИ пишут, что он расследовал деятельность экс-президента страны Петра Порошенко. Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров отмечал в беседе с РИА «Новости», что с подачи Портнова против Порошенко завели более 40 дел.
Версии и возможные мотивы убийства Андрея Портнова в Мадриде
Изначально правоохранители заявили, что с Портновым кто-то решил свести счеты либо по политическим мотивам, либо из-за долгов.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сразу же указал на связь убийства с именем Зеленского.
Преступление имеет сходства с «внесудебной казнью». В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже.
Родион Мирошник
Он напомнил, что Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича и вполне мог обладать данными из забытого прошлого, способными испортить репутацию отдельных представителей нынешней власти в Киеве.
«Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — обратил внимание Мирошник.
Блогер Анатолий Шарий вообще не стал ходить вокруг да около и прямо указал на тех, кому была выгодна смерть экс-советника Януковича.
Я вижу только одного бенефициара — это офис президента. Офис президента убивает своих опасных врагов. К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение.
Анатолий Шарий
Блогер подчеркнул, что Портнов был многолетним борцом с режимом Зеленского и диктатурой, выступал в защиту прав человека, боролся с несправедливостью, ложью и репрессиями не только на Украине, но старался действовать и за ее пределами.
С его мнением согласился и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку тех, кто много знал и был в курсе его серых схем и преступных действий», — сказал он РИА «Новости».
Рогов назвал случившееся знаком для любой оппозиции и тех, кто решит играть в самостоятельную политическую игру на постукраинском пространстве и выступать против Зеленского.