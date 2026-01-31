Сегодня 12:41 Пираты XXI века. К чему приведет охота Европы за теневым флотом России 0 0 0 Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Четырнадцать стран Европы, расположенные в бассейне Балтийского и Северного морей, планируют начать фактическую блокаду Балтики, чтобы не допустить передвижение по ней судов так называемого теневого флота России, перевозящего ее нефть иностранным потребителям.

«Они предупредили, что будут препятствовать танкерам, нарушающим их санкции и международные нормы судоходства. То есть не обладающим постоянной национальной регистрацией, надлежащей страховкой и свидетельствами безопасности их эксплуатации», — сообщили СМИ. В качестве оправдания (хотя оправдывать откровенное пиратство — то еще занятие) представители Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, стран Балтии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Польши, Швеции и Исландии заявили о некой угрозе «безопасности международного судоходства», которая якобы исходит от России. Перечислили какие-то «нарушения», в том числе «мошеннические манипуляции» с идентификационными данными многих судов, а также сослались на Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой военные третьих стран могут задерживать и досматривать такие суда прямо в открытом море. Как заявили журналисты издания Bild, российский теневой флот давно стал головной болью для европейцев, на знающих, с какой еще стороны побольнее ударить Москву, чтобы она ощутила эффект от западных санкций.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

Собственно говоря, они даже не особо стесняются произносить это вслух. Напоминают, что главная задача запланированной пиратской охоты на танкеры в том, чтобы, как выразилась глава МИД Латвии Байба Браже, «закрыть все лазейки, которые используются Россией для обхода санкций». Ситуация выглядит так: некто решил ввести незаконные ограничительные меры против другого лица и, чтобы добиться их эффективности, заявляет о готовности применить (и уже применяет) силу. На обычном человеческом языке это называется война. И сколько бы встречавшийся с мадам Браже министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ни рассказывал об угрозе экологической безопасности в регионе, якобы исходящей от танкеров теневого флота, о «критическом техническом состоянии судов, управляемых плохо обученными экипажами» (это прямая цитата, если что), никто не купится на эту пропагандистскую ложь, прекрасно понимая, что речь идет именно об акте прямой агрессии стран НАТО против России.

Отсюда вопрос: неужели они думают, что мы оставим эти действия без ответа? Или что их в случае чего прикроет пятая статья Устава НАТО?

Скажу сразу: не прикроет. Чтобы она сработала, нападение на одну из стран альянса должно быть неспровоцированным, а это явно не тот случай. Хорошо, если они просто не догадались просчитать все на два шага вперед. Куда хуже, если в этом и был их план — спровоцировать Россию на военный ответ и тем самым расширить нынешнюю войну с Западом за пределы стремительно теряющей боевой потенциал Украины. Вот это была бы действительно большая беда.