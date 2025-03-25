25 марта 2025 19:54 Переплюнули Porta Potty. Американец снял онлифанщицу, но умер прямо во время дикой ночи с ней 0 0 0 Фото: Annette Riedl/dpa / www.globallookpress.com Мир

США

Секс

Американский бизнесмен снял себе онлифанщицу на ночь и попросил исполнять свои самые сокровенные желания за 11 тысяч долларов. «Хотелки» были не такие жуткие, как на вечеринках Porta Potty Dubai, которые сейчас все так бурно обсуждают, но закончилось все тем не менее трагично. Мужчина умер, а модели теперь грозит тюрьма за убийство.

Фетишист посулил миллион Громкий случай произошел в городе Эскондидо в Калифорнии еще в 2023 году. Однако широко писать о нем начали лишь этой весной. Мужчине, который решил развлечься на полную катушку, было 55 лет, модели Микаэле Райлаарсдам, которую он нашел на OnlyFans, — 29. За секс бизнесмен пообещал заплатить 11 000 долларов (порядка миллиона рублей).

Девушка согласилась, но все пошло, мягко говоря, не по плану. В процессе выяснилось, что клиент тот еще извращенец: он заставлял Микаэлу приклеивать к его голым стопам женские туфли и заклеивать ему глаза клеем. Помимо этого, мужчине доставляло удовольствие, когда модель заворачивала его в пищевую пленку, словно мумию.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Еще один запрос, как уверяла позже Микаэла, касался удушения. По ее словам, бизнесмен попросил надеть ему на голову пакет и заклеить клейкой лентой. Пока он находился в таком состоянии, на все согласная девушка сидела рядом с вибратором и снимала контент для своей страницы на OnlyFans. Обо всех этих фетишах Райлаарсдам в дальнейшем рассказала под присягой. Вместе с тем, по оценке следствия, никаких доказательств того, чтобы погибший просил надеть ему голову мешок, нет, и модель, вероятно, могла убить его. Рот бизнесмена был забит скотчем Онлифанщица свою вину полностью отрицает и называет происшествие несчастным случаем. Хотя как она смогла не понять, что человек с мешком на голове, да еще и плотно замотанным скотчем, может задохнуться, — вопрос.

Кроме того, при осмотре тела оказалось, что рот у бизнесмена был забит скотчем. А на видео, которые снимала в тот вечер Микаэла, запечатлено, что незадолго до обращения в полицию мужчина еще пытался дышать внутри пакета.

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Когда на место прибыли правоохранители, Райлаарсдам пыталась (или делала вид) спасти клиента и делала ему искусственное дыхание. В дальнейшем после задержания она клялась и божилась, что такой БДСМ-практикой занималась впервые. Адвокат Микаэлы также уверял, что такого намерения у его подзащитной не было и «она действовала как следовало, когда поняла, что это проблема».

Почему модель в принципе согласилась на удушение, хотя оно крайне опасно и может если не убить, то привести к сердечному приступу или повреждению мозга, — опять же вопрос без ответа.

После вскрытия эксперты подтвердили, что бизнесмен скончался от асфиксии. Микаэле предъявили обвинения в убийстве. Пока слушания по делу продолжаются. Ее супруг и отец двоих детей общаться с журналистами на эту тему отказывается. Все аккаунты супруги в соцсетях, на которые в общей сложности были подписаны около 20 тысяч человек, оперативно удалили.