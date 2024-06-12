Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams
Обозреватель Литовкин: Abrams не попадут на Украину сразу после модернизации
Пентагон подписал контракт на производство следующего поколения танков Abrams. Пока танк не оправдал «рекламных проспектов», которые сопровождали его жизнь, рассказал 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Танк Abrams был создан для борьбы с советскими танками, с российскими танками, но, оказывается, он горит как спичка при встрече с российскими боевыми системами, беспилотниками, противотанковыми управляемыми реактивными снарядами, просто артиллерией. И не только российскими, но и иракскими, в Афганистане он горел и в Сирии. Abrams оказался перерекламированным танком», — заметил Литовкин.
Попытка выбить деньги
Он подчеркнул, что у этого танка много недостатков по сравнению с российскими. Во-первых, в нем нет автомата заряжания. Заряжающий вынужден в тесной башне танка доставать снаряд из укладки и закидывать в казенник пушки во время боя, пока машину неминуемо бросает из стороны в сторону на неровностях почвы. У российских же танков автомат заряжания автоматический, поэтому скорострельность намного выше, пояснил военный обозреватель.
Abrams очень тяжелый — весит свыше 60 тонн. И несмотря на свой мощный двигатель — полторы тысячи лошадиных сил, — он не очень быстрый, не очень маневренный, а наши танки почти на 20 тонн легче, поэтому они более маневренные, им легче победить в дуэльном бою. Наши танки имеют возможность стрелять через ствол противотанковыми управляемыми реактивными снарядами с лазерным наведением, а у Abrams такого нет. Это вообще более крупный танк, чем наш, — почти под три метра высотой. Наши танки — два метра 20 сантиметров. А чем больше машина, тем в нее легче попасть.
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
Собеседник канала добавил: Россия показала, что у нее есть уникальный танк ХХI века, например «Армата», которого нет ни у кого в мире. Такой танк американцы сделать пока не могут.
«Модернизация — еще одна попытка выбить деньги из конгресса. <…> Что из этого получится? Поживем — увидим, но американцы умеют выдавать желаемое за действительное», — заметил Литовкин.
Он указал на то, что на модернизацию нужны большие деньги.
«Им плевать, что будет с Украиной»
Эксперт не верит в то, что усовершенствованный танк «прямо из печи» отправят на Украину.
«США свои самые лучшие танки на Украину не отправляют — и даже с тех стареньких, которые отправляют, снимают броневые листы, чтобы ослабить броневую защиту танка. Так броня не достанется русским, они не разгадают ее секрет. Хотя никаких секретов для нас в американской технике нет», — добавил отставной полковник.
К украинцам США относятся как к людям «третьего-четвертого сорта», заметил он. По их мнению, цель Украины — решать боевые задачи в интересах США.
«А что будет с Украиной, им плевать совершенно. Они поставляют технику на Украину по принципу „корми собаку, чтобы не сдохла с голоду, но громко лаяла и больно кусалась“», — подытожил Литовкин.
В чем будет состоять модернизация американского танка, пока не объявлялось. Специалист подчеркнул, что в любом случае Россия тоже будет модернизировать свои бронемашины: «Мы делаем свое дело, пусть они делают свое».