Первая воительница Венесуэлы: зачем США жена Мадуро и при чем тут «Картель солнц»

После насильственного захвата США лидера Венесуэлы прошло чуть более недели. И пока Дональд Трамп «в шутку» примеряет на себе роль и. о. президента республики, Николас Мадуро ждет нового суда и учится жить в тюрьме. Вместе с ним этот тяжелый путь проходит его супруга Силия Флорес. Зачем Штатам понадобилось вывозить из Каракаса еще и первую леди этой страны — в материале 360.ru.

Где сейчас Мадуро и его жена Николаса Мадуро и Силию Флорес обвиняют в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. Супруги не признают свою вину, о чем объявили на первом судебном заседании 6 января. «Я невиновен. Я порядочный человек», — сказал Мадуро. Его жена добавила, что она также «абсолютно невиновна». Тогда же оказалось, что Флорес сильно пострадала во время захвата в Каракасе. Адвокат предупредил, что у нее могут быть ушибы или даже перелом ребер. Помимо этого, на лбу у Флорес была повязка, а под правым глазом темнел синяк. В зал суда она заходила с трудом, и чтобы не упасть, первой леди приходилось опираться на пристава.

Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Следующее судебное заседание должно пройти 17 марта. До этого момента супруги будут находиться в следственном изоляторе в Бруклине. От освобождения под залог оба отказались. Bloomberg ранее делал довольно мрачные прогнозы о том, что разбирательства по делу могут начаться лишь в следующем году, а пока судья лишь установит предварительный график обмена доказательствами и ходатайств. Сторона защита, в свою очередь, будет оспаривать юрисдикцию суда, что в итоге выльется в довольно длительные предварительные слушания и апелляции.

Интересы Мадуро сейчас представляет Барри Поллак. Этот юрист был защитником Джулиана Ассанжа. Адвокатом Флорес стал Марк Доннелли — партнер юридической компании Parker Sanchez & Donnelly из Техаса. У Донелли есть большой опыт работы в местной и федеральной прокуратуре, за свою карьеру он участвовал более чем в ста процессах с присяжными.

Зачем США жена Мадуро? Все эти события, без преувеличения, шокировали мировую общественность, и отдельный вопросом, который мучал многих, касался Флорес: зачем США нужно было захватывать женщину? Ведь обычно супруги столь высокопоставленных лиц далеки от политики. Однако жена Мадуро в этом правиле большое исключение. Эксперты по Латинской Америке называют ее самой влиятельной женщиной Венесуэлы и «серым кардиналом», который воротил всеми делами мужа и, по сути, всей республики. Юрист Ева Голингер описывала их тандем так: «Она была мозгом, Мадуро — мускулами».

Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Свое восхождение к самой вершине власти в Венесуэле Силия Флорес начала с работы на Уго Чавеса. Она была его убежденной и ярой сторонницей. В 1992 году, когда он попал за решетку после провальной попытки госпереворота, Флорес защищала его интересы в суде. Через два года работы ведущим адвокатом ей удалось добиться освобождения Чавеса. Это был звездный час будущей жены Мадуро, во многом предопределившая ее будущее.

К 1998 году, когда Чавес стал лидером Венесуэлы, Флорес имела очень большое влияние в местном истеблишменте. В 2000 году она стала депутатом Национальной ассамблеи, а через шесть лет возглавила ее. В 2012 году работала генеральным прокурором страны. Спустя три года Флорес вновь избрали в Нацассамблею, а в 2017-м она стала членом Учредительного национального собрания. Первая воительница С Мадуро они познакомились еще в 90-х, были активистами, боролись за освобождение Чавеса, участвовали в уличных боях. И вот во время одной из подобных акций Флорес увидела его.

Я навсегда запомню митинг в Катиа. Молодой человек попросил слова и заговорил, а я просто уставилась на него. Я сказала: «Какой же он умный». Силия Флорес

Поженились они только в 2013 году и на протяжении всего времени, пока Мадуро возглавлял страну, Флорес была его правой рукой и «мозгом режима». Супруг поддерживал ее сильный имидж и называл не первой леди, но первой воительницей (la primera combatiente), противопоставляя классическим образам президентских жен. Сама Флорес подчеркивала, что продолжит сражаться за наследие, которое оставил стране команданте Чавес. «Мы почувствовали, что здесь произошла революция, потому что женщины полностью вовлечены в процесс буквально во всех инстанциях, в сообществах и в органах власти, принимающих решения. <…> Я буду первой женщиной-бойцом, но дело в том, что все мы, женщины, являемся тут бойцами», — говорила она в одном из интервью.

Фото: Jesus Vargas/dpa / www.globallookpress.com

Что такое «Картель солнц» Но вернемся в сегодняшний день, а точнее в США, где Мадуро и его жену обвиняют в связях с вооруженными преступными группировками.

Надо сказать, что Вашингтон регулярно вводит разные санкции против гражданских чиновников, должностных лиц и военных Венесуэлы за причастность к наркоторговле, происходит это с 2005 года — после того, как правительство Чавеса прекратило сотрудничество с американским Управлением по борьбе с наркотиками. Для обозначения предполагаемой сети венесуэльских высокопоставленных чиновников и военных, вовлеченных в наркобизнес, правоохранительные органы США (а также СМИ и исследовательские центры) используют название «Картель солнц» (Cartel de los Soles). Оно неофициальное и происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов.

Фото: Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эту группировку и банду «Трен-де-Арагуа» (Tren de Aragua) администрация Трампа ранее официально признала террористическими организациями, обвиняемыми в международной торговле наркотиками и насильственных нападениях. Мадуро и несколько высших должностных лиц республики признали причастными к наркотерроризму в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» весной 2020 года. Такое решение принял американский Минюст, объявив награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая сможет помочь арестовать президента Венесуэлы. Минувшим летом размер награды подняли до 50 миллионов долларов.